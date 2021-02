"DIRECT. Coronavirus en France : 20 701 nouveaux cas, pas de confinement local en Moselle"

COVID FRANCE. Face à la multiplication des cas de variants du Covid-19, la Moselle ne va pas être confinée "à ce stade", a annoncé le préfet du département, ce samedi. À l'échelle nationale, le dernier bilan fait état de plus de 20 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de personnes baisse légèrement, selon les chiffres de vendredi.

17:11 - Un spray nasal anti-Covid va être commercialisé à partir du mois de mars Dès le 1er mars, il sera possible d’acheter le spray nasal de Pharma & Beauty. Ce produit promet l’élimination de 99% de la charge virale du coronavirus et a été testé lors de plusieurs études. Il faudrait deux pulvérisations dans chaque narine, quatre à six fois par jour pour stopper une possible contamination. Le spray nasal sera vendu à 14,90 euros les 30 ml, selon Ouest-France. 16:13 - Vaccin AstraZeneca : une étude pour vérifier son efficacité chez les enfants L’Université d’Oxford lance une étude pour observer la réponse immunitaire des enfants à son vaccin contre le Covid-19, fabriqué avec AstraZeneca. Selon les informations publiées par Reuters, environ 300 volontaires, de 6 à 17 ans devraient participer. Les résultats permettront de savoir si ce produit est efficace chez les enfants. 15:15 - Un homme atteint du Covid-19, réinfecté par le variant sud-africain Ce patient se trouve "dans un état critique mais stable", selon le professeur en médecine intensive et réanimation à l’hôpital Louis Mourier de Colombes (Hauts-de-Seine) où il est soigné. "Dès qu’il sera en mesure de donner son accord, il y aura un bilan plus poussé de recherches sur son immunité, sur sa production d’anticorps pour expliquer cette réinfection au variant sud-africain", a précisé Jean-Damien Ricard sur BFMTV. Cet homme de 58 ans a été contaminé par le Covid-19 en septembre, il a développé une forme légère de la maladie, avant d’être admis aux urgences de l’hôpital Louis-Mourier en janvier, touché par le variant sud-africain. 14:18 - Variant britannique : la préfecture du Nord renforce les mesures dans le Dunkerquois La région de Dunkerque fait l’objet de mesures sanitaires renforcées, annonce ce samedi la préfecture du Nord dans un communiqué. "L’évolution épidémique de la Covid-19 sur le territoire du Dunkerquois s'est dégradée brutalement ces derniers jours", explique cette dernière. Le taux d’incidence dans la région s’établit à 515 cas pour 100 000 habitants, contre 384 il y a une semaine. La préfecture note aussi l’accélération de la présence du variant anglais. Pour lutter contre l’épidémie, la préfecture met en place des horaires décalés d’arrivées et de sorties en classe, et une organisation "en mode mixte (présentiel/distanciel)" pour les collèges et lycées. Il est également "recommandé de restreindre ses contacts rapprochés à la sphère familiale". 13:12 - Pas de confinement de la Moselle "à ce stade", selon la préfecture Le préfet de la Moselle annonce ce samedi qu’un reconfinement du département n’est pas envisagé "à ce stade". "Les mesures actuelles suffisent", a indiqué Laurent Touvet lors d’une conférence de presse. La montée des infections aux variants du Covid-19 ne justifie pas pour l’instant de fermeture des écoles. "Ce serait excessif eu égard au nombre de cas", a-t-il déclaré.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France ce vendredi 12 février, fait état de 20 701 nouvelles contaminations en 24 heures. La tendance reste à une légère baisse, puisque si la barre reste au-dessus des 20 000 nouveaux cas, on en recense 1 438 de moins que jeudi dernier. Le nombre de décès liés au Covid-19 s’élève quant à lui à 645 (en 24 heures), dont 317 à l'hôpital. Retrouvez le bilan détaillé ci-dessous :

3 427 386 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 20 701 de plus

81 448 décès au total (Ehpad compris), soit 645 de plus

57 449 décès à l'hôpital, soit 317 de plus

23 999 décès en Ehpad, soit 328 de plus depuis (actualisé ce vendredi)

26 424 hospitalisations en cours, soit 583 de moins

3298 personnes actuellement en réanimation, soit 39 de moins

1405 nouveaux admis à l'hôpital (-205) et 264 en réanimation (-5)

240 259 personnes sorties de l'hôpital, soit 1506 de plus

Taux de positivité des tests : 6,1%, soit -0,1 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Ce vendredi, les chiffres des hospitalisations sont extraits du site Géodes, de Santé publique France et ne sont pas consolidés. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié jeudi 11 février son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 05 (du 1er au 07 février 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF rapporte une stabilisation de tous les indicateurs de circulation du Covid-19, mais aussi de la pression hospitalière, même si les chiffres restent élevés. Mais la perspective d'une nouvelle vague épidémique due à l'émergence des variants n'est pas écartée. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 continue d'observer une stabilité . Il s'agit indéniablement d'une bonne nouvelle, même si le coronavirus continue de circuler à un niveau élevé, avertit Santé publique France. Entre les semaines 04 et 05, les indicateurs n'ont pas augmenté et ont même observé une très légère baisse. Ainsi, on a compté moins de nouveaux cas en S05, le taux de positivité des tests au niveau national est passé de 6,7% à 6,4%. Enfin, le taux d'incidence, qui correspond au nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, est désormais de 207 (215 en S04).

. Il s'agit indéniablement d'une bonne nouvelle, même si le coronavirus continue de circuler à un niveau élevé, avertit Santé publique France. Entre les semaines 04 et 05, les indicateurs n'ont pas augmenté et ont même observé une très légère baisse. Ainsi, on a compté moins de nouveaux cas en S05, le taux de positivité des tests au niveau national est passé de 6,7% à 6,4%. Enfin, le taux d'incidence, qui correspond au nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, est désormais de 207 (215 en S04). SPF avertit malgré tout sur un scénario noir dans les prochaines semaines . Si les indicateurs sont stables, ils restent à un niveau élevé et avec l'émergence des variants plus contagieux, Santé publique France s'inquiète de "l’hypothèse d’une aggravation de la situation épidémiologique dans les prochaines semaines" qui "fait toujours partie des scénarios à envisager". La nouvelle enquête flash sur la propagation de ces nouvelles souches confirme les annonces d'Olivier Véran ce jeudi soir sur le sujet, à savoir que leur circulation est active sur le territoire, en particulier pour le variant britannique.

. Si les indicateurs sont stables, ils restent à un niveau élevé et avec l'émergence des variants plus contagieux, Santé publique France s'inquiète de "l’hypothèse d’une aggravation de la situation épidémiologique dans les prochaines semaines" qui "fait toujours partie des scénarios à envisager". La nouvelle enquête flash sur la propagation de ces nouvelles souches confirme les annonces d'Olivier Véran ce jeudi soir sur le sujet, à savoir que leur circulation est active sur le territoire, en particulier pour le variant britannique. En milieu hospitalier, Santé publique France rapporte une stabilisation , en semaine 05, du nombre des nouvelles hospitalisations après une augmentation entre les semaines 01 et 03. 11 063 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S05 contre 11 117 en S04. Il en est de même pour les nouvelles admissions en réanimation. SPF en rapporte 1 767 en S05 contre 1 800 en S04, soit une baisse de -2%.

, en semaine 05, du nombre des nouvelles hospitalisations après une augmentation entre les semaines 01 et 03. 11 063 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S05 contre 11 117 en S04. Il en est de même pour les nouvelles admissions en réanimation. SPF en rapporte 1 767 en S05 contre 1 800 en S04, soit une baisse de -2%. Les décès liés au Covid-19 restent nombreux , mais n'ont pas augmenté entre les semaines 04 et 05. Le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation en S05 s'élève à 2 233, contre 2 288 en S04, soit -2%.

, mais n'ont pas augmenté entre les semaines 04 et 05. Le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation en S05 s'élève à 2 233, contre 2 288 en S04, soit -2%. Les régions les plus touchées par l'épidémie, tant par la circulation du Covid-19 que par la pression hospitalière ou les décès sont, en semaine 05 : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Olivier Véran, ministre de la Santé, a tenu une conférence de presse jeudi pour faire le point sur l'évolution de la crise sanitaire. Voici ses principales annonces :

Olivier Véran a fait part de sa préoccupation sur la situation en Moselle. "On est encore dans une phase d'analyse, mais on trouve dans ce départements de nombreux cas de variants". 300 cas de variants sud-africain et brésilien ont été détectés en seulement quatre derniers jours. Le ministre s'est rendu ce vendredi dans le département pour rencontrer le préfet et les autorités sanitaires. Il n'a pas exclu des mesures de restrictions locales renforcées sur cette partie du territoire si nécessaire .

. "Le couvre-feu, notre stratégie nous ont permis de freiner les variants. En tenant ensemble comme nous le faisons, nous espérons gagner assez de temps pour éviter un confinement. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui. La pression hospitalière est très forte, mais elle reste stable".

"Le variant britannique est responsable autour de 20 à 25% des cas de contamination aujourd'hui. [...] Les vaccins sont très efficaces contre ce variant"

"Les variants brésiliens et sud-africains sont identifiés, ils génèrent autour de 4% des contaminations. Leur présence est très hétérogène, elle est notamment assez présente en Dordogne. Ces variants nous inquiètent, ils ont une capacité à échapper aux anticorps fabriqués par la personne ayant déjà été contaminée, ils arriveraient à contourner l'immunité".

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

Derniers articles sur le coronavirus