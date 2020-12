"DIRECT. Coronavirus en France : 17 615 nouveaux cas, une 3e vague dès janvier ?"

19:18 - Le centre hospitalier d'Auray touché par un cluster

Le centre hospitalier de Bretagne Atlantique situé à Auray dans le Morbihan est touché par un cluster, indique Ouest-France. 27 patients et 18 professionnels de santé ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Les visites et les nouvelles admissions dans les services sont pour l'heure suspendues. D'autres structures médico-sociales sont touchées sur la commune, dont un EHPAD. Un des résidents est décédé et six autres sont actuellement hospitalisés.