"DIRECT. Coronavirus en France : 17 590 nouveaux cas, vers la fin de la quatrième vague ?"

COVID. La situation sanitaire semble s'améliorer en Outre-mer, ainsi que dans l'Hexagone. La pression hospitalière reste néanmoins importante. 74 décès sont à déplorer en 24 heures.

20:55 - L'hypothèse d'une "arme biologique" écartée FIN DU DIRECT - Très peu de détails ont fuité concernant le rapport top secret rédigé par le National Intelligence Council (NIC), une organisation qui fédère la communauté du renseignement américain – dont font notamment partie la CIA et le FBI. Dans une note déclassifiée publiée le 27 août (lien en anglais), le NIC déclare toutefois que le nouveau coronavirus "n'a pas été développé en tant qu'arme biologique", et penche plutôt pour l'hypothèse d'une apparition naturelle.

20:15 - Davantage de risques de thrombose avec le Covid-19 qu'avec la vaccination Une étude britannique s'est penchée sur les effets secondaires des vaccins contre le coronavirus, et notamment sur le risque de thrombose, évoqué à plusieurs reprises au début de la campagne de vaccination. Les auteurs de cette étude, publiée dans le British Medical Journal, ont analysé les données médicales de 29 millions de primo-vaccinés entre décembre 2020 et avril 2020 et celles de 2 millions de personnes testées positives au Covid-19. Selon leurs conclusions, il existe bien "un risque accru" de développer une thrombose après s'être fait vacciner, mais ce risque est "beaucoup plus faible que celui associé" à une contamination.

19:30 - Un masque capable de neutraliser totalement le virus Covid-19 ? Des chercheurs ont mis au point un masque qui neutralise complètement le Covid-19 grâce à des nanocouches d'argent et de cuivre, comme le rapporte Begeek. Ainsi, si le coronavirus devait arriver sur le masque, il serait neutralisé. Les chercheurs ont testé le masque avec des gouttelettes de virus prélevées sur des patients positifs au Covid-19 et placées sur un film de ce matériau d’argent et de cuivre déposé en polypropylène, décrit le média. Avec de faibles charges virales, le virus a disparu après deux heures, tandis que, avec des charges plus importantes, celui-ci a disparu après environ huit heures. Ce masque n’est pas encore produit à grande échelle.



18:45 - Dans le Lot, un nouveau décès à déplorer le 27 août Dans son bulletin récapitulatif n°199, l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie indique que 1219 hospitalisations étaient en cours vendredi soir (-54) dont 305 en réanimation et soins critiques (+6). À ce jour, 4906 décès ont été constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+45 en 3 jours). Un décès était à déplorer sur les dernières 24 heures.

18:00 - L'ARS Bourgogne Franche-Comté appelle à se faire vacciner La hausse de la circulation virale marque le pas, ces derniers jours, en Bourgogne Franche-Comté, comme l’indique l’Agence régionale de santé (ARS). Dans ce contexte toujours fragile, la vaccination contre le Covid-19 peut encore progresser selon l’Agence, qui appelle à se faire vacciner avant la rentrée. À l’heure actuelle, deux millions d'habitants de la région ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus.

17:15 - Un décès et un cluster dans un Ehpad du Maine-et-Loire Depuis trois semaines, l’Ehpad Félicité, à Marans, commune déléguée de Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire), a vu se développer un cluster épidémique de Covid-19, rapporte Ouest-France. Un cas de Covid-19 avait été détecté chez une résidente de l’établissement, décédée de la maladie début août.



16:30 - Le doliprane, dangereux pour les personnes positives au Covid-19 ? Ces dernières semaines, des internautes ont affirmé sur les réseaux sociaux que le doliprane pourrait représenter un danger pour les personnes contaminées par le coronavirus. Ce que réfute catégoriquement le professeur Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation à l’hôpital Lariboisière, à Paris. "En pratique, on peut prendre du paracétamol quand on a de la fièvre ou des douleurs, notamment musculaires, ou des douleurs articulaires liées au tableau de type grippal de la Covid", a-t-il expliqué à Franceinfo, précisant toutefois que le médicament n'est pas un remède contre le virus : Ça ne va pas vous empêcher de faire une forme grave si vous deviez la faire. Ça ne modifie en rien le cours de la maladie. A l’inverse, ça n’aggrave pas la maladie non plus."

15:45 - 73,9% de la population vaccinée en Occitanie En Occitanie, 73,9% de la population a reçu une injection de vaccin contre le coronavirus. Comme le rapporte France 3 Régions, face à ces données, l’Agence régionale de santé (ARS) mise tout sur la vaccination et rappelle que la situation pourrait être plus dramatique. À ce jour, 4, 3 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin, soit 73,9% de l'ensemble de la population en Occitanie.

14:56 - L’amélioration se confirme en Occitanie Si la quatrième vague de Covid-19 n’est pas terminée en Occitanie, l'amélioration se confirme, comme le rapporte France 3 Régions. Même s’ils restent encore au-dessus du seuil d'alerte, les taux d'incidence et de positivité s'orientent clairement vers la baisse, d’après les données indiquées par l’Agence régionale de santé (ARS). Les hospitalisations baissent : 1 219 étaient en cours dans les hôpitaux de notre région vendredi, soit 54 de moins qu'il y a quatre jours. Parmi ces malades, 305 sont actuellement hospitalisés en soins critiques en Occitanie pour une forme grave du coronavirus.

13:58 - Des détecteurs de CO2 pour limiter la propagation du Covid Alors que la rentrée des classes approche à grands pas, dans un contexte sanitaire dégradé, les écoles commencent à s'équiper en détecteurs de CO2 afin de lutter contre la propagation du coronavirus, rapporte La Dépêche. Les capteurs de CO2 permettent de connaître le taux d'air expiré dans une pièce. Le coronavirus se transmettant par le biais de fines gouttelettes diffusées dans l'air, le capteur de CO2 indiquera aux enseignants à quel moment il sera nécessaire d'aérer leur salle de classe, détaillent nos confrères.