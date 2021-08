"DIRECT. Coronavirus en France : 11 007 patients à l'hôpital, inquiétude pour la rentrée ?"

COVID. La barre des 11 000 patients a été franchie dans les hôpitaux, à la peine face à la situation sanitaire dans l'Hexagone et les Outre-mer. Le ministre de la Santé indique qu'un pic épidémique devrait intervenir dans les prochains jours.

21:46 - Dans quel département le taux d'incidence est-il le plus élevé ? C'est toujours en Polynésie que le taux d'incidence est le plus élevé en France. Sur les îles de l'archipel du Pacifique, le taux d'incidence atteint 2 800 cas pour 100 000 habitants soit plus de dix fois plus par rapport à la moyenne nationale. Un confinement de deux semaines a d'ailleurs été décrété dans le département afin de soulager les hôpitaux sous pression face à l'afflux de patients atteints du Covid-19. Il s'agit du seul territoire français qui possède un taux d'incidence supérieur à 2000 cas pour 100 000 habitants. La Polynésie est suivie de la Guadeloupe et de la Martinique où le taux d'incidence atteint respectivement 1 974 et 928 cas pour 100 000 habitants.

21:13 - Troisième dose pour les plus de 65 ans Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est exprimé sur la situation sanitaire liée au coronavirus en France et a notamment évoqué la question du rappel vaccinal pour les personnes les plus fragiles : "J'attends la décision de la Haute autorité de santé (HAS) mais je postule qu'elle nous dira probablement de faire une 3e injection à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes amenées à se faire traditionnellement vacciner contre la grippe", a déclaré le ministre de la Santé sur BFMTV.

20:46 - 47 620 552 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19 Ce lundi 23 août 2021, 47 620 552 personnes ont reçu au moins une injection (soit 70,6 % de la population totale) et 41 637 794 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 61,8 % de la population totale), rapporte la Direction générale de la Santé (DGS) dont Le Parisien se fait l'écho. Ces dernières 24 heures, 469 609 injections, dont 136 508 premières doses, ont été réalisées.

20:11 - Un pic épidémique "dans quelques jours" ? Invité par nos confrères de BFMTV pour évoquer la situation sanitaire en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé ce lundi que le pic de la quatrième vague pourrait être atteint "dans quelques jours" à l'hôpital, en se basant sur les projections établies par l'institut Pasteur. "Ensuite, on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation", a expliqué le ministre de la Santé, ajoutant mettre un "bémol" à la baisse annoncée ensuite par ces projections. Et Olivier Véran d'évoquer notamment l'impact de "la rentrée scolaire".

19:45 - 11 007 personnes malades du Covid-19 sont hospitalisées ce lundi Ce lundi 23 août, 11 007 malades du Covid-19 sont hospitalisés alors qu'ils étaient 10 151 il y a sept jours, selon les chiffres de Santé Publique France. Le chiffre passe ainsi la barre des 11 000 patients pris en charge, avec 2 215 patients en soins critiques (contre 1 908 il y a sept jours). Par ailleurs, 108 décès ont été rapportés en 24 heures.

19:12 - 50 millions de Français primo-vaccinés à la fin août Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est exprimé ce lundi 23 août au micro de nos confrères de BFMTV pour évoquer la situation sanitaire liée au coronavirus en France. Il s'est engagé à tenir le cap prévu des 50 millions de primo-injections réalisées d'ici la fin du mois d'août dans l'Hexagone : "Je m'engage pour 50 millions de primo-vaccinés fin août ou dans les jours qui suivront". Et de poursuivre : "Nous sommes déjà dans les meilleures nations du monde. Nous avons dépassé l'Italie, l'Allemagne".

18:52 - À Calais, prolongation de l'interdiction de distribution de nourriture en centre-ville Selon Le Parisien, la préfecture du Pas-de-Calais a "de nouveau prolongé l’arrêté interdisant la distribution de nourriture et boissons dans une partie du centre-ville de Calais". Cette mesure est décriée par les associations d'aide aux migrants, et avait été prise initialement le 10 septembre 2020. Selon le communiqué diffusé par la préfecture, cet arrêté a pour objectif de limiter les rassemblements favorables à la diffusion du Covid-19 "dans un contexte sanitaire fragile marqué par la propagation du variant Delta" mais aussi à empêcher "les troubles à l’ordre public".

18:10 - Entre 150 et 160 patients Covid par jour aux urgences de Polynésie La situation sanitaire liée au coronavirus est toujours compliquée dans le département français situé dans le Pacifique. Sur franceinfo, ce lundi 23 août, Philippe-Emmanuel Dupire, chef du service pharmacie et directeur du centre hospitalier de la Polynésie française à Papeete a affirmé que "la filière des urgences reçoit entre 150 et 160 patients Covid par jour". En Polynésie française le niveau de contamination a été multiplié par 14 en quinze jours. Un confinement de deux semaines été mis en place à compter d'aujourd'hui et pourrait être prolongé si la situation ne s'améliore pas. D'après le site OurWorldinData, environ 30% de la population polynésienne est complètement vaccinée.

17:40 - Pfizer validé définitivement aux Etats-Unis La Food Drug Administration (FDA), l'équivalent aux États-Unis de l'agence nationale de sécurité du médicament (Ansm) vient d'approuver complètement le vaccin anti-Covid-19 du géant américain Pfizer pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Le sérum bénéficiait jusqu'ici d'une autorisation d'utilisation d'urgence ou sous conditions, accordée pour répondre à une situation d'urgence comme l'est la pandémie de Covid-19. Cette approbation va permettre à de nombreux organismes américains, publics comme privés, d'imposer plus facilement la vaccination contre le Covid-19 car ces derniers disposent désormais d'une décision fédérale finale.

17:00 - Le service pédiatrique submergé à la rentrée ? "Si le virus circule très vite, que les adultes ne sont pas complètement vaccinés, cela va atteindre beaucoup d'enfants et en valeur absolue beaucoup d'enfants dans nos hôpitaux. Et on n'est pas préparés à ça parce que la pédiatrie, comme la réanimation, sont des services extrêmement spécialisés", alerte Lila Bouadma sur BFM TV.

16:00 - 10 départements avec un taux d'incidence supérieur à 400 Selon les dernières données de l'épidémie de coronavirus au 23 août, 10 départements ont un taux d'incidence supérieur à 400. Il s'agit des Alpes-Maritimes avec 469 cas pour 100 000 habitants, la Corse du Sud 406, le Var 476, les Bouches-du-Rhône 671, le Vaucluse 478, le Gard 422, l'Hérault 491, la Guyane 415, la Martinique 961 et la Guadeloupe 1977.