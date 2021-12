"DIRECT. Coronavirus en France : 12 036 nouveaux cas, tension dans les hôpitaux"

20:19 - Les hôpitaux de Moselle activent à leur tour leur plan blanc

Ce lundi, les hôpitaux publics et privés ont décidé de déclencher leur plan blanc. Ainsi, dans un communiqué, il a été précisé que "ce déclenchement vise à faire face à la recrudescence de l'épidémie et à venir en appui des services saturés dans un contexte particulièrement sensible" dans les hôpitaux et cliniques de Metz, Thionville, Sarreguemines, Saint-Avold et Forbach. Et de préciser : "La situation actuelle est la conséquence de la circulation active et précoce des virus hivernaux et de l'augmentation continue de patients Covid hospitalisés."