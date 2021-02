"DIRECT. Coronavirus en France : 20 586 nouveaux cas, la pandémie stabilisée ?"

COVID FRANCE. Les chiffres du coronavirus, scrutés quotidiennement, révèlent que l'épidémie semble stagner sur un haut plateau. Les vacances scolaires, qui ont commencé vendredi pour la zone A, sont une période cruciale.

Santé publique France a publié samedi ses dernières données concernant l’évolution de l’épidémie de coronavirus en France. Selon ce bilan, 20 586 cas ont été confirmés dans les dernières 24 heures. Le bilan des décès enregistre 191 morts. Si l’on compare à samedi dernier, 3806 nouveaux cas en moins sont recensés, ainsi que 51 décès en moins. Les admissions à l’hôpital et en réanimation sont également en baisse (-52 nouvelles entrées à l'hôpital en moins et -24 admissions en réanimation en moins). Le détail des chiffres :

3 317 333 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 20 586 de plus

78 794 décès au total (Ehpad compris), soit 191 de plus

55 411 décès à l'hôpital, soit 191 de plus

27 369 hospitalisations en cours, soit 245 de moins

3225 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de moins

1122 nouveaux admis à l'hôpital (-593) et 168 en réanimation (-86)

232 693 personnes sorties de l'hôpital, soit 1144 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié son point épidémiologique hebdomadaire, rendant compte avec précision et au travers de chiffres de l'état de la crise sanitaire du Covid-19 en France. On retient de ce point l'augmentation des nouvelles admissions en réanimation en une semaine (+6%) ainsi que la poursuite de la propagation des variants du coronavirus. Retrouvez le point épidémiologique complet.

Comme chaque vendredi, le ministère de l'Education a publié les derniers chiffres du Covid-19 à l'école. Désormais, 105 établissements scolaires, dont 83 écoles, 16 collèges et 6 lycées sont actuellement fermés après la détection d'au moins un cas positif. Au niveau des classes, on en compte actuellement 934 fermées sur les 528 400 que compte le pays. Il s'agit de chiffres en forte hausse, mais cela s'explique par la mise en place récente d'un nouveau protocole sanitaire, qui exige qu'une classe ferme dès qu'un élève se révèle positif au variant britannique du Covid-19. Sur une semaine, 12 520 élèves et 1 808 membres du personnel ont été déclarés positifs.

Le vaccin AstraZeneca est arrivé sur le territoire et est désormais disponible dans les hôpitaux, comme l'a indiqué Jean Castex dans son discours jeudi. Les personnes de plus de 65 ans ne pourront pas recevoir ce troisième vaccin, le gouvernement a décidé de suivre les recommandations de la Haute autorité de Santé. A la place, les personnels soignants seront prioritaires ainsi que la tranche d'âge des 50-65 présentant des risques de comorbidité.

De nouveaux rendez-vous pour les vaccinations vont être ouverts. 500 000 sont prévus rien que sur le mois de février, ces efforts se poursuivent sur le mois de mars pendant lequel 1,7 million de rendez-vous seront disponibles. Les premiers devraient ouvrir d'ici le milieu de la semaine prochaine.

Les services de réanimation commencent à être fortement sollicités. En Bourgogne-Franche-Comté, depuis le début de la semaine six patients en réanimation ont été transférés vers Paris, le but est de pouvoir soulager les services et répartir la charge selon les capacités de chacun. Sur les 200 places en réanimation que compte la région 159 sont occupées.

En Île-de-France, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) prévoit la déprogrammation de 15 à 20% des activités les moins urgentes dès la semaine prochaine. Les établissements espèrent pouvoir augmenter les capacités des services de réanimation, l'AP-HP souhaite atteindre 300 lits puis 400 le week-end prochain.

Selon un document remis vendredi par l'assurance maladie aux laboratoires de biologie médicale, la part des cas positifs liés aux variants du coronavirus s'élèverait à 21,3 %, alors que le Premier ministre avait indiqué jeudi, lors de la conférence de presse du gouvernement, que cette part était de 14 %. Dans le détail, toujours selon l'assurance maladie, le variant anglais représente 19 % des tests positifs, les variants sud-africain et brésilien représentent, eux, en cumul, 2,3 %. Les analyses ont été réalisées par deux des principaux réseaux de laboratoires de biologie en France, Eurofins et Cerba, précise Le Figaro.

