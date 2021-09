"DIRECT. Coronavirus en France : 13 466 nouveaux cas, tous les indicateurs en baisse"

COVID. Tous les indicateurs sont en baisse, selon le tout dernier rapport de Santé publique France sur l'épidémie de coronavirus en France. Le ralentissement de l'épidémie se confirme avec une baisse des taux d'incidence même si les patients en réanimation sont plus nombreux que la veille.

En direct

21:06 - Pr Fontanet : "Le variant Mu n'est pas un danger immédiat" Interrogé sur la situation sanitaire en France par nos confrères de LCI, le Professeur Fontanet s'est exprimé sur le variant Mu qui fait les choux gras de la presse depuis plusieurs jours. Selon lui, cette nouvelle souche se caractérise par des mutations permettant de contourner l'immunité. En d'autres termes, les vaccins marchent un peu moins bien sur ce variant. En revanche, Arnaud Fontanet affirme que pour l'instant, le variant Mu "n'est pas un danger immédiat (...) mais on peut s'attendre à ce qu'il devienne problématique.

20:22 - Delta, pas plus dangereux chez les enfants américains Le variant Delta du coronavirus ne provoque pas de cas plus grave de la maladie chez les enfants et les adolescents, selon de premières données publiées par les autorités sanitaires américaines. Depuis plusieurs semaines, l'inquiétude concernant les conséquences du variant Delta chez les plus jeunes continue de monter dans le pays alors que le nombre d'enfants hospitalisés a explosé en raison d'une contagion supérieure à d'autres variants. Cependant, "la proportion d’enfants et d'adolescents hospitalisés pour maladie grave", avec par exemple une admission en soins intensifs, "était similaire avant et pendant la période durant laquelle Delta était dominant", selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

20:18 - Journée de mobilisation chargée à Metz Ce samedi 4 septembre, deux cortèges sont attendus à Metz (Moselle), rapport le site actu.fr. Le premier marchera contre le pass sanitaire alors que le second est organisé en faveur de la situation climatique. La seconde marche s'élancera dès le matin alors que les manifestants anti pass ont prévu de défiler à partir de 14h.

19:50 - 87 000 soignants vont devoir rembourser un trop-perçu Au début de l'épidémie de Covid-10 en France, 200 000 soignants libéraux ont été aidés financièrement par la Sécurité sociale, rappelle Le Parisien. Seulement voilà, 87 000 d'entre-eux vont devoir rembourser un trop-perçu "de près de 2 700 euros en moyenne". L'Assurance maladie a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ferait preuve de souplesse, permettant un remboursement échelonné sur douze mois. Pour rappel, 203 000 professionnels de santé libéraux ont touché le dispositif d'indemnisation de perte d'activité (Dipa) qui leur a permis de percevoir une avance d'environ 5 500 euros en moyenne, afin de compenser l'écart de salaire qui leur était amputé entre mars et juin 2020, à cause du confinement.

19:20 - 624 nouvelles hospitalisations en 24 heures contre 908 il y a une semaine Avec 624 nouvelles hospitalisations en 24 heures contre 908 il y a une semaine, le ralentissement de l’épidémie semble se confirmer, rapporte Le Parisien. Une tendance qui s’observe aussi un peu plus lentement dans les services de soins intensifs, qui accueillent les cas les plus graves. Ces derniers ont en effet enregistré 159 nouvelles entrées ce vendredi (contre 194 il y a une semaine), pour un total de 2 259 (2 275 patients hier) malades graves contre 2 270 il y a une semaine, selon les données de Santé publique France (SpF).

18:31 - Le Ronapreve autorisé dès ce vendredi en France pour certains cas Ce vendredi 3 septembre, un traitement précoce a été élargi à certains patients déjà hospitalisés dès aujourd'hui, rapporte Le Parisien. Il s'agit du Ronapreve, un traitement contre le Covid-19 qui possède des anticorps de synthèse qui étaient jusqu'alors réservé "à la prévention de la maladie et à la lutte contre ses formes précoces", détaillent nos confrères. Il a finalement été autorisé ce vendredi en France afin de lutter contre les stades les plus avancés chez les malades déjà hospitalisés. Cette mesure concerne les patients immunodéprimés, les patients à risque de complications liées à des comorbidités, et ceux âgés de 80 ans et plus. Les traitements par anticorps de synthèse sont un espoir thérapeutique contre le coronavirus mais qui n'ont, pour l'instant, été prescrits uniquement de manière préventive ou à la suite de l'apparition de symptômes.

17:33 - Plus de 200 manifestations contre le pass sanitaire organisées samedi La mobilisation se poursuit. Un peu partout en France, samedi 4 septembre, de nouvelles manifestations seront organisées pour dire non au pass sanitaire. Selon LCI, plus de 200 événements sont annoncés et les autorités estiment qu'"entre 130 000 et 170 000" personnes battront le pavé à l'occasion de ce huitième week-end consécutif de mobilisation. Dans la capitale, 17 000 à 27 000 manifestants sont attendus, affirme encore une source policière, dont la chaîne d'information se fait l'écho.

16:28 - Opération vaccination sans rendez-vous ce week-end des 4 et 5 septembre en France Toujours pas vacciné ? Si vous comptez y remédier, sachez que ce week-end des 4 et 5 septembre se tiendra l'opération "À la rentrée tous vaccinés". En quoi consiste-t-elle ? C'est très simple. Comme l'a indiqué le ministre de la Santé sur Twitter vendredi en fin de matinée, samedi et dimanche, il sera possible de se faire vacciner sans avoir pris de rendez-vous au préalable dans tous les centres de vaccination ouverts. Avis aux amateurs ! Avez – vous pensé à tout pour la rentrée ? si vous n’êtes pas encore vacciné, vous pouvez le faire sans rdv, ce samedi ou ce dimanche. Le virus continue à circuler, c’est plus que jamais le moment d’y aller. #Alarentréetousvaccinés. pic.twitter.com/DcyBrZSdss — Olivier Véran (@olivierveran) September 3, 2021

15:30 - La vaccination obligatoire pour les majeurs votée en Nouvelle-Calédonie "Il faut prévoir pour éviter la catastrophe", estime Isabelle Kaloi-Bearune, membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont La1ère rapporte les mots. En Nouvelle-Calédonie, la décision pour le moins radicale a été votée par les 11 élus de la commission permanente du Congrès local, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 septembre. Alors qu'un tiers de la population vaccinable l'est aujourd'hui, l'objectif est de motiver les récalcitrants. Face à la pandémie, les autorités locales redoutent de se retrouver dans la même situation que la Polynésie française voisine, à savoir débordées par les cas de coronavirus. C'est pourquoi, l'obligation vaccinale des personnes majeures s'est imposée. Pour l'heure néanmoins, aucune sanction ne devrait tomber dans un premier temps, à l'exception toutefois des professionnels dits en première ligne, tels que les soignants, mais également des personnes considérées comme étant à risque. Une amende de 175 000 francs Pacifique, c'est-à-dire de 1 466,50 euros, sera mise en place à compter du 31 décembre. Une liste précise des personnes concernées devraient être prochainement communiquée.