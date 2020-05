DIRECT. Coronavirus en France : 131 nouveaux décès, net recul en 24 heures

CORONAVIRUS. Le bilan du Covid-19 sur ces 24 dernières heures connaît un recul avec 131 nouveaux décès, contre 483 lors du précédent bilan. Découvrez tous les chiffres du jour et les dernières infos.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 375 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 38 admissions en réanimation.

Le dernier bilan du coronavirus en France a été communiqué par le ministère de la Santé ce lundi soir. Le nombre de décès intervenus entre dimanche et lundi diminue, avec 131 nouveaux décès en 24 heures (contre 483 entre samedi et dimanche). En réanimation, 89 patients en moins sont à déplorer. Voici les chiffres communiqués :

20:36 - Des "corridors sanitaires" mis en place pour des vacances en Outre-mer Voici l’idée évoquée par le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, afin de permettre aux touristes de l'Hexagone de se rendre en Outre-mer cet été. Le Parisien rapporte que l’idée serait une quatorzaine divisée en deux périodes de confinement, avant le voyage, puis à l'arrivée, combinée à des tests de dépistage du coronavirus. "Ce système pourrait donner à voir un parcours des passagers […] sécurisé sur le plan sanitaire, tant au niveau de la quatorzaine partiellement réalisée de part et d'autre de la destination, que du parcours des passagers dans l'aéroport, à bord de l'avion et à l'arrivée, avec des pratiques de tests", a expliqué Jean-Baptiste Djebbari devant la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale.

20:18 - Un premier foyer de coronavirus identifié à Marseille depuis le déconfinement De nouveaux cas groupés de coronavirus ont été identifiés depuis le déconfinement, a rapporté le ministre de la Santé, Olivier Véran. L’un d’eux se trouve dans un habitat social occupé par des sans-abri à Marseille, informe l’Agence régionale de santé (ARS). Marsactu rapporte qu’en tout, 38 personnes ont été testées sur les 160 a qui le test a été proposé.

20:00 - Les décès sous-estimés dans les Ehpad ? Les professionnels estiment que le nombre de décès des suites du coronavirus en Ehpad est sous-estimé. "Toutes les victimes n'ont pas été testées. Rien que chez nous, à l'Ehpad Dorchy-d'Attichy, nous avons eu 37 décès depuis le début de la crise. Seulement quelques-uns ont été dépistés au coronavirus…", s'agace William Devey, aide-soignant et représentant syndical, sur le site du Parisien.

19:41 - 281 résidents d’Ehpad décédés des suites du coronavirus dans l’Oise Le Covid-19 n’a pas épargné les Ehpad de l’Oise, avec 281 résidents décédés au total. Si la situation semble se calmer, les personnels et familles restent échaudés par ces drames, décrit Le Parisien. Parmi eux, 173 sont morts au sein de leur structure d’accueil, tandis que les autres ont fini leurs jours à l'hôpital.

19:26 - Le point sur les hospitalisations en France 19 051 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19, soit 346 lits occupés de moins en 24 heures, et 375 nouvelles admissions.

19:26 - 38 nouvelles entrées en réanimation Actuellement, 1 998 personnes sont en réanimation dû au coronavirus, soit 89 lits de moins en 24 heures, et 38 nouvelles admissions.

19:25 - 131 nouveaux décès des suites du coronavirus en France 131 nouveaux décès ont été recensés en 24 heures en France, des suites du coronavirus. Au total, 28 239 décès ont été recensés, 17 589 en hôpital et 10 650 en Ehpad.

19:24 - Découverte d'un anticorps humain "prometteur" Une équipe suisso-américaine a découvert un anticorps "prometteur" contre le Covid-19. Une découverte issue d'une recherche sur l'épidémie de Sras de 2003, selon un article publié dans la revue scientifique Nature rapporté par Le Parisien. Cet "anticorps monoclonal humain" a été sélectionné à partir du sang d'un malade atteint par le virus du Sras, qui est un cousin du SARS-CoV-2 à l'origine de l'actuelle pandémie, précise le média. Il "contient la promesse d'un antidote efficace pour limiter la pandémie de Covid-19", selon cet article.

19:05 - La Haute autorité de santé recommande la prescription médicale pour les tests sérologiques Tandis que les Français se ruent dans les laboratoires afin de se faire tester face à l’épidémie de coronavirus, la présidente de la Haute autorité de santé (HAS) a rappelé l'importance d'avoir une telle démarche dans le cadre d'un accompagnement médical, comme le rapportent Les Échos. La fiabilité inégale des autotests est en effet pointée. Le média précise que dans l'état actuel des connaissances, la présence d'anticorps ne garantit pas une protection contre le virus.

18:47 - Un cas de Covid-19 détecté dans un Ehpad de Colombiers Après la détection d’un cas de coronavirus chez une personne travaillant dans un Ehpad de Colombiers, près de Toulouse (Ehpad- résidence Emeraude Anne-Laffont) les résidents ont été confinés dans leurs chambres. L’agent avait été mis en quarantaine et n’a bien évidemment pas rejoint son lieu de travail, rapporte le site actu.fr. Les résultats des tests sont attendus.

18:29 - Rappel d’un gel hydroalcoolique de la marque Symex La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rappelé, lundi 18 mai, la gamme de gel hydroalcoolique "Hand sanitizer" de la marque Symex. La Dépêche rapporte que les raisons reposeraient sur sa trop faible teneur en éthanol et donc son inefficacité contre le coronavirus. En effet, seulement 27% d'éthanol sont présents contre 60% à 70% préconisés. Les consommateurs sont invités à cesser d’utiliser ce produit et à le ramener en magasin.

18:12 - La FIFA souhaite organiser un match pour aider la lutte contre le coronavirus La FIFA a communiqué son envie d’organiser un match dans le but de récolter des fonds pour aider à la lutte contre le coronavirus, "dès que la situation sanitaire le permettra", rapporte CNews. L’instance internationale de football a déjà apporté une contribution de 9,2 millions d’euros à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), précise le média.

17:55 - Vers une "Europe de la santé" Emmanuel Macron, qui participait ce lundi à une conférence de presse commune avec Angela Merkel à l'Elysée, a évoqué une "Europe de la santé" comme l'une des priorités du plan de relance de l'UE face à la crise du coronavirus. "Notre volonté est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé. Avec des stocks communs de masques et de tests, des capacités d'achats communes et coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser les cas", a expliqué le président français.

17:34 - Pourquoi tant de contaminations dans les abattoirs ? Trois foyers de contamination au Covid-19 ont été détectés en France dans des abattoirs. Après onze infections en Vendée, six cas dans les Côtes-d’Armor, c’est dernièrement près d’Orléans que 34 salariés ont également été contaminés. Une étude américaine montre que 4% des employés de l’agroalimentaire y ont été touchés par le virus. Cela s’explique notamment par le fait que les abattoirs soient restés ouverts pendant le confinement et qu’il est difficile d’y respecter la distanciation physique.

17:19 - Nouvelles fermetures d'écoles, dans l'Aude cette fois Les annonces de fermetures d'écoles s'accumulent ce lundi .Cette fois, on apprend que deux établissement de Quillan, dans l'Aude, seront fermés au moins jusqu'à mercredi après l'identification de deux mères d'élèves positives au coronavirus. C'est la préfecture du département qui en a décidé ainsi.

17:05 - Seules la Normandie et la Corse n’abritent aucun foyer de contamination 25 clusters ont été recensés en France après la première semaine depuis la levée du confinement. Toutes les régions sont concernées sauf deux : la Normandie et la Corse qui n'abritent aucun foyer épidémique.

16:54 - Pourquoi l'âge reste le facteur principal d'aggravation de la mortalité ? Une étude anglaise d'ampleur, réalisée sur 17 millions de personnes, dont 5 000 victimes du Covid-19, a totalement remis en perspective les facteurs aggravant de la maladie. Jusqu'à maintenant, on évoquait l'âge bien sûr, mais aussi et parfois surtout les comorbidités, ces maladies associées que l'on présentait comme des facteurs à risque pour les patients Covid, comme par exemple l'hypertension artérielle. Or, cette étude a montré que l'âge était le facteur quasi exclusif d'aggravation de la maladie avec des chiffres sans équivoque, notamment celui révélant que pour les patients âgés de plus de 80 ans, le risque de décéder est 180 fois plus élevés que pour les 18-40 ans. Autre exemple, le risque de décès entre une personne située dans la tranche d'âge 18-40 ans en bonne santé et une autre, du même âge, souffrant de diabète, d'asthme ou de problèmes cardiaques représente un risque seulement 1,5 fois plus élevé de décéder.

16:11 - La réponse de l'OMS à la pandémie "le plus tôt possible" L'assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est tenue ce lundi et il en est ressorti que l'institution lancera "le plus tôt possible au moment approprié" une enquête "indépendante" sur la réponse à la pandémie mondiale du coronavirus.

15:46 - Deux écoles ferment en Moselle Après la découverte d'une enseignante positive au coronavirus, deux écoles de Château-Salins, en Moselle, ont refermé leurs portes après avoir rouvert la semaine dernière. L'enseignante en question est asymptomatique et va bien, précise le maire, qui a ajouté qu'il n'y avait "aucun souci pour les élèves". 20 Minutes précise que tous les enseignants des deux établissements vont être dépistés d'ici au 25 mai.