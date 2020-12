"DIRECT. Coronavirus en France : 13 750 nouveaux cas, la décrue stoppée ?"

COVID FRANCE. Le nombre de contaminations au Covid-19 atteint depuis plusieurs jours un "haut plateau" de près de 14 000 nouveaux cas confirmés par jour, ce qui reste plus du double de l'objectif des 5 000 contaminations journalières. Le risque d'une troisième vague, déjà anticipé par plusieurs spécialistes, est de plus en plus prégnant et pourrait même déjà s'observer dans certaines régions.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé jeudi 10 décembre, 13 750 personnes ont été contaminées par le Covid-19 ces dernières 24 heures. On observe donc bel et bien un effet plateau depuis plusieurs jours dans le nombre de cas diagnostiqués. Par ailleurs, 292 morts supplémentaires sont à déplorer dans la journée. Pour autant, il n'y a pas que de mauvais chiffres : parmi les données plus encourageantes, le nombre de personnes en réanimation passe sous la barre des 3 000 patients.

23:41 - Une visite à domicile pour les personnes positives au Covid-19 FIN DU DIRECT - Un objectif "nouveau et ambitieux", selon Olivier Véran. Le ministre de la Santé a annoncé le déploiement d’un dispositif de visites à domicile, lors de sa conférence de presse de jeudi. "Chaque personne positive se verra proposer une visite à domicile par une équipe pluridisciplinaire, comprenant un soignant, un infirmier libéral la plupart du temps, pour effectuer des tests antigéniques après des personnes de l'entourage". Des conseils seront prodigués mais aussi du soutien et un accompagnement humain, pour les courses par exemple. "Nous travaillons à une sorte de charte remis au patient à la réalisation du test", a-t-il ajouté, avec des conseils pour aider les personnes positives à respecter les consignes sanitaires. Objectif : améliorer le traçage et aider les personnes isolées à subvenir à leurs besoins.

23:17 - Les dépistages en entreprise réservés aux cas contacts ou suspects D’après les Echos, le ministère du Travail va publier une circulaire précisant les conditions d’accès des entreprises aux tests du Covid-19. Ces tests antigéniques seront réalisés sur la base du volontariat, dans le respect du secret médical, et ne concerneront que les salariés présentant des symptômes ou étant eux-mêmes cas contacts. Les campagnes de dépistage, financées par les entreprises, devraient être lancées après les fêtes.

22:21 - Record de réanimation dans le Val-de-Marne Le Val-de-Marne est le département où l’on comptabilise le plus de nouvelles personnes en réanimation, avec 18 patients admis ces dernières 24 heures. A l’heure actuelle, 65 personnes sont en réanimation dans les hôpitaux du département.

21:43 - "Un gâchis énorme", selon le professeur Djillali Annane Les mesures sanitaires seront assouplies dès le 15 décembre, mais dans des proportions moins larges qu’attendues. D’après le professeur Djillali Annane, "on paie un défaut de préparation à la deuxième vague qui était pourtant clairement annoncée". "On a le sentiment d'un gâchis énorme. Il est vraiment important de ne plus rater aucune opportunité de contrôler l'épidémie", réagit sur France info le chef du service de réanimation de l’hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine, qui indique que le plateau de 10 000 à 15 000 cas par jour permet encore de garder le contrôle sur l’épidémie. A noter que les maladies habituelles de l’hiver ne sont pas encore manifestées, "c’est une pression en moins".

20:43 - Le Rhône endeuillé par le Covid-19 En France, le Rhône est le département dont les hôpitaux ont recensé le plus de morts ces 24 dernières heures. D’après Santé publique France, 23 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19, ce qui porte à 1 651 le nombre total de décès dans ce département depuis le début de la pandémie.

20:38 - Après Saint-Etienne et le Havre, Roubaix organisera une vaste campagne de dépistage Une opération de dépistage de masse aura lieu à Roubaix du 11 au 16 janvier, a confirmé Olivier Véran, le ministre de la Santé, lors d’une conférence de presse du gouvernement ce jeudi. L’Agence régionale de santé espère pouvoir tester entre 20 000 et 30 000 personnes lors de la première phase, tandis que des ambassadeurs seront choisis pour encourager les Roubaisiens et les Roubaisiennes à se faire tester.

19:57 - 292 morts du Covid-19 Ces dernières 24 heures, 292 personnes ont trouvé la mort en raison de l’épidémie de Covid-19. Ce nouveau bilan, annoncé par Santé publique France ce 10 décembre, porte à 56 940 le nombre de décès total du coronavirus en France depuis le début de la pandémie.

19:55 - 13 750 cas confirmés en plus Le nombre de contamination au Covid-19 est toujours à un niveau élevé : d’après les dernières données de Santé publique France, 13 750 personnes ont été infectées ces dernières 24 heures. Pour rappel, l’objectif des 5 000 cas ne sera pas atteint d’ici le 15 décembre.

18:15 - La France, bonne élève mais la partie n'est pas gagnée, selon Castex La France est l'un des pays avec le taux d'incidence au Covid-19 les plus faibles en Europe. "Le couvre-feu et le confinement étaient urgents et nécessaires, ça a permis de passer de 50 000 contaminations à 11 000 par jour", a rappelé Jean Castex, le premier ministre, lors de la conférence de presse de jeudi, qui s'inquiète que le plateau observé ces derniers jours se transforme en pic. La prévalence se situe à 107 cas pour 100 000 habitants, contre 150 en Allemagne, 250 en Italie et 300 en Suisse. En tout, 30 000 personnes sont mortes du Covid-19 en Europe ces sept derniers jours.

18:02 - 80 patients en réanimation en Seine-Saint-Denis 681 patients sont hospitalisés en Seine-Saint-Denis selon les données de Santé publique France. Parmi ces derniers, 80 malades sont en réanimation. 1426 personnes sont mortes du coronavirus, soit 3 de plus en 24 heures et 7045 sont sorties de l'hôpital soit 24 de plus. Le taux d'incidence était de 125,3 cas pour 100 000 habitants, soit -1,3 points de moins en 24 heures. Le R effectif mesuré le 1er décembre 2020 dans la région était de 0,59.

17:39 - La confiance des Français auprès des scientifiques est en baisse Les Français sont de moins en moins nombreux à croire en la science selon un baromètre réalisé par Ipsos, et commandé par l'Institut Sapiens. Seulement 57% de ces derniers font confiance aux scientifiques au sujet des vaccins. Seulement 57% des Français font confiance aux scientifiques pour dire la vérité sur les vaccins, 44% pour le nucléaire et 29% pour les pesticides pic.twitter.com/SHRL83fvC1 — Institut Sapiens (@Instit_Sapiens) December 10, 2020

17:10 - Le professeur Jacques Cohen donne son opinion sur les vaccins Le docteur Jacques Cohen, médecin immunologiste et professeur émérite de l'université de Reims Champagne Ardenne, a fait part de sa prudence aux sujets de certains vaccins au micro de France Bleu ce jeudi : "Si on me propose un vaccin inactivé, tué, que ce soit le vaccin chinois ou le vaccin de Valneva, qui malheureusement n’est pas encore disponible, je me ferai vacciner immédiatement. Pour les deux autres catégories, les ARN et les vaccins adénovirus, je pense qu’il faut attendre un peu plus de recul parce qu’on ne les a jamais utilisé chez l’Homme".

16:31 - Le président de la République a fait part de l'importance de la "coordination européenne" dans cette crise Emmanuel Macron a souligné l'importance de la "coordination européenne" lors d'une interview accordée à BFMTV depuis Bruxelles, à l'issue d'un Conseil européen traitant de la crise sanitaire. "Et donc cette coordination européenne sera l'objet des réunions d'aujourd'hui, coordination dans les mesures d'organisation, dans nos politiques de test mais aussi coordination en matière de vaccins comme nous le faisons depuis le premier jour pour acquérir, produire et distribuer de manière ordonnée entre les pays européens", a précisé le chef de l'État, avant d'ajouter : "Nous sommes tous en train de prendre les décisions requises pour protéger Noël et les fêtes de famille pour éviter que l'épidémie ne reparte encore de plus belle".