"DIRECT. Coronavirus en France : 14 678 nouveaux cas, l'épidémie n'est pas freinée"

CORONAVIRUS. La troisième vague est bien là et les chiffres de l'épidémie ne faiblissent pas ce mardi 23 mars. Le taux d'incidence continue de grimper. Plus de 4 600 personnes occupent désormais les services de réanimation en France.

19:09 - Hospitalisations et réanimations toujours en hausse Le nombre de malades du Covid-19 présents dans les hôpitaux en France continue de grimper. 26 756 sont actuellement hospitalisées, c'est 268 de plus en un jour. Même constat au sein des services de réanimation, 4 634 personnes sont désormais prises en charge, c'est 86 de plus en 24 heures.

18:49 - 14 678 cas supplémentaires, l'incidence toujours en hausse D'après les derniers chiffres de l'épidémie, 14 678 nouveaux cas ont été recensés en un jour. Un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière, mais les contaminations de la veille étaient élevées pour un lundi (15 792). La moyenne sur sept jours passe à 29 281 cas, c'est près de 4246 de plus que la semaine dernière. Quant au taux d'incidence national, il continue d'augmenter pour atteindre 309 cas pour 100 000 habitants.

18:35 - 287 nouveaux décès recensés Le dernier bilan des autorités de santé de ce mardi 23 mars, fait état de 287 décès supplémentaires en 24 heures, liés à une infection au Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, ce sont désormais 92 908 personnes qui sont mortes en France des suites du coronavirus, dont 67 503 à l'hôpital.

18:29 - Le Stade de France, futur vaccinodrome dès le 6 avril À partir du 6 avril prochain, le Stade de France (Seine-Saint-Denis) sera transformé en vaccinodrome. L'objectif majeur de cette installation est d'accélérer la vaccination dans un territoire particulièrement touché par la troisième vague de l'épidémie. Sur son compte Twitter, Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis, évoque ainsi le "recrutement flash de 60 personnes" pour "assurer l'organisation du futur vaccinodrome". Près de 120 personnes devraient être mobilisées sur place chaque jour. #VaccinationCovid : recrutement flash de 60 personnes en mairie de #SaintDenis pour assurer l'organisation du futur #vaccinodrome au @StadeFrance. pic.twitter.com/70OiSahum1 — Mathieu Hanotin (@MathieuHanotin) March 23, 2021

18:09 - Les professionnels de santé redoutent "une vague d'une violence inouïe" Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France a mis en garde les Français sur la "vague d'une violence inouïe" qui s'apprête à s'abattre sur les hôpitaux, à commencer par ceux des régions les plus touchées : Ile-de-France, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur mais aussi, par l'effet ricochet des transferts et peut-être un rebond épidémique, dans tous les établissements des territoires épargnés. "Les chiffres explosent. Ils augmentent à une vitesse vertigineuse. On atteint le taux d’occupation des lits de réanimation qu’on avait à l’automne, mais au pic de l’automne, ça faisait plus de 15 jours que des mesures de freinage très fortes avaient été prises. Là, on est à ce niveau là avec un confinement qui n'en est pas un", a déploré le médecin sur LCI ce mardi. Une critique qu'il n'est pas le seul à émettre. Hier, l'épidémiologiste et chef du service parasitologie à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, Renaud Piarroux s'inquiétait sur la même chaîne : "Le problème, c'est que les points sur lesquels on aurait dû freiner ne sont pas là. (...) Il ne faut donc pas rêver, il ne va pas y avoir une baisse rapide de l'épidémie permettant de respirer rapidement". Le gouvernement est prévenu, les restrictions suffiront-elles à amorcer le recul de l'épidémie ?

17:42 - Un vaccinodrome à Bordeaux, le seul de Nouvelle-Aquitaine ? La vaccination est plus que jamais le mot d'ordre du gouvernement, les vaccinodormes vont se multiplier dans les prochains jours pour accélérer la cadence selon la volonté de l'exécutif. A Bordeaux, l'on s'interroge sur l'emplacement du futur mégacentre de vaccination, Bordeaux Lac, le stade Matmut ou le parc des expositions ont té évoqués, selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, réponse dans quelques jours. Quoi qu'il en soit l'infrastructure devra permettre d'accueillir et de vacciner 1000 personnes par jour. Ceci dit, le média rapporte que la capitale girondine devrait être la seule à abriter un vaccinodrome, l'ARS privilégie l'option d'augmenter les capacités d'accueil des sites préexistants dans tous les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, notamment un élargissant des horaires d'ouverture et pourquoi pas en proposant des permanences les week-ends également, toutes les hypothèses sont à l'étude.

17:14 - Aucune amélioration en vue dans les Hauts-de-France De 347 à 491 cas, les cinq départements des Hauts-de-France ne parviennent pas à faire reculer l'épidémie et attendent beaucoup des nouvelles restrictions. Bien que dans le Pas-de-Calais, les trois week-ends confinés n'est pas eu des réels effets sur la progression du virus. Aujourd'hui les hôpitaux déjà remplis continuent d'accueillir de nouveaux patients Covid-19 chaque jours. Dans son dernier bilan, Santé publique France fait état de 3253 personnes hospitalisées dont 236 admises le 22 mars. Les services de réanimations s'occupent de 571 malades et 70 patients sont arrivés hier. Les hôpitaux déplorent 6955 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie, c'est 48 de plus que la veille et 26753 personnes sont sorties, soit 89 de plus.

16:37 - Une école "fermée pour une durée indéterminée" à Paris Dans le 13ème arrondissement de Paris, l'école des Château des Rentiers et ses douze classes ont fermé hier sur une décision de l'ARS après que huit cas avérés et quatre cas-contacts de Covid-19 aient été découverts parmi le corps enseignant de l'établissement. Une source du média Actu Paris révèle : "l’école est fermée pour une durée indéterminée". Le maire d'arrondissement, Jérôme Coumet, a fait savoir que plusieurs classes et qu'une cantine été également fermées temporairement.

16:09 - Le Cantal mets les bouchées doubles pour la vaccination Le Cantal semble comme en marge de l'épidémie. Le département affiche un taux d'incidence de 97 cas pour 100 000 habitants mais, Mathieu Kuentz, biologiste et président de la Commission médicale d’établissement du centre hospitalier Henri-Mondor, reste prudent face à un potentiel "effet retard" : "Nous sommes très vigilants pour les jours qui viennent, car on voit bien que cela chauffe autour de nous", a-t-il indiqué à La Montagne. Alors, pour éviter l'arrivée de la troisième vague, le département met les bouchées doubles sur le plan de la vaccination. L'augmentation du nombre de vaccins livrés, avec 5000 doses Pfizer chaque semaine à partir du mois d'avril, s'accompagne de la création d'un vaccinodrome mais aussi et surtout d'une campagne de vaccination mobile mise en circulation ce mardi. Le véhicule voulu par l'Ordre des médecins, le Conseil départemental et l'ARS doit permettre aux personnes fragiles et aux plus isolées d'avoir accès à la vaccination. Le dispositif bénéficiera de 1800 doses Moderna en tout et complétera ensuite avec 200 doses Pfizer chaque semaine.

15:37 - "Redémarrage de l'épidémie" en Occitanie Le directeur général de l'ARS d'Occitanie a fait part de la tournure inquiétante que prend l'épidémie. Le Gard reste le département le plus touché de la région avec un taux d'incidence de 250 cas pour 100 000 habitants, à un fil de passer au-dessus du seuil d'alerte mais, à l'échelle régionale les indicateurs montent aussi. "Depuis le début du mois de février nous étions dans une situation stable autour de 150 mais depuis quelques jours la moyenne régionale est passée à 180 cas positifs sur 7 jours pour 100 000 habitants. La situation est hétérogène au sein de la région, mais la tendance à la dégradation est générale. Une tendance qui touche toutes les tranches d’âge, même les plus âgés", a indiqué Pierre Ricordeau lors d'un point presse ce mardi matin. Et d'ajouter : "La voie de sortie est connue et passe par la généralisation de la vaccination". De ce fait l'ARS envisage l'ouverture entre avril et mai de vaccinodromes dans toute la région, les projets sont pilotés par les préfets de chaque département.

15:05 - Un vaccinodrome à l'ancienne Bourse du Commerce de Paris Plusieurs infrastructures ont été transformées en vaccinodromes ces derniers jours et de nouveaux grands centres de vaccinations devraient voir les jours prochainement. A Paris, Anne Hidalgo souhaite que l'ancienne Bourse du Commerce soit aménagée de la sorte pour permettre une vaccination "massive". Rénovée et transformée en centre d'art contemporain, la bâtisse pourrait s'ajouter aux 24 centres de vaccination de la capitale. La maire de Paris a indiqué déjà travailler sur le projet : "J’espère qu’il y aura un accord des autorités de santé, mais je crois en l’ouverture de grands centres de vaccination, pour que l’on puisse vraiment massivement vacciner la population".

14:11 - La courbe des admissions en réas grimpe en Ile-de-France Après avoir dépassé la barre des 1000 et le nombre d'admissions enregistrées au pic de la deuxième vague, l'Ile-de-France continue d'accueillir de nouveaux patients en service de réanimation. Chaque jour, la quantité de places disponibles diminue mais les malades continuent d'affluer. Les chiffres de Santé publique France dresse un triste bilan, au 22 mars, 6494 personnes était hospitalisées dont 457 arrivées dans la journée. Les réanimations comptaient 1325 lits occupés et 116 admissions supplémentaires. Le nombre de décès liés au coronavirus et survenus à l'hôpital s'élève à 16171, c'est 83 de plus en l'espace de 24 heures. La seule bonne nouvelle est que 72180 personnes ont quitté les établissements de santé guéries, soit 226 de plus.

13:42 - La vaccination chez les médecins possible à La Réunion à partir du 5 avril La vaccination dans les cabinets médicaux de ville sera possible dès le 5 avril à La Réunion. L'île ne dispose que du vaccin Pfizer qui doit se conserver à -80°C, il a fallu trouver une organisation permettant la vaccination chez les médecins de villes. Les patients seront prévenus et les rendez--vous fixés en amont, une liste d'attente a également était créée parmi les personnes prioritaires et non prioritaires pour ne perdre aucune dose si un rendez vous venait à être annulé. L'heure est pour le moment à l'appel à candidatures auprès des médecins volontaires pour vacciner. La députée Nadia Ramassamy considère cette avancée comme une "victoire pour la santé des Réunionnaises et des Réunionnais. Cette nouvelle possibilité va permettre d’accélérer et d’améliorer la couverture vaccinale à La Réunion, qui reste bien en deçà de la moyenne française : seulement 3,24% des habitants de l’île ont reçu au moins une dose, contre 8,40% sur la totalité du territoire français" indique-t-elle dans un communiqué.

13:08 - Les thromboses repérées davantage chez les femmes Devant le Parlement européen, le directrice de l'Agence européenne des médicaments, Emer Cook, a été interrogée sur le risque de thromboses survenant chez des femmes sous contraception et fumant. Une inquiétude à laquelle la représentante de l'EMA a répondu : "Sur AstraZeneca, la majorité des cas intervient sur des femmes de moins de 55 ans, mais c'est surtout cette population qui a reçu le vaccin. Donc il est impossible pour le moment de déterminer s'il y a un risque particulier". L'autorité sanitaire poursuit son étude approfondie mais conserve son avis rendu le 18 mars, elle n'établit aucun lien entre le vaccin et les problèmes de coagulation signalés.

12:39 - 7 à 8% des contaminations se feraient au travail "Les contaminations qu'on peut attribuer aux entreprises sont de l'ordre de 7 à 8%" a indiqué Laurent Pietraszewski. Le secrétaire chargé des retraites et de la Santé au travail estime que se chiffre prouve que les salariés sont protégés quand ils doivent se rendre sur leur lieu de travail. Mais cette protection ne peut être effective que si les protocoles sanitaires sont respectés et les contacts limités, notamment los des repas car "c'est là que se font les contaminations" insiste Laurent Pietraszewski sur BFM.

12:12 - Emmanuel Macron rappelle l'importance du recours au télétravail Le recours au télétravail est capital pour lutter contre l'épidémie, et est une mesure privilégiée pour limiter les contacts. Cependant, les chiffres montrent qu'il n'est assez respecté. Emmanuel Macron a tenu à rappeler une énième fois l'importance de cette restriction : "Je le demande instamment à tous les employeurs, à toutes les entreprises, à toutes les personnes qui peuvent faire du télétravail, il faut au maximum s'y mettre parce que notre objectif, c'est de réduire les contacts".

11:40 - Macron souhaite vacciner "matin, midi, soir" Emmanuel Macron, a multiplié les recommandations après sa visite du centre de vaccination à Valenciennes. La première, celle de vacciner au "maximum", tous les jours "matin, midi, soir". Et d'ajouter : "Il n'y pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination". Le rythme de croisière des vaccinations doit s'accélérer pour s'adapter à l'augmentation des doses prochainement livrées. "On se bat pour avoir des doses (...) On va changer de dimension à partir d'avril".

11:15 - L'efficacité des nouvelles mesures de restrictions interroge L'efficacité des mesures annoncées le 18 mars dans seize départements laissent les professionnels de santé perplexes. Beaucoup se sont exprimés et ont assuré qu'elles seraient insuffisantes pour inverser la tendance. "Ca ne va pas casser la courbe. (...) Pour l'instant, on est sur une pente montante très nette pour ce qui est des arrivées en réanimation. (...) Le système est déjà saturé dans beaucoup de régions, en particulier en Île-de-France, donc comment voulez-vous que l'Île-de-France continue à absorber plus de 300 personnes qui arrivent chaque jour en plus?" questionnait alarmée l'épidémiologiste Catherine Hill sur BFM, hier soir. Le délai minimum pour observer les effets des mesures est de deux semaines, mais cette attente est trop longue pour les services hospitaliers qui redoutent l'absence d'une quelconque amélioration. "Dans tous les cas, nous savions que les deux prochaines semaines allaient être difficiles, mais on devine désormais que les suivantes le seront tout autant." s'inquiète Jean-François Timsit, à la tête du service de réanimation de l'hôpital parisien Bichat sur BFM. Et d'ajuter : "Finalement, seul 'l'exode' des Parisiens pourrait nous soulager un peu, car s'ils ont besoin de soins Covid ou non-Covid, ils les auront dans d'autres structures".

11:01 - La vaccination s'ouvre au plus de 70 ans Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination aux personnes de plus de 70 ans sans risque de comorbidité, lors de son déplacement à valenciennes dans le Nord. Jusqu'à présent les personnes entre 50 et et 75 ans ne pouvaient recevoir les injections que si elles présentaient des problèmes de santé chroniques. Le public éligible à la vaccination s'élargit progressivement, mais certaines personnes de plus de 75 ans n'ont toujours pas pu se faire vacciner. Le président de la République a profité de l'occasion pour également faire part de la création d'un numéro de téléphone dédié à la vaccination des plus de 75 ans pas encore protégés contre le virus.