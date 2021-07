"DIRECT. Coronavirus en France : 21 539 nouveaux cas, le pire à venir ?"

COVID. En ce début de semaine, le gouvernement a annoncé "qu'une quatrième vague" avait bel et bien envahi la France. Et ce n'est pas la hausse du nombre de cas qui pourrait faire dire le contraire. Le variant Delta inquiète réellement, même si de nombreuses mesures connaissent quelques allègements avec l'extension du pass sanitaire.

21:02 - La moyenne de nouveaux cas passe au-dessus de la barre des 10 000 nouvelles contaminations La situation se dégrade en France, alors que l'épidémie de coronavirus semblait s'être envolée ces dernières semaines. Selon les derniers chiffres du Covid-19, ce mercredi 21 juillet, la moyenne sous sept jours passe à 11 697 nouveaux cas, par rapport à la mercredi dernier. La moyenne hebdomadaire était de 9 888 hier.

20:14 - 21 539 nouveaux cas de Covid-19 ce mercredi 21 juillet Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 21 juillet 2021, fait état de 21 539 nouveaux cas, soit 3 358 cas de plus qu'hier et 12 664 de plus que mercredi dernier. Du côté de l'hôpital, 281 nouvelles admissions ont été recensées, soit 46 de moins que la veille et 166 de plus qu'il y a une semaine. En réanimation, on parle de 64 nouveaux arrivants, c'est trois de plus qu'hier et 45 de plus par rapport à mercredi dernier. Voici tous les chiffres du jour : 5 911 601 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 21 539 de plus

111 547 décès au total (Ehpad compris), soit 22 de plus

85 042 décès à l'hôpital, soit 22 de plus

6 869 personnes actuellement hospitalisées, soit 43 de moins

859 personnes actuellement en réanimation, soit 17 de moins

281 nouveaux admis à l'hôpital (-46) et 64 en réanimation (+3)

388 402 personnes sorties de l'hôpital, soit 284 de plus

Taux de positivité des tests : 2,66%, soit 0,08 point de plus

Taux d'incidence : 87,08 cas/100 000, soit 2,94 points de plus

19:32 - "Les personnes vaccinées ne seront plus considérées comme cas contact", précise Castex C'est une grande nouveauté pour les personnes vaccinées contre le coronavirus. D'après les annonces du Premier ministre, ce mercredi, sur le plateau de TF1, l'isolement ne sera plus obligatoire pour ces personnes si elles sont signalées comme cas contact. Elles devront tout de même effectuer un test de dépistage, mais ne seront plus soumises à cette règle stricte, qui auparavant durait sept jours.

18:41 - La Meurthe-et-Moselle durcit les règles sur le port du masque A partir de demain le port du masque sera obligatoire dans l'espace public, ainsi que tous les piétons âgé d'onze ans ou plus sur la voie publique et les lieux accueillant du public de 9h à minuit dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants de la Meurthe-et-Moselle dont le taux d'incidence est égal ou supérieur au seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. L'annonce est tombée cet après-midi dans un arrêté préfectoral. Le département connait pour le moment un taux d'incidence de 48,6 cas mais l'indicateur sanitaire est plus élevé dans les principales grandes villes du territoire.

17:57 - L'OMS s'attend à ce que le variant Delta deviennent prédominant dans les prochains mois Le variant Delta pourrait être prédominant dans les prochains mois selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La mutation, très contagieuse, est d'ores et déjà à l'origine de plus des trois quarts des nouveaux cas recensés de Covid-19 dans de nombreux grands pays. En une semaine, le variant s'est installé dans treize nouveaux pays et est donc présent de 124 territoires. "On s'attend à ce qu'il supplante rapidement les autres variants et devienne la lignée dominante en circulation ces prochains mois", a fait savoir l'agence de l'ONU. La mutation Delta est déjà la cause de plus de 75% des cas dans 11 pays et la France pourrait bientôt rejoindre la liste.

17:14 - Montpellier et Toulouse, villes les plus affectées par le virus L'Occitanie est l'une des régions les plus touchées par la quatrième vague, notamment à cause des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault qui figurent parmi les territoires avec un taux d'incidence les plus élevés. Du côté des villes en proie au virus, les premières du classement se trouvent également en Occitanie : Montpellier et Toulouse. Elles affichent respectivement des taux d'incidence de de 308 et 227 cas pour 100 000 habitants entre le 10 et le 17 juillet.

16:36 - Le port du masque obligatoire dans trois communes de Haute-Corse La Haute-Corse était déjà au coeur de l'actualité covid la semaine dernière lorsque des clusters avaient été découverts en Balagne. Aujourd'hui, le préfet du département a fait savoir qu'il rendait le port du masque de nouveau obligatoire en extérieur dans trois communes : Calvi, l'Île-Rousse et Saint-Florent.

16:12 - Oliver Véran annonce 21 000 nouvelles contaminations en 24h Comme hier, c'est un chiffre inquiétant qu'annonce Oliver Véran devant l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé indique que 21 000 contamination Français ont été testés positifs au covid-19 durant ces dernières 24 heures. Un nombre de nouveaux cas encore plus important qu'hier, Oliver Véran indique qu'"une augmentation des hospitalisations avec plusieurs centaines de personnes fragiles" a également été enregistrées.

15:48 - Les résidents d'Ehpad non-vaccinés incités à recevoir les vaccins L'incitation à la vaccination pèse aussi sur les personnes âgées encore non-vaccinées, notamment celles qui vivent en Ehpad, donc par définition entourée de personnes vulnérables. Selon les chiffres de Santé publique France, ils sont entre 10 et 12% des résidents d'Ehpad à ne pas être protégés contre le vaccin et parmi eux, 5 à 10% sont bel et bien réfractaires aux vaccins. Olivier Véran a émis le souhait de vouloir "faire des hôpitaux et des Ehpad des sanctuaires hors covid", mais comment ? Au 20 juillet, les établissements ont reçu une directive du ministère que le Figaro a pu consulter, elle indique que "les mesures de protection des résidents mises en œuvre sont les mêmes qu’en population générale" mais que de "prochaines dispositions législatives et réglementaires relatives à l’obligation vaccinale et à l’utilisation du pass sanitaire dans les établissements de santé et médico-sociaux" viendront compléter ces indications. En clair, les règles varient d'une établissement sur l'autre, certains appliquent la différenciation entre les résidents vaccinés et non-vaccinées quand d'autres préfèrent tenter de convaincre petit à petit sans mettre à l'écart.

15:07 - "Toutes les modélisations prédisent un pic épidémique en septembre" L'Assemblée nationale discute cet après-midi du projet de loi autour du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire pour les soignants. Les membres du gouvernement défendent leurs idées et Olivier Véran a choisi d'appuyer son argumentation sur l'évolution de l'épidémie en avançant des chiffres et les prévisions des scientifiques. "Toutes les modélisations sont concordantes et prédisent un pic épidémique en septembre" a-t-il déclaré en précisant que 1 400 personnes étaient entrées à l'hôpital cette semaine. Pour rappel, les dernières prévisions de l'Institut Pasteur prévoient jusqu'à 35 000 cas par jour au 1er août si la situation ne s'améliore pas.

14:18 - À Bordeaux, 81 personnes sont désormais positives après des soirées en discothèque D’après un communiqué, il y a désormais 81 personnes positives à la suite de plusieurs soirées en discothèque dans la région. L’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine précise que les cas sont soumis "à un isolement strict de 10 jours, ainsi que leurs contacts proches (sept jours). La situation est suivie de près par l’ARS et la préfecture qui pourront déclencher, si besoin, des mesures complémentaires". "Nous avons eu un contrôle de police en début de soirée. Ils ont bien vérifié que nous avions bien nos scannettes pour les QR Code. Logiquement, tout a été fait dans les règles" a expliqué le gérant auprès de 20 minutes.