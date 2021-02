"Direct. Coronavirus en France : 18 870 nouveaux cas, nouvel appel au confinement"

COVID FRANCE. Alors que la France reste sur un plateau épidémique élevé, le directeur médical de crise de l'AP-HP appelle à un reconfinement "fort" mais rapide.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France, fait état de 18 870 nouveaux cas en 24 heures, mardi 9 février. Soit -4467 de moins que la semaine dernière, le même jour. Le nombre de décès liés au Covid-19 s’élève quant à lui à 436 (en 24 heures). L’actualisation des décès en Ehpad explique le nombre de morts élevé. Au total, on recense deux décès en moins par rapport au bilan de mardi dernier. À noter enfin, on recense 258 nouvelles entrées à l’hôpital en moins que mardi dernier, et 35 nouvelles entrées en réanimation de moins. Le bilan détaillé :

21:55 - En Dordogne, 110 résidents d’un Ehpad contaminés au coronavirus depuis début janvier L'épidémie de coronavirus continue de progresser à l'Ehpad du Bugue, en Dordogne, indique France Bleu. Depuis début janvier, 110 résidents et 54 agents ont en effet été testés positifs au Covid-19. Au total, il y a eu 19 décès liés au coronavirus, précise le média. Afin de gérer au mieux la situation, l’établissement a pu bénéficier du renfort de deux infirmières à la retraite, ainsi que de l'aide de la réserve sanitaire pour réaliser les dépistages chaque mercredi.

21:39 - Plusieurs cas de variant sud-africain du coronavirus dans des lycées alsaciens Le rectorat a confirmé mardi 9 février au soir la présence du variant sud-africain dans deux établissements scolaires du Haut-Rhin, le lycée Montaigne de Mulhouse et le lycée Blaise Pascal à Colmar, rapporte France Bleu. Le média précise qu’à Colmar, la plupart des élèves, des professeurs, des personnels d'éducation et des agents sont placés à l'isolement jusqu'au 16 février inclus. Du côté de Mulhouse, les élèves de seconde, de première et de terminale des voies générales et technologique sont placés en continuité à distance jusqu'au 16 février inclus, détaille France Bleu.

21:20 - Le détail de la situation sanitaire en Île-de-France Selon le dernier bilan publié par Santé publique France, on recense ce mardi 9 février 2021 : 858 personnes hospitalisées et 2 992 décès (+20) à Paris

755 hospitalisations et 1 673 décès (+14) en Seine-Saint-Denis

610 hospitalisations et 2 086 décès (+8) dans le Val-de-Marne

907 hospitalisations et 1 852 décès (+6) dans les Hauts-de-Seine

652 hospitalisations et 1 272 décès (+7) dans les Yvelines

474 hospitalisations et 1 340 décès (+1) dans le Val-d'Oise

705 hospitalisations et 1 234 décès (+11) en Essonne

432 hospitalisations et 1 353 décès (+12) en Seine-et-Marne

21:01 - La barre des 80 000 morts franchie en France Comme le prévoyaient les spécialistes, le bilan délivré par Santé publique France ce mardi 9 février marque un tournant. En effet, Sud Ouest rapporte que la France a dépassé le cap des 80 000 décès liés au coronavirus, depuis le début de l’épidémie.



21:00 - 79 décès liés au coronavirus en 24 heures en Île-de-France D'après les données fournies par Santé publique France et reprises par Sortir à Paris, on dénombre ce mardi 9 février 2021 79 morts en 24 heures en raison du Covid-19 dans la région Île-de-France (13 881 au total). 724 (-6) cas graves de coronavirus sont actuellement en réanimation. Le média précise que 5 593 personnes sont hospitalisées. Enfin, le taux d'occupation des lits de réanimation est actuellement à 64 % et le taux d'incidence à 238.

20:45 - En 1890, le Covid-19 causait déjà la panique en France Dès 1889, une vague de coronavirus était en France, et avait créé la panique dans le Sud de la France, comme le rapporte Nice-Matin. Si la maladie était à l’époque considérée comme une grippe, il est avéré aujourd’hui que cette maladie appartenait à la famille des coronavirus. Le média rapporte en effet qu’un article récent publié aux éditions médicales Vidal l’affirme (publié le 20 novembre 2020 et signé Stéphane Korsia-Meffre). Un variant russe avait notamment provoqué la panique. Le mistral avait notamment permis de mettre fin à l’épidémie.

20:28 - Plus de 5 000 personnes vaccinées contre le coronavirus dans le Gard Un peu plus de 5 000 personnes ont reçu leur deuxième dose de vaccin anti Covid-19 dans le Gard, rapporte France Bleu. Le média précise que ce sont précisément 5 168 personnes qui ont bien reçu deux injections de vaccin contre le coronavirus. Au total, 22 000 personnes ont reçu la première dose dans le département.

20:10 - Le directeur médical de crise de l’AP-HP appelle à un confinement "fort" mais rapide Le professeur de médecine Bruno Riou, directeur médical de crise de l’AP-HP, appelle à ne pas avoir peur de confiner de nouveau, dans une tribune pour Le Monde. Alors que l’épidémie de Covid-19 continue de s’étendre en France avec l’arrivée de variants du virus, il recommande un confinement "vite", "fort" mais "le moins de temps possible". "Je suis intimement persuadé que seul un confinement est à même d’éviter ce scénario avec ses conséquences redoutables en termes de mortalité et de morbidité, pour les patients Covid et non-Covid", explique le professeur.

19:53 - À Lézignan-Corbières, le variant anglais du coronavirus met à l'isolement 60 collégiens Suite à la détection d'au moins deux cas de variant anglais du Covid-19 au collège Joseph-Anglade, à Lézignan-Corbières, L’Indépendant indique qu’au moins 60 élèves et leur équipe pédagogique sont à l'isolement. Devant la recrudescence de cas de coronavirus classique, un dépistage massif sera organisé mercredi 10 février au collège, précise le média.

19:35 - Le point sur l’épidémie de Covid-19 à Mayotte La situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus est hors de contrôle à Mayotte, comme le rapporte La 1ère. Il y a en effet de plus en plus de cas de Covid-19. Selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS), repris par le média, un nouveau décès est à déplorer, ce qui porte à 65 le nombre total de décès lié au coronavirus à Mayotte depuis le début de la crise. Sur une semaine (du 30 janvier au 5 février) plus de 2 231 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, pour un total de 11 147. Quant au nombre d’hospitalisations, il ne cesse d’augmenter, détaille La 1ère.

19:17 - Quels sont les principaux lieux de contamination au coronavirus ? Une nouvelle mise à jour de l'étude de l'Institut Pasteur sur les lieux propices à la contamination démontre que les réunions privées familiales ou entre amis restent les premiers espaces de contamination. Sur BFM, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet a expliqué : "Dès que pour une raison ou une autre vous êtes amenés à enlever votre masque et que les gestes barrières ne sont plus aussi strictement respectés, malheureusement le virus se transmet." Les commerces, lieux de cultes, transports publics et lieux culturels ne semblent pas accroitre le risque d'infection, l'information va dans le sens d'une réouverture prochaine des lieux culturels comme les musées. Quant aux écoles, Arnaud Fontanet assure : "Le risque est surtout pour les familles, lorsqu’un enfant ramène le virus chez lui et qu’il vit avec une personne âgée ou fragile." Il encourage tout de même les établissements à rester ouverts vu la balance des pour et des contre.

18:59 - Une fillette testée positive au coronavirus dans une crèche de Béziers Deux sections de la crèche Gare du Nord ont été fermées lundi 8 février à Béziers (Hérault), après qu’une fillette ait été testée positive au Covid-19, rapporte France Bleu. L’enfant avait été contaminé au Covid-19 par son papa, précise la mairie, reprise par le média. Les sections des "petits" (3-12 mois) et "moyens" (12-24 mois) restent ouvertes, conclut France Bleu.

18:40 - Pour l’OMS, la piste d'une transmission par l'animal est "la plus probable" Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui se sont déplacés en Chine pour enquêter sur les origines du coronavirus, ont estimé mardi 9 février que l'hypothèse d'une transmission du Covid-19 à l'homme par l'intermédiaire d'un animal était "la plus probable", rapporte France Bleu. Les experts ont expliqué avoir besoin de réaliser "des recherches plus spécifiques et ciblées", selon Peter Ben Embarek, le chef de la délégation d'expert qui vient d'investiguer à Wuhan, berceau de l’épidémie de coronavirus, précise le média. La théorie d’une fuite du Covid-19 d’un laboratoire est à l’inverse "hautement improbable".

18:20 - Des renforts sanitaires militaires à Mayotte pour lutter contre le coronavirus Le contexte sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus se dégrade très rapidement sur l’ensemble de l’île, comme le rapporte La 1ère. Pour épauler les équipes qui sont mobilisées depuis plusieurs semaines, des renforts sanitaires militaires ont été envoyés et sont déjà à pied d’œuvre, précise le média. Concrètement, ces renforts ont intégré le centre hospitalier de Mayotte et font fonctionner cinq lits de réanimation supplémentaires simultanément grâce au matériel complet déployé par les militaires. Ces militaires viennent s’ajouter aux membres de la réserve sanitaire déjà sur l’île depuis le week-end dernier, également en lutte contre le coronavirus, détaille La 1ère.

18:00 - À Lyon, une boîte de nuit transformée en vaccinodrome ? Si les boîtes de nuit ont toutes fermé depuis mars en France, en raison de la pandémie de coronavirus, l'une d'elles a fait une proposition pour le moins insolite à l’Agence régionale de santé (ARS), comme le rapporte Europe 1 : aménager l'espace pour y organiser la vaccination. Le gérant du lieu met à la disposition des autorités de santé locales son établissement, inutilisé depuis dix mois, afin d’y effectuer des vaccinations anti Covid-19. "L’idée c’était de dire que nous essayons d’aider comme nous pouvons", a expliqué Thierry Hiamas au micro d'Europe 1. "C’est un moyen de dire que nous sommes toujours là, que nous existons et que nous sommes encore vivants."

17:29 - Quelle évolution de l'épidémie en Bretagne ? Selon le dernier bilan de Santé Publique France, daté d'hier, le nombre de personnes hospitalisées en Bretagne est de 755 patients, avec 38 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 52 malades sont en réanimation. 986 personnes sont mortes du coronavirus dans un hôpital de Bretagne. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 8 février 2021, à l'échelle régionale, était de 32,1%. Le R effectif mesuré le 2 février 2021 dans la région était de 1,08.

17:15 - Les variants, 37% des cas en France ? Après avoir analysé 7 000 tests en Ile-de-France, une étude menée par Caroline Gutsmuth révèle que 37% de ces tests seraient porteurs du variants anglais et 2,7 de la version découverte en Afrique du Sud. "Malheureusement, c'est l'évolution qui est prévue. Il y a une courbe qui est exponentielle, ça monte, et début mars, ce sera la souche majoritaire", prédit la biologiste.

17:01 - L'Assemblée valide le prolongement de l'état d'urgence sanitaire La prolongation de l'état d'urgence sanitaire voulue par le gouvernement a reçu le feu vert des députés de l'Assemblée nationale ce mardi après-midi. Cela permet notamment à l'exécutif de prendre des mesures d'urgence, comme le confinement ou le couvre-feu.

16:39 - La vaccination à flux tendu dans les Hauts-de-France Les Hauts-de-France font face, comme beaucoup de régions, à des difficultés d'approvisionnement en doses de vaccin contre le Covid-19. Si la vaccination continue dans la région, cela se fait à flux tendu et les réserves sont très faibles, fait savoir ce mardi l'Agence régionale de santé. "L’ARS et les centres hospitaliers dépositaires des stocks gèrent les doses à flux tendu : seul un stock de sécurité - correspondant à 4 jours de livraisons pour l’ensemble de la région - est maintenu, dans l’hypothèse de problématiques d’acheminement par exemple", explique l'ARS Hauts-de-France dans un communiqué. 205 000 doses supplémentaires sont attendues en mars dans la région.