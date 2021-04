"DIRECT. Coronavirus en France : 185 nouveaux décès en 24 heures, à quand le pic épidémique ?"

CORONAVIRUS. Le pic de l'épidémie devrait être atteint dans quelques jours. En attendant, la situation reste tendue en France. Samedi, 185 décès ont été recensés en 24 heures. Retrouvez les infos en direct.

Le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, communiqué ce samedi 3 avril, fait état de 185 décès en 24 heures. Le nombre de cas n’a pas été communiqué par Santé publique France. En effet, "suite à un incident sur le flux des données, environ 400 000 résultats de tests (non dédoublonnés, résultats positifs ou négatifs) n’ont pas pu être intégrés dans la base SI-DEP de Santé publique France". Le nombre était donc sous-estimé, et n’a pas été publié. 5 273 personnes sont actuellement en réanimation, soit 19 de plus. Enfin, 28 886 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 157 de plus. La liste détaillée ci-dessous :

20:45 - À Paris, du porte-à-porte pour encourager à la vaccination FIN DU DIRECT - La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit en France. Pour l’accélérer, la mairie du 20e arrondissement de Paris a lancé une opération de porte-à-porte visant à informer et à convaincre les habitants de se faire vacciner, vendredi 2 avril, comme le rapporte franceinfo. "L’idée c’est d’aller les voir directement pour leur donner l’information et qu’ils puissent très facilement avoir accès à la vaccination. C’est plus compliqué pour d’autres personnes avec Doctolib. Là, c’est sans rendez-vous", explique Caroline Naret au média, bénévole de la Protection civile de Paris.

20:15 - 108 volontaires vaccinés contre le coronavirus à Gacé, dans l’Orne Une opération de vaccination contre le Covid-19 s’est déroulée à Gacé (Orne) pour les plus de 75 ans, les 1er et 2 avril 2021. 108 personnes ont pu se faire administrer une dose contre le coronavirus, comme le rapporte actu.fr. La seconde injection est programmée pour les 29 et 30 avril 2021, comme le précise le média.

20:14 - 185 décès en 24 heures Selon les dernières données de Santé publique France, 185 décès ont eu lieu en 24 heures, en raison du coronavirus. 5 273 patients sont en réanimation, soit 339 de plus en 24 heures.

19:43 - 3 111 384 Français ont reçu les deux doses du vaccin Ce samedi 3 avril, le ministère de la Santé a fait le point sur la campagne de vaccination contre le coronavirus en France. À ce jour, 9 242 996 Français ont été vaccinés et 3 111 384 ont reçu leur seconde dose.

19:30 - L'analyse des eaux usées, une aide considérable contre le coronavirus L'analyse des eaux usées est depuis longtemps un indicateur considéré comme fiable pour évaluer la circulation du Covid-19 sur un territoire donné. Vincent Maréchal, virologue et fondateur du réseau Obépine, qui analyse la présence du virus dans les eaux usées, s'en est fait l'écho ce vendredi matin sur LCI. Prenant l'exemple de Nice, où les mesures désormais nationales sont en vigueur depuis plusieurs semaines, le professeur explique que "la charge virale évolue à un très haut niveau sans impact réel des mesures". Toujours selon les constatations effectuées grâce aux eaux usées, on observe, selon Vincent Maréchal, que "le virus est revenu de façon importante en Île-de-France".

18:50 - Marco Verratti de nouveau positif au Covid-19 Le PSG vient d'annoncer que son milieu de terrain international italien, Marco Verratti, "était confirmé positif" au Covid-19. France Bleu rapporte que l'italien est actuellement placé à l'isolement pour sept jours minimum. Il va donc rater la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

18:00 - Deux centres de vaccination contre le coronavirus fermés en Corrèze L'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé la fermeture de deux des 17 centres de vaccination corréziens contre le Covid-19 : Lubersac et Corrèze. France 3 Nouvelle Aquitaine rapporte que ces deux centres étaient situés en zone rurale, sur des territoires où leur présence est essentielle. Les élus des deux communes sont dans l'incompréhension la plus totale, comme le précise le média. "L'ARS nous a dit que la stratégie est de privilégier les centres qui font au moins 1000 vaccinations par semaine, une règle nationale dictée par des décideurs complètement déconnectés de la réalité. On ne gère pas Paris comme on gère la campagne corrézienne. Et ce qui m'étonne le plus c'est que nos parlementaires, les partis politiques ne s'emparent pas de cette affaire", a confié le maire de Corrèze, Jean-François Labbat.

17:20 - Dans le Puy-de-Dôme, un cluster suite à un enterrement ? 450 personnes de la communauté des gens du voyage sont venues de toute la France assister mercredi aux obsèques des deux enfants en bas-âges tués dans l'accident de voiture samedi près de Riom, comme le rapporte France Bleu. Une cérémonie avec de possibles cas de variant breton du Covid-19, qui fait craindre un cluster aux autorités sanitaires. À ce stade, l’Agence régionale de santé (ARS) affirme "ne pas avoir identifié de cas confirmé de Covid-19 parmi ces personnes et donc pas de cluster".

16:30 - À Lyon, bientôt un très grand centre de vaccination à Eurexpo ? La campagne de vaccination contre le coronavirus s'accélère dans le Rhône, comme le rapporte Lyon Capitale. Ce week-end, le Parc OL à Décines est transformé en vaccinodrome avec 9 000 doses de vaccin à injecter en trois jours les 3, 4 et 5 avril, détaille le média. Le grand centre du Palais des sports de Gerland vaccine désormais 2 000 personnes par jour contre le Covid-19. Et les autorités travaillent à l'installation d'un très grand centre à Eurexpo, à Chassieu, comme le détaillent nos confrères.

15:45 - Les autotests disponibles à partir du 12 avril en pharmacie Olivier Véran a indiqué, vendredi 2 avril, que des autotests seraient disponibles à la vente en pharmacie à partir du 12 avril. Comme le rapporte franceinfo, d’après les propos du ministre de la Santé, ces tests seront un "complément utile". Le média ajoute que ces tests par auto-prélèvement nasal sont un peu plus faciles et moins désagréables que les tests PCR et antigéniques actuels. Attention toutefois, ces autotests ne seront pas disponibles en grande surface.

15:00 - Un dépistage massif organisé à Orvault le 9 avril En raison d’une forte circulation du coronavirus, l’Agence régionale de santé (ARS) et la ville d’Orvault organisent vendredi 9 avril un dépistage massif, comme le rapporte Ouest-France. "600 personnes pourront être testées, c’est une opération coup de poing", précise l’entourage du maire écologiste, Jean-Sébastien Guitton.

14:15 - Le plan blanc activé en Corse La situation sanitaire en Corse a poussé l’Agence régionale de santé (ARS) a déclenché le plan blanc. Le Journal des femmes rappelle que ce plan, inscrit dans la loi depuis 2004, contient des mesures d'organisations destinées à faire face à une situation sanitaire exceptionnelle ou une activité accrue d'un hôpital. En effet, la situation épidémique liée au coronavirus atteint des proportions préoccupantes sur l’île. La circulation du Covid-19 ne cesse de croître, accélérée par l'extrême contagiosité du variant anglais, comme le rapporte Corse Matin. Le taux d'incidence atteint aujourd'hui 153 cas pour 100 000 habitants, comme le précise le média, soit un taux en dessous du national (de 402 pour 100 000 habitants).

13:30 - 66 patients décédés en 4 jours en Occitanie Selon le dernier bilan, publié vendredi 2 avril, plus de 2 400 cas positifs au Covid-19 ont été détectés chaque jour en moyenne dans la région cette semaine. France 3 Régions rapporte que 66 patients sont morts du coronavirus en Occitanie entre mardi 30 mars et vendredi 2 avril. Au total, en un an, 3 638 personnes sont décédées du Covid-19. En parallèle, l’Agence régionale de santé (ARS) estime que la campagne de vaccination connaît une accélération : 32 000 doses ont été injectées quotidiennement cette semaine.