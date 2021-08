"DIRECT. Coronavirus en France : 18 249 nouveaux cas, du mieux en Outre-mer"

COVID. Malgré les réticences de la population des Antilles à se faire vacciner, la situation sanitaire liée au Covid-19 tend à s'améliorer en Outre-mer. Dans le reste de l'Hexagone aussi, la pression continue de diminuer.

19:48 - Deux territoires français sont encore "Covid free" Emmenez-moi, au bout de la terre, il paraît que le coronavirus paraît moins pénible au soleil. En tout cas, c'est toute l'impression que donnent les informations relayées par Le Parisien : les deux seuls départements français où le virus ne circule plus sont des territoires d'Outre-mer. Il s'agit de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Dans le premier département, "aucune restriction sanitaire car le virus n'y circule pas" alors que seulement 32% de la population est vaccinée. Un sas sanitaire reste cependant en vigueur afin d'éviter l'importation de la maladie sur le territoire. Dans le second département, des premiers cas avaient été détectés début mars avant que le territoire ne redevienne "exempt de Covid-19 mi-juillet". Enfin le média souligne que "tout déplacement entre l’archipel et la France métropolitaine ou toute autre destination que la Nouvelle-Calédonie doit être motivé par un motif impérieux".

19:32 - La Réunion reconduit son confinement et son couvre-feu Le coronavirus continue de circuler sur l'île de la Réunion. Au début du mois d'août, un confinement avait été instauré sur ce département situé dans l'océan indien. Alors qu'il devait prendre fin le 31 août, il a finalement été prolongé jusqu’au 5 septembre, a indiqué la préfecture vendredi dans un communiqué. En dépit d'"une amélioration de la situation épidémique" la préfecture craint qu’une "levée trop précipitée des mesures de freinage" n’aboutisse à "un rebond épidémique".

18:38 - Encore des renforts pour les Antilles Dans les Antilles, la quatrième vague de coronavirus a été particulièrement virulente. La population de ces territoires ultramarins que sont la Martinique ou encore la Guadeloupe étant très peu vaccinée couplée à une arrivée massive de touristes a permis au virus de se répandre comme une trainée de poudre. Ainsi, la compagnie Corsair, dont Le Parisien se fait l'écho, a annoncé sur son compte Twitter que "près de 200 soignants et du matériel d'urgence", comprenant notamment des lits médicalisés, s'envoleront samedi de l'aéroport de Paris-Orly en direction de Fort-de-France, la capitale de l'île aux fleurs. La compagnie n'en est pas à son coup d'essai car elle avait déjà transporté plusieurs centaines de soignants aux Antilles , "près de 900 en deux semaines", explique-t-elle dans un courriel. Les soignants seront rapatriés en métropole le 31 août.

18:21 - Les départements les plus touchés par l'épidémie En métropole, du 16 au 22 août (semaine 33), les taux d'incidence les plus élevés ont été enregistrés en Provence-Alpes-Côte d'Azur (531 cas pour 100 000 habitants), en Corse (343/100 000) et en Occitanie (318/100 000). Ces trois régions ont également concentré les taux d'hospitalisations les plus élevés sur cette période : 18,3/100 000 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 10/100 000 en Occitanie et 9,9/100 000 en Corse.

17:27 - Le Covid-19 entraîne plus de risques de thrombose que la vaccination Une étude britannique s'est penchée sur les effets secondaires des vaccins contre le coronavirus, et notamment sur le risque de thrombose, évoqué à plusieurs reprises au début de la campagne de vaccination. Les auteurs de cette étude, publiée dans le British Medical Journal, ont analysé les données médicales de 29 millions de primo-vaccinés entre décembre 2020 et avril 2020 et celles de 2 millions de personnes testées positives au Covid-19. Selon leurs conclusions, il existe bien "un risque accru" de développer une thrombose après s'être fait vacciner, mais ce risque est "beaucoup plus faible que celui associé" à une contamination.

16:47 - Les 20-29 ans plus touchés par la quatrième vague Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, le taux d'incidence du coronavirus était en baisse du 16 au 22 août (semaine 33), et ce, dans toutes les tranches d'âge de la population française. Pour autant, ce taux reste élevé, notamment chez les 20-29 ans, où il s'élève à 402 cas pour 100 000 habitants. Viennent ensuite les 30-39 ans, avec 327 cas pour 100 000 habitants, puis les 10-19 ans, avec 296 cas pour 100 000 habitants.

16:16 - "Un bond spectaculaire" du côté de la vaccination des soignants Le ministre des Solidarités et de la Santé s'est félicité d'un "bond extraordinaire" des chiffres de la vaccination des soignants et des personnels hospitaliers. Ils ne seraient qu'une "petite dizaine de pourcents" à ne pas avoir reçu au moins une dose. Alors que l'obligation vaccinale des soignants entrera en vigueur le 15 septembre, Olivier Véran a déclaré que "la loi s'appliquera avec pédagogie mais elle s'expliquera". Sans être vaccinés, les soignants s'exposent à une suspension de salaire et une interdiction d'exercer.

15:17 - Le Covid long toucherait 49 % des personnes contaminées, selon une étude chinoise Plusieurs mois après leur guérison, certains patients affirment toujours ressentir des symptômes du coronavirus : toux, essoufflement, fatigue… Ces symptômes persistants, attribués à un "Covid long", ont fait récemment l'objet d'une nouvelle étude, menée à Wuhan, en Chine, auprès de 1 300 personnes sorties de l'hôpital entre janvier et mai 2020. Selon les conclusions de cette étude publiée dans la revue The Lancet, et relayée par LCI, près de la moitié des patients "souffrent encore d'au moins un symptôme persistant (le plus souvent de la fatigue ou une faiblesse musculaire) et un patient sur trois présente encore un essoufflement" après un an, soit 49%.

14:33 - Le doliprane, toxique pour les personnes atteintes du Covid-19 ? Ces dernières semaines, des internautes ont affirmé sur les réseaux sociaux que le doliprane pourrait représenter un danger pour les personnes contaminées par le coronavirus. Ce que réfute catégoriquement le professeur Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation à l’hôpital Lariboisière, à Paris. "En pratique, on peut prendre du paracétamol quand on a de la fièvre ou des douleurs, notamment musculaires, ou des douleurs articulaires liées au tableau de type grippal de la Covid", a-t-il expliqué à Franceinfo, précisant toutefois que le médicament n'est pas un remède contre le virus : Ça ne va pas vous empêcher de faire une forme grave si vous deviez la faire. Ça ne modifie en rien le cours de la maladie. A l’inverse, ça n’aggrave pas la maladie non plus."

13:48 - Où en est la vaccination en France ? Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, au 24 août, 71,1% de la population avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et 62,7% avaient reçu un schéma vaccinal complet. La vaccination progresse dans la tranche d'âge de 12-17 ans, avec 59,1% (contre 54,6% le 17 août) ayant reçu une dose de vaccin et 37,7% (contre 30,3%) pour une vaccination complète. "La couverture vaccinale chez les professionnels de santé a nettement progressé ces dernières semaines", note Santé publique France.

13:04 - La question de la vaccination pour les femmes enceintes Sur Twitter, le ministère de la Santé a rappelé que, contrairement à bon nombre d'idées reçues, la vaccination contre le coronavirus n'est pas dangereuse pour les femmes enceintes. "Il circule sur les réseaux sociaux toutes sortes d'informations inexactes. (…) Non, la vaccination n'est pas dangereuse, et par contre, elle est extrêmement utile parce que, je le répète, le Covid-19 chez une femme enceinte, peut être une maladie grave, avec le risque de se retrouver en réanimation", a souligné le Pr Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, dans une vidéo publiée sur le compte du ministère. Plus encore, le Covid-19 peut "entraîner des risques pour le fœtus", notamment des avortements et des fausses couches, ou encore la naissance prématurée de l'enfant.