"DIRECT. Coronavirus en France : 21 172 nouveaux cas, 9798 personnes hospitalisées"

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du lundi 16 août La situation en Martinique est plus que problématique avec des services hospitaliers saturés par l'afflux du nombre de malades. Les morgues, elles aussi sont saturées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’est rendu jeudi sur l'île, où la quatrième vague de l’épidémie de coronavirus fait flamber le nombre de nouveaux cas. "La situation sanitaire est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole", a-t-il alerté, soulignant l’âge des patients hospitalisés, "jeunes, très jeunes". Dans ce contexte, le ministre a une nouvelle fois incité les Français à se faire vacciner pour limiter le rebond de l’épidémie de Covid-19. Florence Parly, la ministre des Armées, a annoncé que 100 tonnes d'oxygène seront disponibles "d'ici la fin de la semaine" en Martinique. "L'un des bâtiments de la Marine nationale, basé à Fort-de-France, a appareillé hier depuis la Guyane pour acheminer plus de 100 tonnes d'oxygène vers la Martinique", a-t-elle ajouté au micro de franceinfo.

Les hôpitaux sont de plus en plus sollicités. L’impact de la quatrième vague épidémique se traduit en chiffres dans les établissements de soins. Ainsi, près de 9 800 patients sont désormais hospitalisés du fait du Covid-19 en France, dont 1 852 en soins critiques.

D’après le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, au 15 août, 21 172 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures. 399 personnes ont été admises à l’hôpital et 73 en réanimation durant les dernières 24 heures. Consultez le bilan détaillé ci-dessous.

17:56 - Plus de tests quotidiens en France qu’au Royaume-Uni ? [FIN DU DIRECT] C’est en tout cas la tendance qui se profile pour le moment dans les statistiques, et ce serait une première depuis la fin de l’année 2020, explique Le Parisien. L’entrée en vigueur du pass sanitaire depuis une semaine a fait bondir le nombre de tests réalisés chaque jour dans l’hexagone. Dans le graphique partagé par Nicolas Berrod, tous les tests sont pris en compte (PCR, antigéniques...). Les cas positifs, quant à eux, augmentent au même rythme dans les deux pays. Pour la première fois depuis fin décembre, le nombre de tests réalisés chaque jour (en moyenne sur la semaine écoulée) en France est en passe de devenir supérieur à celui au Royaume-Uni. #Covid19



1/4 pic.twitter.com/cR6reyTHgM — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) August 16, 2021 17:43 - En Nouvelle-Aquitaine, 642 patients hospitalisés Selon le dernier bilan du Covid en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 642 patients le 15 août 2021, avec 29 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 144 malades étaient en réanimation, avec 10 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 15 août 2021, à l'échelle régionale, était de 35%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 193,4 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif mesuré le 12 août 2021 était de 0,95, signe d'une épidémie en régression. 3 939 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 4 décès de plus dans les dernières 24 heures. 17:26 - 69 patients hospitalisés dans la Manche Selon le dernier bilan du Covid dans la Manche daté du 15 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées dans le département est de 69 patients, avec 0 nouvel admis dans les dernières 24 heures. 8 malades sont en réanimation, avec 0 nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 15 août 2021, à l'échelle régionale, était de 22,5%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 12 août 2021, était de 2,5% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 111,7 cas pour 100 000 habitants (stable). 384 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 17:12 - Après CovidTracker et ViteMaDose, Guillaume Rozier mesure les effets de la vaccination avec VaxImpact VaxImpact est un nouvel outil lancé par Guillaume Rozier, le créateur de CovidTracker, afin de mesurer les effets de la vaccination contre le coronavirus par rapport aux risques de contamination, d’hospitalisation et de décès en France, explique Ouest France. Les statistiques sont réalisées grâce aux données issues de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). 16:59 - 36 patients hospitalisés dans les Vosges Selon le dernier bilan du Covid dans les Vosges daté du 15 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées dans le département est de 36 patients, avec 0 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 5 malades sont en réanimation, avec 0 nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 15 août 2021, à l'échelle régionale, était de 18,3%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 12 août 2021, était de 2,3% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 122,1 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 861 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 16:40 - Le Covid s’est « échappé volontairement » du laboratoire de Wuhan pour l'ancien directeur du CDC Le docteur Robert Redfield, ancien patron du centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), s’est positionné sur l’origine du coronavirus. Pour lui, cela ne fait aucun doute, le Covid-19 a été « manipulé » pour infecter les êtres humains. Il considère qu’une enquête approfondie doit se tenir au sujet de cette hypothèse. 16:14 - Un thinktank milite pour le "droit à la déconnexion" face à une "épidémie d'heures supplémentaires cachées" Pendant la crise sanitaire, le télétravail est devenu une nouvelle façon d'exercer son activité professionnelle. Mais selon un rapport du groupe de réflexion Autonomy, relayé par Ouest France, le télétravail a provoqué une "épidémie d'heures supplémentaires cachées", qui affecte particulièrement les femmes, et notamment les femmes avec des enfants, entraînant la nécessité de nouvelles lois sur le "droit de se déconnecter". L'étude a révélé que les femmes sont 43 % plus susceptibles que les hommes d'avoir augmenté leur temps de travail au-delà d'une semaine standard. Des heures supplémentaires souvent accompagnées de détresse mentale. Dans le cadre du rapport, il a proposé un projet de loi qui créerait un "droit de déconnexion", basé sur la loi française, qui stipule que les employés ne sont pas obligés de prendre des appels ou de lire des e-mails liés au travail pendant leur temps libre. 15:51 - 709 patients hospitalisés dans les Hauts-de-France Selon le dernier bilan du Covid dans les Hauts-de-France, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 709 patients le 15 août 2021, avec 12 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 104 malades étaient en réanimation, avec 3 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 15 août 2021, à l'échelle régionale, était de 23,7%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 138,2 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la hausse. Le R effectif mesuré le 12 août 2021 était de 1,22, signe d'une épidémie en progression. 9 386 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 1 décès de plus dans les dernières 24 heures. 15:42 - Une unité Covid ouverte à l'hôpital de Bergerac Selon France Bleu Périgord, le centre hospitalier de Dordogne a été contraint d’ouvrir une unité de six lits uniquement dédiée aux patients Covid. La direction de l’hôpital évoque une "reprise rapide et franche" de l’épidémie pour expliquer cette décision. 15:21 - Nouveau traitement à l'étude L'agence européenne du médicament (EMA) a commencé son évaluation du tocilizumab, un anti-inflammatoire, pour soigner les patients hospitalisés à cause d'une forme grave du Covid-19. L'agence précise qu'elle va examiner les résultats de quatre grands essais cliniques. Une décision est attendue "d'ici à la mi-octobre". 14:55 - Mayotte toujours dernier des départements français touchés par le Covid-19 Selon le dernier bilan du Covid en Mayotte daté du 15 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 patient, avec 0 nouvel admis dans les dernières 24 heures. 0 malade sont en réanimation, avec 0 nouvelle entrée dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 12 août 2021, était de 1,4% (en hausse) alors que le taux d'incidence était de 21,8 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 132 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 14:39 - Un point sur la vaccination (au moins une dose) par tranche d'âge (au 12/08) : Un point sur la vaccination (au moins une dose) par tranche d'âge (au 12/08) :

18-24 ans : 77,2% vaccinés

25-29 ans : 75%

30-39 ans : 73,5%

40-49 ans : 79,6%

50-59 ans : 85%

60-64 ans : 86,7%

65-69 ans : 86,7%

70-74 ans : 95,1%

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus reste important en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 21 172 contaminations ont été enregistrés en 24 heures, soit 722 de plus que dimanche dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 23 697 cas contre 23 594 la veille, soit 964 de plus que la semaine dernière. 399 personnes ont été hospitalisées en 24 heures, soit 207 de moins que la veille et 99 de plus comparé à dimanche dernier. En réanimation, 73 entrées ont été recensées, soit 45 de moins que la veille et 44 de moins que dimanche dernier. Tous les chiffres :

6 471 035 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 21 172 de plus

112 637 décès au total (Ehpad compris), soit 44 de plus

86 132 décès à l'hôpital, soit 44 de plus

9 798 personnes actuellement hospitalisées, soit 150 de plus

1852 personnes actuellement en réanimation, soit 15 de plus

399 nouveaux admis à l'hôpital (-207) et 73 en réanimation (-45)

398 445 personnes sorties de l'hôpital, soit 188 de plus

Taux de positivité des tests : 3,66%, soit -0,13 point(s) de moins

Taux d'incidence : 245,53 cas/100 000, soit 1,67 point de plus

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 12 août 2021, pour la semaine 31 (du 2 au 8 août). L'agence dit avoir observé une "augmentation très modérée du taux d’incidence (236/100 000, +4%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît la "persistance d'une forte augmentation des hospitalisations et des admissions en soins critiques". D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 35% par rapport à la semaine 30. Aussi, les quelque 1 086 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 46% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 10 août 2021, 45 234 134 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin en France, soit une augmentation de 4,6% par rapport au 3 août. Certains départements comme les territoires ultramarins que sont la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sont particulièrement impactés par la quatrième vague de coronavirus liée au variant Delta.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au mercredi 11 août 2021 est de 243,72 cas pour 100 000 habitants, contre 225 sur la semaine 30 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 17%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,1% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#17 du 27 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se poursuit en S31. Au 10 août 2021, 9 213 patients Covid-19 étaient hospitalisés en France (contre 8 033 le 03 août, soit une augmentation de 15%), dont 1 725 patients en services de soins critiques (vs 1 344 le 03 août, soit + 28%). Au niveau national, les indicateurs hospitaliers par date de déclaration étaient en augmentation depuis S28, avec 4 764 nouvelles hospitalisations en S31 (+35% par rapport à S30) et 1 086 nouvelles admissions en services de soins critiques (+46%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.