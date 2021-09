"DIRECT. Coronavirus en France : 10 969 nouveaux cas, Véran fait le point"

COVID. Le dernier bilan lié à la crise sanitaire fait état de 103 nouveaux décès en 24 heures. Ce jeudi 9 septembre, Olivier Véran s'est voulu rassurant quant à la pandémie, et a assuré que la situation était "en bonne voie". Toutes les infos.

21:50 - Les derniers chiffres dans la région Centre-Val de Loire Selon l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire, ce jeudi 9 septembre, 54 personnes sont en réanimation en raison du coronavirus dans la région (elles étaient 59 selon les chiffres du dernier bulletin, diffusé mardi 7 septembre). Le détail fait état de 19 patients dans le Loiret (-3), 3 dans le Cher (-2), 11 en Eure-et-Loir (-2), 2 dans l’Indre (+1), 14 en Indre-et-Loire (+1) et 5 dans le Loir-et-Cher (stable). À ce jour, La République du Centre rapporte que 78 personnes sont hospitalisées (elles étaient 82, mardi 7 septembre) en raison du Covid-19. Enfin, 2 823 (+3) décès en établissements de santé, dont 418 résidents d’établissements médico-sociaux, sont à déplorer depuis le début de la pandémie.

20:55 - Le pass sanitaire sera finalement exigé à partir de 12 ans et deux mois Le pass sanitaire ne s’appliquera finalement qu’à partir de 12 ans et 2 mois, et non plus 12 ans, à compter du 30 septembre, indique L'Aisne Nouvelle. Le gouvernement a précisé cette information ce mercredi 8 septembre. Le but est d'éviter de pénaliser ceux nés un peu avant ou après cette date. En effet, cela ne leur aurait pas laissé le temps de présenter un schéma vaccinal complet contre le coronavirus, c’est-à-dire trois semaines entre les deux doses, plus une autre après la deuxième injection, détaillent nos confrères.

20:00 - La situation s'améliore en France selon la carte de l'ECDC L’ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)) publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d’infections et le pourcentage de tests positifs au coronavirus sur les 14 derniers jours, comme le rappelle le média belge Sud Info. Elle propose quatre couleurs : vert, orange, rouge et rouge foncé. Selon les dernières infos, en France, les régions de Normandie, du Val de Loire et des Pays de la Loire sont désormais en orange. La situation s’améliore aussi en Occitanie, qui est passée du rouge foncé au rouge clair, rapportent nos confrères. En France métropolitaine, seule la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est toujours en rouge foncé.

19:25 - 103 décès en 24 heures, les hospitalisations en baisse Le dernier bilan, daté du jeudi 9 septembre 2021, fait état de 10 969 cas en 24 heures, soit 1 859 cas de moins qu'hier et 4942 de moins que jeudi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 11 226 cas contre 11 932 hier. 103 décès sont à déplorer en 24 heures, hors Ehpad, soit 3 de plus qu'hier et 0 de plus que jeudi dernier. Enfin, du côté des hospitalisations, 554 admissions ont été recensées, soit 41 de moins qu'hier et 94 de moins comparé à jeudi dernier. 139 admissions en réanimation sont comptabilisées, soit 35 de moins qu'hier et 4 de moins que jeudi dernier.

19:05 - Un bus mobile de vaccination anti Covid-19 sillonne Vénissieux Depuis le 1er septembre 2021, la ville de Vénissieux et l'Agence régionale de santé (ARS) ont mis en place un nouveau système de vaccination contre le coronavirus : un bus mobile. Ce bus est présent chaque jour de la semaine, dans un quartier différent de la ville. Le but est d'encourager et favoriser la vaccination contre le Covid-19 dans l'une des communes où le taux de vaccination est le plus faible de la Métropole de Lyon, rapporte Lyon Capitale. Vendredi, le bus sera sur la place du Marché des Minguettes, de 9h à 17h.

18:10 - Le coinventeur des vaccins à ARN messager se fixe un nouveau défi Désormais, le projet de Drew Weissman, coinventeur des vaccins à ARN messager, est de créer un vaccin contre tous les coronavirus. Comme le rapporte la version suisse de 20 Minutes, nous avons le choix entre attendre la prochaine épidémie ou passer un an et demi à créer un sérum selon lui. L’homme de 62 ans et son équipe se sont lancés dans ce projet au printemps dernier, et ont pour le moment publié deux études aux résultats prometteurs. Le scientifique a été récompensé jeudi du Breakthrough Prize de 2022 avec sa collègue de longue date Katalin Kariko.

17:14 - Covid-19 : un effet indésirable "très rare" détecté sur le vaccin Astrazeneca Un effet indésirable "très rare" a été détecté chez des patients ayant reçu une dose du vaccin Astrazeneca contre le Covid-19. Près de 900 de cas du syndrome de Guillain-Barré ont été recensés dans le monde entier, a annoncé l'Agence européenne du médicament mercredi 8 septembre 2021. Il s'agit d'un syndrome entraînant une faiblesse ou une paralysie progressive des muscles de la respiration, ainsi que les nerfs du cou et de la tête. Si de tels symptômes venaient à apparaître après avoir reçu le vaccin, il est recommandé de consulter rapidement un médecin. Toutefois, cela concerne moins d'une personne sur 10 000. En effet, 883 cas ont été officiellement détectés parmi les 592 millions d'injections d'Astrazeneca prodiguées.

16:33 - Des enfants vaccinés par erreur à Rennes Ils n'étaient pas éligibles mais ont tout de même reçu une dose de vaccin. Jeudi 9 septembre 2021, quatre enfants scolarisés dans un collège de Rennes (Ille-et-Vilaine) ont été vaccinés contre le Covid-19 alors qu'ils ne sont pas encore âgés de 12 ans, comme la révélé France Bleu Armorique. Ils atteindront tous l'âge minimum pour la vaccination d'ici la fin de l'année. Ces élèves se sont rendus dans un centre de vaccination éphémère de la ville avec 21 autres camarades scolarisés au collège de l'Assomption, dans le cadre de la campagne vaccinale menée chez les mineurs, alors que le pass sanitaire sera exigé pour les 12-17 ans à partir du jeudi 30 septembre. L'Agence régionale de santé a reconnu une erreur, bien que les parents aient donné leur autorisation.

11:12 - Pas de levée des restrictions à l'ordre du jour Si la circulation du Covid-19 diminue en France, l'amélioration de la situation sanitaire ne va pas pour autant entraîner la fin des mesures instaurées depuis plusieurs mois. Interrogé sur le sujet, Olivier Véran s'est montré catégorique : "Beaucoup de pays lèvent à un moment donné les mesures et les remettent rapidement derrière. Je souhaite qu'on soit stabilisé dans la durée avec des mesures qui fonctionnent."