"DIRECT. Coronavirus en France : 19 752 nouveaux cas, une aggravation redoutée"

COVID FRANCE. Avec la découverte de plusieurs variants du coronavirus sur le territoire, il semble quasiment inévitable que l'Hexagone ne connaisse une situation sanitaire comparable au Royaume-Uni.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan du coronavirus en France établi mardi 12 janvier 2021 fait remonter près de 19 752 cas supplémentaires (contre 3 582 hier, en raison de la mise à jour des chiffres en Ehpad) et 355 décès (contre 310 lundi) de plus en 24 heures ans les hôpitaux. Le rythme de nouveaux cas quotidiens semble rester stable (plus ou moins 20 000 cas quotidiens après les fêtes). Le taux de positivité semble se stabiliser à 6,4-6,5% ces derniers jours. Les soldes de personnes hospitalisées et en réanimation continuent d’augmenter. Voici tous les chiffres :

21:33 - Une légère hausse du nombre de cas de coronavirus dans les hôpitaux de Marseille Alors que la situation épidémique reste incertaine à Marseille après la découverte d'un cluster du variant anglais, le nombre de patients Covid-19, hospitalisés dans les services de l'AP-HM, reste sur un plateau élevé depuis un mois, comme le rapporte France Bleu. La tendance est même légèrement à la hausse. Ils indiquent ce mardi 12 janvier soigner 121 malades du coronavirus, dont 34 dans les services de réanimation.



21:15 - Le variant anglais actuellement recherché dans l’ouest de la Somme Le coronavirus circule très rapidement dans le secteur de la Somme. Les autorités sanitaires ont donc demandé aux deux principaux laboratoires locaux de pratiquer des analyses complémentaires sur tous leurs tests Covid positifs, afin de savoir si le phénomène était lié à la présence du variant anglais, explique France Bleu. À ce jour, aucun cas lié au variant britannique n’a été détecté dans la Somme.

20:58 - Une forte concentration de coronavirus dans les eaux usées d'Île-de-France D'après le Professeur Vincent Maréchal, co-fondateur d'Obépine (Observatoire épidémiologique dans les eaux usées), interrogé par L'Express, les dernières analyses du réseau font état d'une forte concentration du Covid-19 dans les eaux usées d'Ile-de-France. "Nous nous retrouvons à un niveau similaire à celui que nous avions vu en septembre dernier", a indiqué le virologue à nos confrères. Et d'ajouter : "Nous pensons que le nombre de cas va poursuivre sa hausse dans les semaines qui viennent."

20:38 - Vers une campagne nationale de sensibilisation au vaccin ? Interrogée sur la question de la vaccination en France, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a notamment déclaré : "Au lieu de critiquer, on devrait plutôt consacrer son temps à essayer de sensibiliser ceux qui sont encore sceptiques, notamment les personnels soignants." Ainsi, France Bleu rapporte qu’elle n'a pas exclu qu'une "campagne nationale de sensibilisation à la vaccination" soit lancée prochainement.

20:20 - Un objectif de 400 000 personnes vaccinées d’ici la fin de cette semaine Le gouvernement espère atteindre les 400 000 personnes vaccinées contre le Covid-19 à la fin de cette semaine, comme l’a indiqué ce mardi 12 janvier 2021 la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, rapporte France Bleu. Après des critiques face à la lenteur de la campagne de vaccination anti Covid-19, le gouvernement, qui compte avoir reçu 2,6 millions de doses d'ici la fin du mois, a modifié sa stratégie en ouvrant la vaccination à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans ou fragiles, ainsi qu'aux aides à domicile et aux pompiers, précise le média.

20:00 - Le maire de Thionville souhaite ouvrir un centre de vaccination d'ici 10 jours Pierre Cuny, le maire de Thionville, a annoncé ce mardi 12 janvier 2021 vouloir ouvrir un centre de vaccination contre le coronavirus d'ici 10 jours au théâtre municipal, indique France Bleu. Il attend désormais le feu vert de l'Agence régionale de santé (ARS). L'élu estime qu’il faut être prêt face au défi de la vaccination de masse. Suivant la logique générale, ce centre de vaccination sera d'abord réservé aux plus de 75 ans, prioritaires pour se faire vacciner contre le coronavirus, après les résidents d'Ehpad et les soignants de plus de 50 ans. Il sera ensuite élargi, critère par critère, au reste de la population, conclut France Bleu.

19:42 - Selon les chiffres officiels, l'Occitanie est la troisième région la plus vaccinée Plus de 138 000 personnes ont été vaccinées en France depuis le début de la vaccination, dont 12 582 en Occitanie, comme le rapporte Midi Libre. Le média détaille les régions qui arrivent en tête sur le nombre de personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid : l'Île-de-France avec 30 248 personnes, la Nouvelle-Aquitaine (18 841), l'Occitanie (12 582), la Normandie (12 3000) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (12 037). Le Grand-Est (11 335) et les Hauts-de-France (10162) sont aussi dans le haut du tableau, précise Midi Libre.

19:25 - Quelle efficacité pour le boîtier anti-coronavirus de Moskitofree ? L'institut Pasteur de Lille a validé en laboratoire l'efficacité d'un boîtier anti-coronavirus, comme l’indique Libération. Mais les tests n'ont pas été menés sur la souche du Covid-19, précise le média. Ce dispositif, sous forme de collier ou de boîtier, a été créé à l’origine afin de lutter contre les piqûres de moustiques et la propagation de la malaria par l’émission d’une charge électrique. Néanmoins, Libération rapporte que la société promet que l’objet "lutte contre les coronavirus humains" et "agit au niveau de la qualité de l’air que nous respirons".

19:05 - Agnès Evren (LR) estime que "sur le plan logistique, la France a été nulle", Agnès Evren, conseillère les Républicains de Paris, était l’invitée politique du 23h de franceinfo lundi 11 janvier. Elle s’est notamment exprimée sur la pandémie de Covid-19 dans le pays. "L’UE a été parfaite. Elle a précommandé plus de deux milliards de vaccins et les a distribués équitablement à ses membres alors que la santé n'est pas sa compétence. Sur le plan logistique, la France a été nulle", a-t-elle notamment déclaré. Elle a néanmoins reconnu que "le gouvernement a pris la bonne décision de donner un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination".

18:48 - Un record d’hospitalisations dans les Deux-Sèvres La situation continue de se tendre dans les hôpitaux des Deux-Sèvres, comme le rapporte France Bleu. À la fin de la semaine du 10 janvier, 128 hospitalisations Covid-19 étaient en cours, soit un niveau jamais atteint. Précisément, cela représente 47 hospitalisations de plus en une semaine, et 77 de plus en deux semaines. Parmi ces 128 hospitalisations, six le sont en réanimation, détaille le média.

18:30 - Davantage de nouveaux cas de coronavirus dans les Deux-Sèvres La situation sanitaire continue de se dégrader dans les Deux-Sèvres, comme le rapporte France Bleu. L’Agence régionale de santé (ARS) constate une nouvelle augmentation des cas positifs au Covid-19. 894 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés durant la semaine du 4 au 10 janvier, soit une augmentation de 42%. France Bleu détaille que le taux d'incidence s'établit à 238 cas pour 100 000 habitants, 326 pour les plus de 65 ans.

18:10 - Les vaccinations ont commencé à Saint-Quentin-en-Yvelines Mardi 5 janvier, dix résidents volontaires de plus de 75 ans d’Ehpad et d’Unités de soins longue durée (USLD) du centre hospitalier de Plaisir ont reçu le vaccin contre le Covid-19, comme le rapporte le média La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un lent début de la vaccination, qui doit normalement s’accélérer dans le département, comme le précise le site. Nombre d’élus locaux souhaiteraient justement que le gouvernement fasse appel à eux pour ouvrir des centres de vaccination et accélérer la marche, détaille La Gazette SQY. Une dizaine vont ouvrir prochainement dans le département.

17:45 - Le cluster marseillais du variant britannique "sous contrôle" L'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur a fait savoir à l'AFP que le cluster identifié à Marseille avec des patients atteint du variant anglais du Covid-19 est "maîtrisé et sous contrôle". Ce cluster "sera considéré comme clôturé lorsque le dernier des patients positifs placés à l'isolement pendant sept jours aura effectué un test négatif", a ajouté l'ARS.

17:13 - Le point en Auvergne-Rhône-Alpes Selon le dernier bilan du Covid dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 3998 patients, avec 74 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 371 malades sont en réanimation, avec 8 nouvelles entrées dans la journée. 7104 personnes sont mortes du coronavirus, soit 21 de plus en 24 heures.

16:51 - La France ne manque pas d'aiguilles, selon Véran Alors que le gouvernement a promis un million de personnes vaccinées d'ici à fin janvier, les stocks d'aiguilles pour mener à bien cette campagne sont-ils suffisants ? Questionné à ce sujet lors de son audition par la commission de l'Assemblée ce mardi, Olivier Véran s'est montré confiant. "C'est faux, nous ne manquons pas d'aiguilles", a répondu le ministre de la Santé à la polémique naissante sur le prétendu manque d'aiguilles dans certains hôpitaux par rapport aux nombre de doses de vaccin reçu. "Il y a plus de 3 millions d'aiguilles en stock chez Santé Publique France, et 800 000 sont acheminées dans les hôpitaux. Nous avons 4,5 millions de seringues dans les stocks de Santé Publique France, et 650 000 sont acheminées cette semaine, puis à nouveau 2 millions la semaine prochaine", a-t-il détaillé.

16:26 - Le point en Nouvelle-Aquitaine Selon le dernier bilan du coronavirus dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 1164 patients, avec 46 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 154 malades sont en réanimation, avec 11 nouvelles entrées dans la journée. 1864 personnes sont mortes du coronavirus, soit 10 de plus en 24 heures.

16:00 - Un cas d'allergie suite au vaccin Alors qu'il était auditionné par la commission de l'Assemblée nationale, Olivier Véran a révélé ce mardi qu'un cas d'effet indésirable de type allergique avait été recensé parmi les 138 000 personnes vaccinées en France à ce jour. Un cas qui a connu une "issue favorable", selon le ministre de la Santé, et qui ne représente pas une surprise ni une inquiétude. "Nous avons (...) dans le pays un cas d'effet indésirable de nature allergique qui correspond aux effets indésirables constatés à l'étranger", a-t-il expliqué, rappelant que cela correspondait aux standards observés, à savoir un cas d'effet indésirable pour 100 000 personnes vaccinées.

15:36 - Pendant les fêtes, "les Français se sont bien comportés" Alors que le bilan et la conséquence des fêtes de fin d'année devrait se faire ressentir dans les prochains jours, Jean Castex a d'ores et déjà estimé que dans une majorité des cas, les consignes ont été respectées. "Je crois qu'on pourra dire que les Français se sont bien comportés", a déclaré le Premier ministre devant les députés de la majorité, se réjouissant par ailleurs du "taux de positivité le plus bas d'Europe".

15:08 - Le point en Occitanie Selon le dernier bilan du Covid en Occitanie, le nombre de personnes hospitalisées est de 1244 patients, avec 62 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 152 malades sont en réanimation, avec 6 nouvelles entrées dans la journée. 2258 personnes sont mortes du coronavirus, soit 8 de plus en 24 heures.