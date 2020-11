"DIRECT. Coronavirus en France : 198 morts en 24h, inquiétude pour les fêtes"

COVID FRANCE. Dimanche 29 novembre, le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 fait état d'une baisse des hospitalisations et des décès. Les fêtes de fin d'année qui approchent font toutefois ressurgir la crainte d'une 3e vague de coronavirus en France.

Le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19, communiqué par Santé publique France dimanche 29 novembre, confirme que la diminution du nombre de cas observée la semaine précédente se poursuit. Le nombre de cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures est de 9 784, contre 12 580 la veille. Les décès sont également en baisse avec 198 morts en 24 heures, contre 213 la veille. Les derniers chiffres :

2 218 483 cas confirmés (Ehpad compris), soit 9 784 cas de plus (8 772 cas confirmés par PCR et 1 012 cas confirmés par test antigénique)

52 325 décès au total (Ehpad compris), soit 198 de plus

35 923 décès à l'hôpital, soit 198 de plus

16 402 décès en Ehpad, soit 564 de plus depuis mardi

28 168 hospitalisations en cours, soit 480 de moins

3 777 personnes actuellement en réanimation, soit 106 de moins

650 nouveaux patients hospitalisés (- 323) et 102 en réanimation (- 20)

161 427 personnes sorties de l'hôpital, soit 290 de plus

Taux de positivité des tests : 11,1%, soit -0,3 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Alors que l'épidémie de coronavirus est désormais en train de refluer assez nettement (voir le dernier bilan et tous les chiffres), la question d'un nouveau rebond du virus voire d'une troisième vague est posée. Les petits commerces peuvent rouvrir depuis ce samedi, ce qui laisse augurer une forte affluence avec les achats de Noël qui débutent. Les déplacements sont désormais autorisés dans un rayon de 20 km et pendant trois heures. Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, le confinement sera levé le 15 décembre pour être remplacé par un couvre-feu national, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre. L'inquiétude porte donc désormais sur les fêtes de Noël et du jour de l’an, synonymes de rassemblements en famille et entre amis et donc propices à une circulation accrue du SARS-Cov-2 selon plusieurs spécialistes. Lors d’une conférence de presse jeudi, Jean Castex a appelé les Français à "limiter le nombre de personnes à table" et à "éviter les rassemblements trop nombreux" pour ces fêtes. Devant le bureau exécutif du parti de la majorité, Jean Castex aurait qualifié ces rassemblements d’"usines à Covid". Les médecins et le gouvernement seraient particulièrement préoccupés par la Saint-Sylvestre où des "assemblées plus larges" sont redoutées. Suivez les dernières infos sur l'épidémie en France ci-dessous...

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir