"Direct. Coronavirus en France : 22 086 nouveaux cas, tension à l'hôpital"

COVID FRANCE. D'après le dernier bilan de Santé publique France, 22 086 cas supplémentaires ont été enregistrés ce mardi. 612 morts du Covid-19 de plus sont à déplorer. Un chiffre élevé qui s'explique notamment par le rattrapage des données dans les Ehpad. Dans les hôpitaux, la tendance est toujours à la hausse.

Le dernier bilan de Santé publique France est tombé ce mardi 26 janvier. Pour la première fois depuis une dizaine de jours, les nombres de cas et de nouveaux décès sont moins élevés que la semaine précédente. En effet, 22 086 nouvelles contaminations ont été enregistrées, contre 23 608 la semaine dernière, et 612 morts sont à déplorer, contre 656 mardi dernier. À noter que le nombre de décès est élevé, en raison du rattrapage des données dans les Ehpad, qui a lieu les mardis et vendredis. Néanmoins, la tendance dans les hôpitaux est toujours à la hausse, avec des soldes positifs, même si les progressions sont moindres que les dernières 48 heures. Il y a 117 hospitalisations en cours supplémentaires et 40 réanimations de plus. À titre de comparaison, lundi, il y avait 531 hospitalisations et 76 réanimations de plus que la veille. Concernant les nouvelles entrées, nous atteignons le même niveau que mardi dernier.

3 079 943 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 22 086 de plus

169 291 cas en Ehpad (chiffre mis à jour ce soir)

74 106 décès au total (Ehpad compris), soit 612 de plus

51 868 décès à l'hôpital, soit 350 de plus

22 238 décès en Ehpad, soit 262 de plus depuis vendredi

27 041 hospitalisations en cours, soit 117 de plus

3 081 personnes actuellement en réanimation, soit 40 de plus

2 002 nouveaux admis à l'hôpital (+234) et 343 en réanimation (+45)

219 152 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 444 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a indiqué ce mardi que 1 184 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 en France, depuis le lancement de la campagne de vaccination qui a eu lieu le 27 décembre 2020.

D'après les informations du Figaro, Sanofi soutiendra Pfizer et BioNTech dans la production de vaccins, depuis son usine située à Francfort, en Allemagne, à partir du mois de juillet. "Nous devrions pouvoir fournir plus de 100 millions de doses d’ici la fin de l’année, qui seront destinées à l’Union européenne, et donc en partie à la France", a annoncé Paul Hudson, le patron du laboratoire.

Olivier Véran a fait savoir ce mardi que le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer serait maintenu à "3 ou 4 semaines", ce qui va à l'encontre de l'avis de la Haute autorité sa santé, qui recommande d'espacer "de six semaines l'injection de deux doses de vaccins.

Le reconfinement s'éloigne, en tout cas pour l'instant. Annoncé pour cette semaine, l'allocution d'Emmanuel Macron ne se fera pas dans les prochains jours. Retrouvez toutes les dernières infos dans notre article sur le confinement.

Après la laboratoire Pfizer, c'est Moderna qui a affirmé que son vaccin était efficace contre le variant britannique et très probablement contre le variant sud-africain.

