"DIRECT. Coronavirus en France : 18 254 nouveaux cas, tendance à la hausse"

COVID FRANCE. Le directeur de la Santé a fait le point sur la situation épidémique en France. Il a regretté que la tendance de l'épidémie était désormais à la hausse.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan a été donné par Jérôme Salomon, le directeur de la Santé, ce jeudi 17 décembre en début de soirée. " L'évolution de l'épidémie est préoccupante, a-t-il dit, avec une tendance à la hausse encore aujourd'hui. Cette augmentation du nombre de cas invite à la plus grande vigilance afin d’éviter une flambée épidémique. La prévention reste la pierre angulaire de notre stratégie. [...] Si l’on restreint au maximum les contacts à risque dès maintenant, un test systématique n’est pas nécessaire. Un test négatif ne permet pas d’exclure une phase d’incubation et une infection à venir [donc] il faut tout de même respecter tous les gestes barrières" a-t-il ajouté. "Le R est légèrement supérieur à 1, a-t-il précisé. Voici les chiffres transmis.

19:58 - L'examen du vaccin Moderna avancé d'une semaine L'Agence européenne des médicaments (AEM) va avancer d'une semaine l'examen du vaccin du laboratoire Moderna, et donc sa possible autorisation. Les concepteurs du laboratoire américain ont envoyé de nouvelles données plus vite que prévu. L'institution européenne doit se réunir le 6 janvier prochain lors d'une session "extraordinaire" afin de "rendre ses conclusions, si cela est possible". Une première réunion est prévue le 21 décembre en vue d'étudier l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer/BioNTech.

19:50 - Moins d'un malade du coronavirus sur deux a identifié la personne contaminante Toujours selon l'étude "ComCor" publiée ce jeudi par l'Institut Pasteur, et réalisée auprès de 3 400 volontaires infectés et 1 700 autres non-infectés, "44% des personnes malades connaissent la personne source qui les a infectées et la plupart sont bien conscientes de leur comportement à risque". Le rapport indique également que 21% des contaminés "suspectent un évènement particulier sans connaître la personne source de l’infection, et 35% ne savent pas comment ils se sont infectés".

19:30 - Les repas "ont un rôle central" dans la contamination au Covid-19, révèle l'Institut Pasteur Comment attrape-t-on le Covid-19 ? Dans une étude intitulée "ComCor" et réalisée par l'Institut Pasteur en lien avec l'Assurance maladie et Santé publique France, les circonstances de contamination tendent à se préciser. Les repas et les moments de convivialité en famille ou entre amis, qu'ils aient lieu au restaurant ou dans la sphère privée, jouent un rôle central dans la propagation du virus. Les bureaux partagés et les réunions physiques sont aussi associés à une hausse du risque de contamination.

19:01 - 258 nouveaux décès en 24 heures 258 malades du Covid-19 sont décédés au cours des dernières 24 heures dans l'Hexagone, portant le nombre total de morts liés à l'épidémie à 59 619. Un chiffre sensiblement en baisse par rapport à mercredi où 289 personnes étaient décédées en un jour.

18:52 - Jérôme Salomon a donné des consignes pour les fêtes de Noël "Noël, c'est dans une semaine", a rappelé Jérôme Salomon, insistant sur les consignes transmises par le gouvernement pour les rassemblements familiaux. "A table 6 adultes maximum et nous gardons nos distances, aérons les pièces le plus souvent et le plus longtemps possible. Ceux qui peuvent pourront privilégier les repas à l'extérieur. Gardons le masque le plus longtemps possible, lavons nous les mains, désinfectons régulièrement les surfaces: les poignées de portes, les toilettes", a-t-il déclaré.

18:48 - Jérôme Salomon gêné sur le test positif d'Emmanuel Macron A un journaliste qui lui demande si Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19, a bien respecté les consignes sanitaires, Jérôme Salomon a répondu, en manifestant un sourire gêné : "Emmanuel Macron s'est isolé au premier symptôme et c'est ce que nous disons à l'ensemble des Français. Il a fait un test au moindre doute, c'est ce que nous souhaitons aussi, le tracing est en place et, pour l'avoir constaté, il est un fervent supporter de l'application Tous AntiCovid. Pour avoir eu la chance et l'honneur d’assister à des réunions avec lui, il est extrêmement attentif aux gestes barrières, les distances sont maintenues".

18:29 - 25 182 malades hospitalisés pour Covid en France "1362 personnes atteintes du Covid ont été hospitalisés ces dernières 24 heures dont plus de 150 en réanimation. 25 182 malades sont toujours hospitalisés, dont 2808 en réanimation.", a ajouté le directeur de la Santé"

18:27 - Jérôme Salomon appelle à la prudence "Si l'on restreint dès maintenant les contacts à risque, un test n'est pas nécessaire. Mais dans le cas contraire, il faut être prudent, s'isoler, se faire tester. Prudence, un test ne garantit pas une infection à venir".

18:24 - "L'évolution du Covid-19 est préoccupante" "L'évolution est préoccupante, avec une tendance à la hausse. 18000 nouveaux cas ce jour, avec une progression importante au recours des tests antigéniques. 59619 personnes sont mortes en France depuis le débit de l'épidémie qui donne le chiffre du aux d'incidence actuel de 123 cas pour 100 000 habitants

18:21 - La conférence de presse de Jérôme Salomon débute Le directeur de la Santé prend la parole. Ses principales déclarations sont à suivre sur ce fil d'actualité.

18:12 - Le gouvernement a choisi Jérôme Salomon pour la conférence de presse Ce n'est ni le chef du gouvernement ni le ministre de la Santé qui intervient ce soir pour le point presse hebdomadaire, mais bien Jérôme Salomon. Le directeur de la Santé devrait donner des chiffres sur la situation de l'épidémie en France, sans faire de grosse annonce.

18:07 - Le département du Jura inquiète les autorités sanitaires La circulation du Covid-19 en France a atteint un plateau, après avoir baissé continuellement entre la mi-novembre et début décembre. Mais la situation est particulièrement inquiétante dans le Jura, où les courbes du coronavirus sont même reparties à la hausse ! Le délégué de l'Agence régionale de santé (ARS) du Jura, Didier Pier-Florentin, a estimé que le département repartait "sur une vague énorme". "On n'a pas fini la deuxième vague qu’on voit déjà arriver la troisième", a-t-il ajouté, dans des propos rapportés par France Info.

18:00 - 411 patients en Meurthe-et-Moselle Selon le dernier bilan du Covid-19 en Meurthe-et-Moselle daté du 16 décembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 411 patients, avec 47 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 71 malades sont en réanimation, avec neuf nouvelles entrées dans la journée. 587 personnes sont mortes du coronavirus, soit 14 de plus en 24 heures et 2121 sont sorties de l'hôpital soit 18 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 16 décembre 2020 dans le Grand Est était de 63%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 13 décembre 2020 était de 8,2%, soit 0,1 point de plus en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 235,9 cas pour 100 000 habitants, soit 2,1 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 8 décembre 2020 dans la région était de 0,93. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

17:52 - Jérôme Salomon s'exprimera sur la situation sanitaire à 18h15 Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, fera un point sur la situation épidémiologique en France à 18h15, lors d'une conférence de presse.

17:23 - Quel est le bilan dans l'Yonne ? 17 personnes ont été admises dans les hôpitaux de l'Yonne, département situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté, en l'espace de 24 heures. 228 patients sont donc hospitalisés selon Santé publique France sur ce territoire. Les sorties des établissements hospitaliers ont aussi été comptabilisées. Il y en a 932 depuis le début de l'épidémie. Le taux d'incidence était de 252,9 cas pour 100 000 habitants, soit 1,2 points de plus en 24 heures.

16:53 - Dépistages à la place de la République de Paris Il est possible de se faire tester gratuitement à Paris à partir de ce jeudi. À la place de la République, un dispositif de dépistage a été mis en place jusqu'au 24 décembre. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour se faire tester. En collaboration avec l'ARS Ile-de-France et la Mairie de Paris, des bénévoles de la protection civile effectuent des tests antigéniques dans des barnums. #Covid19

Lancement aujourd’hui d’une opération de dépistage tests antigéniques (gratuits / résultat rapide 30 mn) en lien avec @Paris @ProtecCivilefr

????18 place de la République

???? Du 17 au 24/12 (fermeture 19/12)

⏱ De 10h à 17h pic.twitter.com/phPzONUpnC — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) December 17, 2020

16:22 - 113 décès en Corse 24 patients sont soignés dans les hôpitaux corses. Six malades sont en réanimation parmi ces derniers. Depuis le début de la propagation de la pandémie de Covid-19, 113 personnes sont décédées de la maladie infectieuse sur ce territoire. Le R effectif mesuré le 8 décembre 2020 en Corse était de 0,79.

15:32 - La vaccination dans l'Union Européenne débutera les 27, 28 et 29 décembre La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a précisé dans un tweet que la campagne de vaccination, au sein des États membres de l'Union Européenne, commencera les 27, 28 et 29 décembre. It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

14:53 - Combien de patients sont hospitalisés dans la Vienne ? Dans la Vienne, le nombre de personnes hospitalisées est de 52, avec neuf nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Sept malades sont en réanimation, avec quatre nouvelles entrées dans la journée. 510 personnes sont sorties de l'hôpital. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 13 décembre 2020 était de 4,2% dans le département de Nouvelle-Aquitaine.

14:15 - Le bilan dans la région Normandie Selon le dernier bilan du Covid-19 en Normandie daté du 16 décembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 1066. 79 malades sont en réanimation. 1365 personnes sont décédées du coronavirus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 16 décembre 2020, à l'échelle régionale, était de 32,9%. Le R effectif mesuré le 8 décembre 2020 en Normandie était de 0,72.

12:39 - Jean Castex est négatif au coronavirus Jean Castex est négatif au Covid-19 selon Matignon. "Par mesure de précaution, le Premier ministre a réalisé un test PCR dès ce matin (jeudi). Le résultat est négatif. Un nouveau test sera réalisé à J+7 conformément au protocole sanitaire", a expliqué ses services.

12:27 - Le point épidémiologique en Occitanie Selon les données de Santé publique France en Occitanie, 1365 patients sont hospitalisés, dont 189 en réanimation. Dix nouvelles entrées ont été comptabilisées dans ce service le 16 décembre 2020. 1931 personnes sont mortes du coronavirus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 16 décembre, à l'échelle régionale, était de 39,9%. Le taux d'incidence était de 78,9 cas pour 100 000 habitants, soit 0,9 points de plus en 24 heures.