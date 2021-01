"DIRECT. Coronavirus en France : 19 814 cas de plus, des restrictions renforcées"

COVID FRANCE. En fin de semaine, le nombre de cas quotidiens semble diminuer. Après un pic à 25 000 mercredi, moins de 20 000 nouveaux cas ont été recensés vendredi. La plupart des restrictions en place vont quant à elles perdurer, voire se durcir, à l'image du couvre-feu qui devrait débuter dès 18h à partir de dimanche dans certains départements.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Il s'agit de données non consolidées issues du site Géodes, de Santé publique France. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

25 000 mercredi, près de 22 000 jeudi et moins de 20 000 ce vendredi. Selon le dernier bilan de Santé publique France, ce vendredi 8 janvier 2021, 19 814 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Et si les hospitalisations continuent également de diminuer, du côté des réanimations, on observe un léger retour à la hausse. Le dernier bilan :

20:48 - 276 décès de plus en 24 heures à l'hôpital En tout ce vendredi, 590 décès de plus sont à déplorer. Mais il semble que parmi ces près de 600 nouveaux décès, 314 soient recensés par les Ehpad. Il s'agirait alors de 314 en plus depuis mardi, lors du précédent bilan de ces établissements. Du côté de l'hôpital, 276 morts de plus ont été rapportés ces dernières 24 heures. Ce qui porte à 46 815 le nombre de décès total à l'hôpital. En tout, depuis le début de l'épidémie, 67 431 personnes ont perdu la vie en France à cause du Covid-19.

20:33 - Les hospitalisations continuent de diminuer, les réanimations repartent à la hausse Après avoir vu les hospitalisations et réanimations diminuer quasiment quotidiennement cette semaine, ce vendredi est marqué par un retour à la hausse des réanimations. Dans le détail, 2 606 personnes sont actuellement en réanimation, soit 33 de plus que la veille. Parmi les nouveaux admis, 245 en réanimation (+64). Du côté des hospitalisations en revanche, la baisse semble se poursuivre. De manière générale, on compte 24 377 hospitalisations en cours, soit 111 de moins, et 1 445 nouveaux admis à l'hôpital (+4).

20:08 - Près de 20 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures Le nombre de contaminations quotidien semble finalement se maintenir. Après une petite frayeur mercredi, et l'annonce de 25 000 nouveaux cas, jeudi, 21 700 étaient rapportés et ce vendredi, moins de 20 000 nouveaux cas sont recensés. 19 814 nouvelles contaminations sont très exactement établies, ce qui porte à 2 747 135 le nombre total de cas confirmés par PCR depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

19:31 - La Haute-Savoie maintient son couvre-feu à 20 heures Face au tollé des élus hauts-savoyards, le préfet aurait finalement renoncé. Comme nous vous l'évoquions un peu plus tôt, les élus locaux n'ont pas caché leur mécontentement à l'idée de voir le couvre-feu commencer à 18h au lieu de 20h dès dimanche. "Lors de la concertation menée par la Préfecture ce matin, j'ai plaidé pour que cette mesure ne soit pas mise en œuvre en Haute-Savoie. J'ai insisté notamment sur les conséquences économiques (commerces, restauration, immobilier) ...mais surtout psychologiques notamment auprès des enfants qui viennent de reprendre leurs activités associatives, sportives et culturelles. L'ensemble des élus concertés partage cette position", indiquait le sénateur Loïc Hervé à la mi-journée. Alors que le préfet vient de confirmer que le couvre-feu n'évoluerait pas, le sénateur a partagé sa joie sur Twitter : "La voix des élus et la voix de la raison ont été entendues !" En Haute-Savoie, le couvre feu en vigueur est maintenu à 20 heures jusqu'au 20 janvier.



— Loïc Hervé, Sénateur de la Haute-Savoie ???????????????? (@loichervepublic) January 8, 2021

18:44 - Les Bouches-du-Rhône pourraient aussi voir leur couvre-feu débuter à 18 heures dès dimanche Selon des sources parlementaires dont LCI se fait l'écho, si rien n'a encore été officiellement confirmé, le département des Bouches-du-Rhône devrait prochainement annoncer qu'il verra aussi son couvre-feu commencer à 18 heures dès dimanche, au lieu de 20 heures à ce jour. Une info que semble confirmer BFM TV, se basant sur des sources concordantes.

18:34 - Vaccin : L'Agence européenne des médicaments suggère l'utilisation de six doses par flacon L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'utilisation de six doses de vaccin Pfizer-BioNTech par flacon, contre cinq, ce vendredi, d'après l'AFP relayée par franceinfo. Une extraction qui doit se faire avec des seringues appropriées, pour augmenter la capacité d'usage des vaccins commandés. Une précision qui intervient dans un contexte particulier. En effet, le rythme de la campagne de vaccination est largement critiqué, jugé trop lent par de nombreux Français.

18:19 - On en est où dans le Grand Est ? Selon les derniers chiffres du coronavirus, publiés jeudi 7 janvier, dans le Grand Est, le nombre de personnes hospitalisées est de 3 103 patients, avec 223 nouveaux admis en 24 heures. 300 malades sont en réanimation, avec 23 nouvelles entrées dans la journée. 6 259 personnes sont mortes du coronavirus, soit 49 de plus en 24 heures, et 21 960 sont sorties de l'hôpital, soit 169 de plus.

18:04 - Gestion de la deuxième vague dans les hôpitaux : "la stratégie d'oxygénation est meilleure" Interrogé par franceinfo, l'épidémiologiste Renaud Piarroux s'est exprimé sur la gestion de la crise dans les hôpitaux, qui s'avère plus efficace que pendant la première vague de l'épidémie de Covid-19. "Désormais, la stratégie d'oxygénation est meilleure. On a moins recours à l'intubation. Il y a aussi une meilleure gestion des différentes phases de la maladie", a déclaré le biologiste spécialiste des maladies infectieuses. Si la deuxième vague est moins brutale, nos confrères soulignent tout de même qu'elle est plus longue et plus mortelle que la première.

17:48 - Le Pr Jean-François Saluzzo dénonce "un problème d'approvisionnement en doses de vaccin" Interrogé par LCI ce vendredi, le Professeur Jean-François Saluzzo s'est exprimé au sujet de la campagne de vaccination, très critiquée en France. "Chaque année, on vaccine en deux mois 12 à 15 millions de personnes contre la grippe, on sait faire", a déclaré le virologue avant de nuancer : "Reste le problème d'approvisionnement en doses de vaccin, c'est là qu'il y a des craintes."

17:33 - Le Covid-19, plus meurtrier que la Seconde Guerre mondiale Un Français sur 1 000 est décédé du Covid-19. Un bilan plus lourd que le nombre de civils morts chaque année lors de la Seconde Guerre mondiale, souligne BFMTV. En effet, nos confrères précisent qu'entre 1939 et 1945, 55 000 civils sont morts par an, en moyenne. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 66 841 personnes sont décédées, d'après les derniers chiffres de Santé publique France. 1 Français sur 1000 est mort du Covid-19



17:18 - Début de vaccination dans les Landes La vaccination contre le Covid-19 a démarré ce vendredi 8 janvier dans les Landes. Les résidents de trois établissements ont été vaccinés (l'Ehpad du Pays d'Albret à Labrit, l'Ehpad A Noste à Onesse-Laharie, et l'Ehpad Le Berceau à Saint-Vincent-de-Paul), comme l'indique France Bleu. 5 000 nouvelles doses de vaccins seront livrées dès mardi 12 janvier 2021, pour permettre d'administrer le produit Pfizer-BioNTech dans 70 maisons de retraite supplémentaires, au sein du département.

17:03 - Les Ehpad privés prêts à vacciner les familles qui se rendent dans leurs établissements Les Ehpad privés souhaiteraient vacciner toutes les personnes qui se rendent dans leurs établissements, indique Le Parisien. Le syndicat des établissements privés (Synerpa) a proposé par le biais de sa déléguée générale Aznaiz-Maumé, de vacciner "tous les salariés, les familles qui viennent régulièrement, les intervenants extérieurs, les animateurs, les libéraux qui interviennent" sur place.

16:48 - Le point en Île-de-France Selon le dernier bilan de Santé publique France daté du jeudi 7 janvier, en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 4 684 patients, avec 196 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 535 malades sont en réanimation, avec 28 nouvelles entrées dans la journée. 12 414 personnes sont mortes du coronavirus, soit 44 de plus en 24 heures, et 55 636 sont sorties de l'hôpital, soit 204 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 46,6%.

16:33 - Île-de-France : une forte concentration du Covid-19 dans les eaux usées D'après le Professeur Vincent Maréchal, co-fondateur d'Obépine (Observatoire épidémiologique dans les eaux usées), interrogé par L'Express, les dernières analyses du réseau font état d'une forte concentration du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées d'Ile-de-France. "Nous nous retrouvons à un niveau similaire à celui que nous avions vu en septembre dernier", a indiqué le virologue à nos confrères. Et d'ajouter : "Nous pensons que le nombre de cas va poursuivre sa hausse dans les semaines qui viennent."

16:18 - Le nombre de contaminations a augmenté de 17% en une semaine Santé publique France a publié son dernier rapport hebdomadaire, ce vendredi, indiquant que l'évolution de l'épidémie de coronavirus durant ces "deux prochaines semaines", sera "déterminante quant à un éventuel rebond" après les fêtes de fin d'année. L'agence a également souligné la "nette augmentation" du nombre de contaminations, qui pourrait être "le début des conséquences des rassemblements de fin d'année". En effet, le nombre de cas a augmenté de 17% par rapport à la semaine dernière alors que le recours aux tests a baissé de 39%.

16:02 - Avec l'arrivée en France du variant britannique du coronavirus, doit-on craindre le pire pour les enfants ? Interrogé sur le sujet jeudi soir sur le plateau de BFM TV, le ministre de la Santé a estimé qu'"aujourd'hui, il ne circule pas chez les enfants, donc il n'y a pas lieu d'avoir peur", notant toutefois que "statistiquement, c'est extrêmement rare que les enfants se contaminent à l'école" et que "pour le variant anglais, [il a] besoin d'études scientifiques plus étayées" pour pouvoir se prononcer officiellement. Rappelons au passage que lors de la conférence de presse qui s'est tenue un peu plus tôt dans la soirée, le Premier ministre a déclaré que la fermeture d'écoles n'était à ce jour pas envisagée.

15:47 - Vaccin : aucun effet indésirable grave en France, d'après l'ANSM D'après l'Agence du médicament ANSM, aucun effet indésirable grave n'a été détecté en France, après vaccination, rapporte l'AFP dont Le Parisien se fait l'écho. Une précision qui intervient près de quinze jours après le lancement de la campagne de vaccination.

15:31 - La Moselle est le département le plus endeuillé La Moselle est le département qui a enregistré le plus de décès en 24 heures, d'après le dernier bilan de Santé publique France communiqué jeudi 7 janvier. En effet, 1 429 personnes sont mortes du coronavirus, soit 11 de plus dans la journée.

15:16 - Près d'1,9 million de morts dans le monde Selon le dernier bilan de l'OMS, 1 899 396 morts sont à déplorer dans le monde depuis le début de la pandémie. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la crise sanitaire du coronavirus, d'après le nombre de morts (365 321 décès, selon les données de l'université Johns Hopkins) et le nombre de cas.