"DIRECT. Coronavirus en France : 10 327 nouveaux cas, un vaccin dans le viseur de l'ANSM"

COVID. Si la situation sanitaire s'améliore en France, la campagne de vaccination patine et semble avoir atteint le plafond des personnes volontaires pour le vaccin. Mais le rythme pourrait encore plus ralentir, après le potentiel retrait du vaccin de Johnson & Johnson sur le marché. En effet, l'ANSM craint des échecs liés au vaccin Janssen.

22:40 - Le vaccin Janssen manque-t-il d'efficacité ? Est-ce la fin du vaccin Janssen ? L'Agence nationale du médicament (ANSM) mène désormais l'enquête sur la réelle efficacité du vaccin de Johnson & Johnson. "À ce stade, ce sont les centres régionaux de pharmaco-vigilance qui ont remarqué qu'il y avait, peut-être, un peu plus d'échecs vaccinaux que prévu", a raconté le Dr Damien Mascret, sur le plateau de France 2. En effet, dans deux centres de Tours et Marseille, des personnes vaccinées par le Janssen ont été signalés dans les services de réanimation. Il faut toutefois être prudent sur ce genre de constat, car le vaccin Janssen n'est pas majoritaire en France. "Avec le vaccin Janssen, on a environ 3,78 cas d'échec vaccinal pour 100 000 personnes vaccinées", a souligné le Dr Damien Mascret.

21:56 - Le point sur la situation en Guyane La Guyane est toujours le territoire français le plus touché actuellement par l'épidémie. Selon le dernier bilan du Covid-19 en Guyane daté du 14 septembre 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 130 patients, avec 41 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 34 malades sont en réanimation, avec 7 nouvelles entrées dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 11 septembre 2021, était de 14,9% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 409,4 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 223 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 2 décès dans les dernières 24 heures.

18:50 - Face au pass sanitaire, la mobilisation des soignants a commencé à travers la France Paris, Strasbourg, Nantes ou encore Tours... plusieurs villes ont manifesté ce mardi contre la vaccination obligatoire. Dans les rues, les soignants majoritairement ont montré leur indignation contre le pass sanitaire. En effet, dès mercredi 15 septembre, certaines professions ne pourront plus travailler sans au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Si les syndicats ne se disent pas contre à la vaccination, ils estiment que "c'est par l'information, la pédagogie, le débat que les doutes qui subsistent peuvent être levés, et non par la menace et la sanction" que la vaccination aurait dû avoir lieu dans les lieux concernés, comme les établissements de santé.

18:13 - "On est en train de sortir de la pandémie" se réjouit Karine Lacombe "On est en train de sortir de la pandémie. On est dans le monde d’après" : les mots sont signés Karine Lacombe. La cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine à Paris a affirmé sur le plateau de BFM TV, mardi 14 septembre 2021, qu’avec la vaccination "on s’est tous sauvés. Ça a vraiment été notre arme de retour vers la vie normale." Pour autant, l’infectiologue a estimé qu’il n’était pas possible d’anticiper l’apparition de nouveaux variants du Covid-19 et ne s’est pas prononcée sur une éventuelle vaccination annuelle, comme pour la grippe. En revanche, Karine Lacombe s’inquiète d’un "rebond dans deux, trois mois", lié à "ces 10 à 15% de Français qui ne sont toujours pas vaccinés."