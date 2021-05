"Direct. Coronavirus en France : 12 800 cas, un "été tranquille" envisagé"

CORONAVIRUS. Cocktail en terrasse et retrouvailles avec les lieux culturels, les Français retrouvent un peu leur liberté alors que l'épidémie de coronavirus continue de baisser. L'épidémiologiste Arnaud Fontanet donne désormais un objectif de 5000 cas par jour d'ici le 15 juin pour un été "plus tranquille".

20:00 - 541 malades du Covid-19 de moins qu'hier dans les hôpitaux Soulagement dans les hôpitaux français. Selon les dernières données de Data.gouv, le nombre de patients liés au Covid-19 continue de baisser dans les établissements hospitaliers. Ce vendredi, 625 nouvelles admissions ont été recensées au cours des 24 dernières heures. Ce sont 84 patients de moins que la veille, et 108 de moins comparé à vendredi dernier. Toutefois, les hôpitaux comptent encore 20 209 malades du coronavirus, même si ce chiffre diminue également. Par rapport à hier, ce sont 541 patients de moins.

19:33 - À l’hôpital, le nombre de décès continue de baisser Ce vendredi, 123 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans les hôpitaux au cours des 24 dernières heures. Selon Santé publique France, le chiffre continue de diminuer, puisque la veille, 133 morts du coronavirus avaient été recensés dans les établissements hospitaliers.

19:02 - Pourquoi Santé publique France a surestimé le nombre de cas détectés ? Ce jeudi, Santé publique France a annoncé avoir surestimé les chiffres de cas positifs au Covid-19. En effet, des patients auraient pu être comptés à plusieurs reprises, explique nos confrères de franceinfo. Cette annonce survient après la mise à jour du système d'information de l'agence qui permet de suivre l'évolution épidémique du coronavirus. Lorsqu'une personne est testée, son identité est changée en pseudonyme. Si cette même personne se refait tester dans la même période, il se pourrait que son identité soit intégrée sous un différent pseudonyme, selon les caractères spéciaux utilisés. Ainsi, le même malade aurait pu être enregistré plusieurs fois comme des cas différents. Mais depuis, le problème a été résolu en allégeant l'algorithme du système d'information.

18:31 - Services de réanimation : où sont-ils le plus occupés ? En France métropolitaine, le nombre de lits de réanimation occupés est à la baisse. En Île-de-France, les lits de ce service sont actuellement occupés à 100,7%, et dans les Hauts-de-France le taux d'occupation des lits de réanimation est à 104,1%, toujours plus élevés que ce que le service prévoit habituellement. Mais dans les autres départements la situation s'est bien améliorée, avec en troisième position des régions les plus saturées de France métropolitaine la région PACA, avec 73% des lits occupés. C'est Outre-mer que la situation inquiète, en Guyane plus précisément, où le taux d'occupation des lits des services de réanimation atteint 192%, près du double de la capacité maximale prévue. Des patients sont déplacés vers la Martinique, où le taux est de 53,8%, afin de baisser cette tension et de gérer l'afflux de patients atteints du coronavirus.

17:49 - Épidémie du coronavirus dans la Manche, quels sont les chiffres ? Selon le dernier bilan du Covid en Manche daté du 20 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 126 patients, avec 2 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 19 malades sont en réanimation, avec 3 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 70,4%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 17 mai 2021, était en baisse, à 5,0%, légèrement au-dessus de la moyenne nationale, et le taux d'incidence était de 140,8 cas pour 100 000 habitants, en baisse également. 359 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 2 décès dans les dernières 24 heures.

17:23 - Jean Castex : "Nous sommes sur la bonne voie" "Nous sommes plus que jamais sur la bonne voie, les indicateurs continuent de s'améliorer," déclarait à l'instant le Premier ministre Jean Castex hier après-midi, présent cet après-midi à Gagny, en Seine-Saint-Denis, dans un centre de vaccination. Jean Castex a appelé les Français à rester prudents, considérant qu'il faut encore observer l'évolution de l'épidémie et poursuivre la vigilance.

16:34 - Jean Castex : "Nous avons appris du passé" En visite à Aouste-sur-Sye, le Premier ministre a rappelé les consignes sanitaires accompagnant la deuxième étape du déconfinement depuis ce mercredi : "J’en profite pour rappeler qu’il y a des règles à respecter. On rouvre avec des protocoles et des jauges. Il y a encore des gestes barrières. (...) On se rappelle tous collectivement qu’aller un peu vite en besogne peut nous conduire à des erreurs. Nous avons appris du passé. Le gouvernement en a tiré des leçons."

16:19 - "La vaccination des plus de 75 ans a réduit leur hospitalisation de près de 90%" Olivier Véran a posté sur Twitter le message suivant : "La vaccination des plus de 75 ans a réduit leur hospitalisation de près de 90%, selon l’étude française d’Epi-Phare. La priorisation française des plus fragiles a donc sauvé de très nombreuses vies." Le professeur Mahmoud Zureik, directeur d'Epi-Phare, a expliqué de la vaccination des plus de 75 ans a permis de réduire de 87% les formes graves du Covid-19, dès sept jours après la deuxième injection de vaccin, ce qui veut dire que "les personnes vaccinées de plus de 75 ans ont neuf fois moins de risque d’être hospitalisées pour Covid que les personnes du même âge non vaccinées".

16:01 - Selon un sondage, 71% des Français inquiets vis-à-vis des variants Parmi les autres questions posées aux participants du sondage réalisé par le Cevipof pour le quotidien le Monde, 71% des personnes sont pessimistes sur l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus, à cause des variants du Covid-19. Au sujet de la vaccination, 73% des personnes interrogées estiment que le "bénéfice collectif de la vaccination vaut la peine de se faire vacciner contre le Covid-19". Une personne sur 5 reste "sceptique" par rapport au vaccin, mais 53% des Français interrogés se sont déclarer pour une vaccination obligatoire au coronavirus pour les personnes résidant en France.

15:12 - Les Français de plus en plus enclins à se faire vacciner 65% des Français sont favorables à l'idée de se faire vacciner, ou l'ont déjà été, d'après un baromètre réalisé par le Centre de recherches politiques de Sciences Po pour le quotidien Le Monde, soit 16% de plus par rapport à un sondage réalisé trois mois plus tôt. Toutefois, ce chiffre reste inférieur aux 90% de la population qu'il "faut vacciner", selon les mots d'Alain Fisher ce matin sur BFMTV.

13:59 - En terrasse, le respect d'une jauge de 50% est une "nécessité absolue" Les organisations patronales du domaine de l'hôtellerie et la restauration ont lancé ce vendredi un appel à respecter de manière "stricte" le protocole sanitaire en terrasse. En particulier, la jauge de 50% est pour eux une "nécessité absolue", et ils rappellent que le non-respect de cette jauge peut entraîner des sanctions "pouvant aller jusqu’à la fermeture".

12:36 - Nouveau cluster à Bordeaux, un variant présent ? Un centre de dépistage accueillera pendant une semaine, à partir de ce vendredi, les habitants du quartier Bataclan à Bordeaux. Situé à la salle communale Pierre Tachou, 58 rue Joseph Brunet à Bordeaux, ce centre est mis en place afin de déterminer les éventuelles contaminations en lien avec le cluster de 30 personnes détecté dans ce quartier. L'éventualité de la présence du variant indien va être élucidée dans les jours à venir, grâce à des analyses approfondies des tests effectués sur les personnes infectées par le Covid-19.

12:15 - Immunité collective : comment l'atteindre ? L'institut Pasteur définit l'immunité collective comme "le pourcentage d'une population donnée qui est immunisée/protégée contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population va transmettre le pathogène à moins d'une personne en moyenne, amenant de fait l'épidémie à l'extinction, car le pathogène rencontre trop de sujets protégés. Cette immunité de groupe, ou collective, peut être obtenue par l'infection naturelle ou par la vaccination (s'il existe un vaccin bien entendu)." Du fait de la contagiosité du coronavirus, et de l'apparition de variants, le conseil scientifique estime que cette immunité collective serait atteinte si au moins 75% de la population française était immunisée contre le Covid-19, soit en ayant contracté le virus, soit par la vaccination. C'est la raison principale à l'éventuelle future autorisation de vacciner les enfants.

12:09 - En Guyane, la flambée épidémique se poursuit Selon le dernier bilan du Covid en Guyane daté du 20 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 103 patients, avec 5 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 25 malades sont en réanimation, avec 4 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 192%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 17 mai 2021, était en hausse, à 11,0%, de même le taux d'incidence, de 391,5 cas pour 100 000 habitants. 105 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département.

11:50 - La vaccination bientôt ouverte aux 16-18 ans ? Sur BFMTV, le président du Conseil stratégie vaccinale Alain Fischer a annoncé que l'élargissement de la vaccination aux jeunes âgés de 16 à 18 ans pourrait avoir lieu au mois de juin. Jusqu'ici, les seuls mineurs qui pouvaient être vaccinés étaient les jeunes avec des maladies graves, particulièrement à risque de développer un Covid grave en cas d'infection. Hier déjà, Jean Castex annonçait un élargissement de la vaccination à tous les adultes sans contrainte liée à la comorbidité, à partir du 31 mai.

11:47 - "Il faut vacciner 90% de la population" Selon Alain Fischer, le président du Conseil stratégie vaccinale, présent sur BFMTV, "il faut vacciner 90% de la population". Actuellement, un Français sur trois est vacciné, ce qui reste insuffisant pour lutter contre l'épidémie du coronavirus et atteindre l'immunité collective. Il a également annoncé une arrivée de nouvelles doses du vaccin Moderna prochainement.

11:36 - Bilan de l'épidémie dans le Rhône : 4 décès dans les 24 dernières heures Selon le dernier bilan du Covid dans le Rhône daté du 20 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 609 patients, avec 15 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Il y a toujours 154 malades sont en réanimation dans le département, dont 10 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 72,8%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 17 mai 2021, était de 4,3%, en hausse alors que le taux d'incidence était de 147,6 cas pour 100 000 habitants, en baisse. 3093 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 4 décès dans les dernières 24 heures.

11:28 - Origine du coronavirus : toujours un mystère Selon Antoine Bondaz, chercheur à Sciences-po et spécialiste de la question chinoise, il est peu probable que la Chine permette un jour une étude transparente du début de la pandémie du coronavirus à Wuhan. Auprès d'RTL, il déclare : "Force est de constater qu’après 18 mois de pandémie, il n’y a aucune avancée sur l’origine naturelle, la fameuse zoonose, le passage d’un animal à l’homme. Donc les scientifiques continuent leur travail et affirment simplement que toutes les hypothèses doivent être poursuivies." Parmi ces pistes figurent celle d'une origine naturelle ou encore celle d'une fuit accidentelle depuis un laboratoire en Chine, ravivée la semaine dernière par un collectif de scientifiques. Selon le chercheur, la Chine ne donnera probablement pas accès aux données qui permettraient de déterminer l'origine de la crise sanitaire "car depuis janvier 2020 elle a mis en place un récit national qui met en avant la supériorité du système chinois dans la gestion de la crise pandémique et il est difficile pour la Chine de donner la moindre info qui irait à l’encontre de ce récit. Ce n'est pas une remise en question du travail des chercheurs mais une interrogation sur les marges de manœuvre données à ces scientifiques par le pouvoir politique."

11:21 - Académie d'Aix-Marseille : 72 classes fermées pour coronavirus Dans un article de la Provence, on apprend que 248 élèves de l'académie d'Aix-Marseille sont positifs au coronavirus, sur un peu plus d'un demi-millions d'élèves. Cela a entraîné la fermeture de 72 classes sur 12 771, mais sans fermeture complète d'un établissement scolaires. 14 cas positifs ont aussi été détectés parmi le personnel de l'éducation nationale dans cette académie.