"DIRECT. Coronavirus en France : 12 828 nouveaux cas, l'épidémie encore active"

Alors qu'elle est reconfinée depuis mardi 6 septembre 2021, la Nouvelle-Calédonie va entrer en état d'urgence sanitaire jeudi, comme l'a officialisé un décret publié à l'issue du Conseil des ministres, mercredi. La mesure entre en vigueur pour un mois, alors que "plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés au cours des derniers jours chez des personnes n'ayant pas voyagé en dehors de ce territoire au cours des dernières semaines et ne présentant pas de liens entre elles", a-t-il été précisé. En Nouvelle-Calédonie, 26% de la population est totalement vaccinée contre le coronavirus, contre plus de 80% chez les 18 ans et plus en métropole.

09:58 - Une 5e vague de coronavirus en France redoutée si la vaccination se stoppe

Il est vraisemblable que la France échappe à un nouveau important de l'épidémie de Covid-19 en France. Mais des scientifiques rappellent que la menace d'une recrudescence est réelle, compte tenu des caractéristiques du coronavirus et du variant Delta. "Si on se relâche complètement, en termes de vaccination, de gestes barrières comme le port du masque, le lavage des mains et le passe sanitaire, en effet, on pourrait être confrontés à une cinquième vague", explique à Ouest France Yannick Simonin, maître de conférences l’université de Montpellier. "S’il existe bien un moyen de se prémunir contre une cinquième vague : c’est la vaccination et la poursuite des gestes barrières", ajoute au même média Matthieu Revest, infectiologue au Centre hospitalier universitaire Pontchaillou de Rennes. Et d'insister sur les bienfaits de la vaccination : "On est dans l’incertitude. Toutes les hypothèses sont possibles et il y a un champ possible très important. Ce qu’on sait de façon certaine, c’est que la seule façon d’arrêter le plus l’épidémie c’est de vacciner le plus largement. Plus on vaccine, moins le virus circule".