"DIRECT. Coronavirus en France : 135 025 nouveaux cas, le recul se confirme"

Les chiffres du coronavirus en France, communiqués ce jeudi 10 février 2022, témoignent d'une décrue de l'épidémie sur le territoire. Ainsi, 135 025 nouveaux cas ont été identifiés en 24 heures, soit 121 000 de moins que jeudi dernier. En outre, la moyenne sur sept jours passe à 174 991 nouvelles contaminations contre 192 323 la veille. Enfin, le taux d'incidence chute lui aussi et est désormais de 2 163 cas pour 100 000 habitants. C'est 288 points de moins en 24 heures.

D'après Doctolib , ce sont, en moyenne sur les sept derniers jours, 58 832 rendez-vous pour dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 qui sont pris chaque jour via la plateforme de prise et de gestion des rendez-vous médicaux en ligne.

La région Auvergne-Rhône-Alpes totalisait, au 8 février, 4 093 personnes positives au Covid parmi les patients hospitalisés (+411 en 24 heures). 424 patients Covid étaient en réanimation à la même date, soit 51 de plus que la veille. 46 personnes sont décédées du coronavirus dans la région dans la journée.

Au 8 février, on décomptait 7 178 patients positifs au coronavirus hospitalisés en Île-de-France, dont 392 supplémentaires en 24 heures. 784 étaient en réanimation (+60 en 24h). En outre, à cette date, la région déplorait 53 décès dus au Covid-19 supplémentaires.

D'après Doctolib, c'est la Bretagne qui reste, au 10 février, la région la mieux vaccinée contre le coronavirus de France, avec 84.3% de sa population qui a reçu au moins une injection. Viennent ensuite les Pays de la Loire (82.5%), la Normandie (82.4%) et la Nouvelle-Aquitaine (82.1%).

En moyenne sur les sept derniers jours, ce sont, chaque jour, 205 717 injections de vaccins contre le Covid-19 qui sont réalisées en France au total, parmi lesquelles 11 060 premières doses, 46 954 deuxièmes doses et 147 703 doses de rappel.

Sur Doctolib, sont encore disponibles 370 287 créneaux pour se faire vacciner contre le coronavirus en France sous 3 jours, 1 099 975 sous sept jours et 2 286 244 sous 14 jours.

14:01 - Baisse d'un quart du nombre de tests réalisés en France sur une semaine

D'après la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees), les tests de dépistage du Covid-19 ont diminué d'un quart sur la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Sur ces sept jours, 6 990 900 tests RT-PCR et antigéniques pour la détection du SARS-Cov2 ont été validés en France, contre 9 308 900 tests la semaine précédente. Ainsi, la Drees constate une baisse d'environ 25% du volume des tests réalisés. Un pic avait, pour rappel, été observé le 10 janvier dernier (avec plus de 2 millions de tests validés) mais, depuis ce record, le nombre de tests effectués chaque jour est en repli, notamment chez les moins de 65 ans.