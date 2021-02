"DIRECT. Coronavirus en France : 21 063 nouveau cas, alerte sérieuse en Moselle"

COVID FRANCE. Si l'épidémie de coronavirus semble stabilisée dans une grande partie de la France, la situation est "inquiétante" en Moselle, comme l'a indiqué Olivier Véran ce jeudi.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France ce jeudi 11 février, fait état de 21 063 nouveaux cas en 24 heures. La tendance reste à une légère baisse, puisque si la barre reste au-dessus des 21 000 nouveaux cas, on en recense 2385 de moins que jeudi dernier. Le nombre de décès liés au Covid-19 s’élève quant à lui à 360 (en 24 heures), soit trois de moins que jeudi dernier. Concernant les hospitalisations, un troisième jour de baisse assez nette est observé. On arrive à 27 000 hospitalisés, contre plus de 28 000 lundi. Du côté des réanimations, une légère hausse est malheureusement constatée par rapport à hier. Le bilan détaillé ci-dessous :

20:53 - Les hospitalisations liées au Covid-19 en baisse dans le Var Si les décès liés au coronavirus sont en hausse dans le Var, les hospitalisations sont en forte baisse avec trente personnes en moins dans les établissements de santé du département, indique Var Matin. Une personne a été admise en réanimation au cours des dernières 24 heures, précise le média régional. Enfin, l’Agence régionale de santé (ARS) faisait état mercredi 10 février au soir de 279 hospitalisées dans le département pour cause de Covid-19.

20:33 - Dans le Var, 12 décès supplémentaires en trois jours dus au coronavirus Malgré une baisse de certains indicateurs, Var Matin indique que les décès des suites du Covid-19 augmentent dans le département du Var. En trois jours, le média rapporte que l'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé 12 décès supplémentaires liés au coronavirus dans les hôpitaux. Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a fait 1 169 victimes dans le département (797 à l'hôpital, 372 en Ehpad).

20:15 - Un robot désinfecteur dans les vestiaires des sportifs Le Stade Malherbe de Caen a fait intervenir un robot désinfecteur dans les vestiaires, avant d'accueillir le PSG en Coupe de France de football, le mercredi 10 février, rapporte France Bleu. L'appareil, loué à une entreprise d’Évreux, est présenté comme le plus sophistiqué au monde, et permettrait ainsi de lutter contre le coronavirus. "Ce robot ne fonctionne pas aux UV mercure, comme 99% des autres produits sur le marché. Mais aux UV pulsés. Tout ce que la lumière voit est nettoyé. Et il est largement plus rapide que les autres robots. Il nettoie une pièce de 30m2 en deux minutes” détaille Philippe Mongreville, le directeur d’UV Flash Services.

19:55 - La seconde dose de vaccin anti-Covid à l'origine d'effets secondaires ? "Il est important que les personnes qui se sont vues administrer le vaccin s’attendent à ce qu’il puisse y avoir des effets secondaires après l’une ou l’autre dose, mais encore plus après la deuxième dose" a expliqué l’agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA). Sur France Info, Christian de Tymowski, anesthésiste-réanimateur à l’hôpital Bichat, à Paris, et docteur en immunologie l'explique. "Quand on reçoit la première dose, il faut un temps de latence pour identifier la particule et la reconnaître comme une particule étrangère, contre laquelle notre système immunitaire doit se défendre. À l’inverse, lors de la deuxième injection, la particule virale est tout de suite identifiée et la réaction immunitaire est alors plus importante."

19:37 - La FCPE du Gard réclame des masques gratuits pour tous les élèves Suite au protocole sanitaire renforcé dans les écoles, qui interdit les masques faits maison depuis le 8 février dernier, la FCPE du Gard réclame des masques de protection gratuits contre le coronavirus pour tous les élèves, rapporte France Bleu. Dans son communiqué, la fédération de parents d'élèves interroge : "Tout d'abord, quelles seront les capacités des personnels à faire le tri et de dire que tel type de masque en tissu est de catégorie 1 et pas tel autre ?" France Bleu rapporte que la FCPE du Gard souligne par ailleurs le coût supplémentaire pour les familles, qui risque de rendre "la scolarisation des enfants tel un parcours du combattant pour les parents dans un contexte déjà difficile pour tout le monde".

19:17 - 15,5% des résidents d’Ehpad ont reçu deux doses de vaccin anti Covid-19 La campagne de vaccination contre le Covid-19 continue de suivre son cours en France. RTL rapporte que 67,3% des résidents en Ehpad ont reçu une dose de vaccin contre le coronavirus, tandis que 15,5% ont bénéficié des deux injections, selon les chiffres communiqués le mercredi 10 février 2021 par la Direction générale de la santé (DGS). Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa, invitée sur RTL ce jeudi, a fait part de sa satisfaction : "Nous sommes très satisfaits de la façon dont tout s'est déroulé." Elle estime que la campagne de vaccination anti Covid-19 sera terminée dans les Ephad d'ici la fin du mois de février.

18:58 - Une situation "inquiétante" en Moselle La situation est un peu différente dans la Moselle, comme l’a indiqué Olivier Véran ce jeudi 11 février. "Je le dis clairement, c’est une situation qui est plus inquiétante." Plus de 300 cas de Covid-19 évoquant les variants sud-africain ou brésilien ont été recensés à l’heure actuelle. "Dans tous les cas, il nous faut être prêts à agir", a-t-il poursuivi. Le ministre de la Santé se rendra sur place vendredi 12 février.

18:56 - 4 à 5% de variants sud-africain et brésilien parmi les cas positifs de coronavirus en France "Nous sommes en mesure de suivre au jour le jour les variants sur notre territoire", a poursuivi le ministre de la Santé. Sur les cas positifs de coronavirus analysés sur les quatre derniers jours, 4 à 5% seraient des variants sud-africain et brésilien.

18:53 - Les variants du coronavirus classés en deux catégories Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’est exprimé ce jeudi 11 février lors d’une allocution télévisée. Il a notamment abordé la question des variants du Covid-19. "Je voudrais classer les variants en deux catégories de risque. Le variant britannique est plus contagieux mais les vaccins dont nous disposons semblent efficaces. Nous estimons qu’il est responsable d’une infection sur quatre à une infection sur cinq en France à l’heure actuelle. Le couvre-feu, le respect des gestes barrières (…), notre stratégie nous ont déjà permis de freiner la diffusion des variants comme du virus. (…) Nous ne faisons pas de pari sur l’avenir mais nous estimons que nous déjà gagné du temps. (…) Les variants sud-africains et brésiliens sont eux aussi contagieux". "Ils pourraient engager des réinfections", a rajouté le ministre de la Santé. Ces variants seraient "moins sensibles aux vaccins disponibles".

18:50 - 105 nouveaux cas de coronavirus en une semaine à Tahiti La Polynésie française voit l’épidémie de coronavirus reculer nettement depuis le mois de janvier, comme l’indique CNews. En effet, seulement 105 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés la semaine dernière. Seize personnes sont hospitalisées, dont six en réanimation. Le média précise qu’au total, le coronavirus y a fait 135 morts.

18:30 - La variant britannique du coronavirus détecté à Tahiti Un Polynésien revenu à Tahiti après un voyage en métropole a malheureusement ramené avec lui le variant britannique du Covid-19, ont indiqué les autorités mercredi 10 février, reprises par CNews. Le média précise que l’homme avait pourtant pris l’avion pour rentrer après avoir obtenu un test négatif, 72 heures avant le départ. Mais quatre jours plus tard, l’autotest exigé par les services sanitaires locaux a révélé qu’il était positif au coronavirus. S’il s’agit de la première variation du coronavirus identifiée en Polynésie, l’AFP rappelle que les kits pour les détecter sont arrivés sur place il y a seulement une semaine.

18:10 - Les chiffres en Île-de-France Selon le bilan de Santé publique France dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 5262 patients, avec 291 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 728 malades sont en réanimation, avec 73 nouvelles entrées dans la journée. 13934 personnes sont mortes du coronavirus, soit 53 de plus en 24 heures et 62076 sont sorties de l'hôpital soit 368 de plus.

17:50 - Personnels positifs, un lycée contraint de fermer Dans le Morbihan, le lycée Victor-Hugo d'Hennebont est contraint de fermer du 12 au 19 février. Alors que d'ordinaire les classes ferment à cause d'un cas de Covid-19 parmi les élèves, cette fois c'est "l’absence de plusieurs membres du personnel d’encadrement et technique" qui fait défaut. Plusieurs professeurs et agents administratifs ont été testés positifs, par ricochet d'autres sont considérés cas-contact. L'académie de Rennes explique : "Le lycée Victor-Hugo n’est plus en mesure d’assurer le service de restauration ainsi que l’entretien et la désinfection des locaux, conformément au protocole sanitaire national pour les établissements scolaires". Mais, précise tout mettre en place pour organiser les cours à distance.

17:43 - Olivier Véran fait le point à 18h45 Olivier Véran s'exprimera à 18h45 lors d'une conférence de presse pour dresser le bilan hebdomadaire sur la situation sanitaire en France. Les chiffres de l'épidémie témoignent à la fois d'une légère amélioration dans les hôpitaux et d'une progression inquiétante des variants dans certaines régions.

17:30 - L'Etat négocie avec Xenothera Selon les informations de Presse Océan, le gouvernement aurait entamé les négociations pour acheter 30 000 de XAV-19, le traitement curatif contre le Covid-19 développé par le laboratoire nantais, Xenothera. La biotech a confirmé l'efficacité des anticorps de son produit contre les variants anglais, sud-africains et brésiliens mais également face aux virus danois et écossais dont on entend moins parlé.

17:20 - La situation dans les Hauts-de-France Selon le bilan du 10 février dans les Hauts-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 2599 patients, avec 127 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 306 malades sont en réanimation, avec 22 nouvelles entrées dans la journée. 5649 personnes sont mortes du coronavirus, soit 28 de plus en 24 heures et 21772 sont sorties de l'hôpital soit 126 de plus.

17:00 - Le tocilizumab pour réduire les décès de formes sévères du Covid-19 Un grand essai clinique anglais Recovery démontre que le tocilizumab, un médicament anti-inflammatoire, réduite le risque de décès chez les patients atteints de formes sévères du Covid-19. Les résultats de l'essai sont accueillis comme une "bonne nouvelle" pour les spécialistes. Les responsable de l'essai clinique ont fait le calcul : "Pour 25 patients traités par tocilizumab, une vie supplémentaire serait sauvée".

16:40 - Des policiers et gendarmes envoyés à Mayotte pour faire respecter le confinement Les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, ont annoncé dans un communiqué envoyer une vingtaine de policiers à Mayotte pour aider les autorités locales à "faire respecter le confinement" et limiter les arrivées clandestines des habitants des Comores. Leur arrivée sur l'île est prévue pour les prochains jours et il seront rejoints par "13 gendarmes supplémentaires seront envoyés d'ici à l'été 2021". L'île est confinée depuis le 5 février et pour trois semaines minimum.

16:20 - Les médecins dénoncent le "protocole anti-Covid" de Collectif Santé Libre Depuis quelques jours un "protocole anti-Covid" circule sur internet, il est signé par la "Coordination Santé Libre" et prétend lutter contre le virus grâce à des huiles essentielles, du zinc, de la vitamine C, de l'homéopathie, de la vitamine D ou de l'hydroxychloroquine dont l'efficacité n'a pas été prouvée. L'Ordre des médecins met en garde sur les informations colportées par le document. "La présentation d'un protocole thérapeutique en l'absence de preuves d'efficacité et de rapport bénéfices-risque positif démontré chez les patients constitue une mise en danger de la vie d'autrui" estime le collectif No Fake Med.