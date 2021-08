"DIRECT. Coronavirus en France : 22 319 nouveaux cas, tension aux Antilles"

COVID. La situation de coronavirus est toujours aussi problématique aux Antilles pendant qu'en France, le variant Delta continue de planer sur la rentrée de septembre. Le gouvernement souhaite franchir le cap des 50 millions de vaccinés en France d'ici la fin du mois d'août.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du vendredi 20 août La situation sanitaire semble se stabiliser en France avec 22 319 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24h. Sur sept jours, le nombre de contaminations baisse de 4,1 %. Malgré cette bonne nouvelle, la tension hospitalière est toujours très forte dans plusieurs régions avec plus de 2000 patients en réanimation. Consultez le détail du bilan de l’épidémie de Covid-19 ci-dessous.

En Martinique et en Guadeloupe, la situation est en revanche très préoccupante avec un taux d'incidence qui explose avec respectivement 1 071 cas pour 100 000 habitants et 2 118 selon les derniers chiffres. Près de 300 renforts de la métropole sont venus prêter main forte à leurs collègues antillais.

Selon le point de situation de Santé publique France, près de 60% de la population française a reçu deux doses de vaccin. Si une 3e dose est actée pour les seniors en France, les Etats-Unis ont décidé d'étendre cette 3e dose à toutes et à tous. 70,1 % de la population française a reçu au moins une dose de vaccin, et 60,4 % est complètement vaccinée, selon les mêmes données.

L’extension du pass sanitaire en France semble avoir un impact sur le taux de dépistage en France, à en croire le dernier point épidémiologique de Santé publique France. Du 9 au 15 août, près de 6 millions de tests Covid ont été réalisés en France, un record. Sur ce total, le nombre de tests antigéniques a augmenté de 57% en une semaine, avec 4 millions de tests réalisés.

Selon deux études récentes, relayées par l’Inserm, 25% des formes graves du coronavirus seraient liées à une anomalie génétique ou immunologique. En l’occurrence, il s’agirait soit de variants du gène TLR7, "conduisant au développement de formes critiques, en particulier chez les patients jeunes", souligne l’Inserm, soit la présence, dans le sang des patients, "d’auto-anticorps " bloquant la réponse immunitaire face au Covid-19.

12:37 - La vaccination en nette baisse Si les annonces concernant le pass sanitaire, évoquées par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, ont permis à la campagne de vaccination de s'accélérer, "l'effet de boost commence à faiblir", admet le ministère de la Santé. En trois semaines, le rythme a en effet diminué de 4,8 à 3,2 millions d'injections hebdomadaires, sans que l'extension du pass inverse la tendance, encore en légère baisse (-4%) de lundi à jeudi par rapport à la semaine précédente. Au cœur des vacances d'été, la chute est même hyperbolique pour les premières doses, passées de 2,6 millions fin juillet à 1,1 million la semaine dernière et toujours en net recul (-27%) cette semaine. Cependant, le ministère considère "atteignable" l'objectif, fixé par le chef de l'Etat, de 50 millions de primo-vaccinés fin août, estimant qu'il n'est "pas du tout exclu qu'on assiste à un rebond à l'approche de la rentrée". Sauf que les prises de rendez-vous n'en finissent pas non plus de décliner, de 3 millions dans la foulée de l'allocution du président de la République à un peu plus de 700 000 la semaine dernière et encore moins (-22%) depuis lundi, selon Doctolib, qui prédit que la cible de l'exécutif sera atteinte le 4 septembre. 12:15 - En Polynésie, une situation épidémique encore plus critique qu'aux Antilles Ce samedi 21 août, la situation sanitaire liée au coronavirus en Polynésie française atteint de tristes sommets : le taux d'incidence s'y élève désormais à 2 800 cas pour 100 000 habitants. Le Président de l'archipel, Edouard Fritch a annoncé la fermeture des écoles, collèges et lycées ainsi qu'un durcissement du confinement pour les deux prochaines semaines minimum, rapporte Le Parisien. La circulation devient provisoirement interdite avec une obligation d'attestation pour justifier un certain nombre de justifications (se rendre sur son lieu de travail, se faire soigner ou vacciner, assister une personne vulnérable, faire des achats de première nécessité). Aussi, les commerces de biens non essentiels seront fermés et le couvre-feu qui prenait effet à partir de 21 heures jusqu'à 4 heures du matin est avancé à 20 heures. 11:53 - 80 patients hospitalisés en Corse Selon le dernier bilan du Covid en Corse, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 80 patients le 20 août 2021, avec 5 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 19 malades étaient en réanimation, avec 3 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 août 2021, à l'échelle régionale, était de 105,6%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 436,6 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif mesuré le 12 août 2021 était de 1,05, signe d'une épidémie en progression. 220 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 0 décès de plus dans les dernières 24 heures. 11:30 - Le plus jeune patient décédé en Guadeloupe avait 48 ans Le directeur général du CHU de Guadeloupe a rappelé "tous les personnels", alors que la situation "ne cesse de se dégrader" sur l'île, rapport Le Parisien. Plus de 1 000 contaminations sont enregistrées chaque jour, avec un taux de positivité de 22,3 %. 60 personnes sont décédées depuis lundi, le plus jeune avait 48 ans. 11:11 - "On va encore avoir besoin de renforts", avertit le directeur de l'ARS de Martinique La Martinique rencontre actuellement de grandes difficultés dans ses services hospitaliers, où l'afflux de malades du coronavirus est plus important qu'en France hexagonale, explique Ouest France. Si l'île est actuellement sous confinement strict connaît une "relative stabilisation" de l'épidémie de Covid-19 à un niveau "très élevé", la situation reste "extrêmement tendue", précise à l'AFP le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de l'île Jérôme Viguier. La Martinique, frappée par "une vague Delta d'une violence énorme", voit actuellement son taux d'incidence s'élever "autour de 1 200" pour 100 000 habitants. Pour faire face à la tension hospitalière, l'île a reçu "un appui militaire, un appui de la réserve sanitaire, un appui de la solidarité nationale (...) de l'ensemble des hôpitaux, à hauteur de 400 soignants". Dans le territoire d'environ 370 000 habitants, "on aura encore besoin de nouveaux renforts". 10:51 - Un taux d'incidence de 2 118 cas pour 100 000 habitants en Guadeloupe Selon le dernier bilan du Covid en Guadeloupe daté du 20 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 433 patients, avec 91 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 71 malades sont en réanimation, avec 16 nouvelles entrées dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 17 août 2021, était de 23,6% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 2117,9 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 464 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 14 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 10:31 - La finale de l'Euro, super cluster ? Au début de l'été, les footballeurs européens ont fait une démonstration de leurs talents sur les pelouses européennes avant la finale qui s'est déroulée le 11 juillet dernier à Wembley. Dans le stade, 67 000 personnes ont pu assister au dernier match de la compétition, non sans avoir participé à une campagne de tests. Cependant, les données publiées hier en Grande-Bretagne par Public Health England montrent que 5 699 personnes étaient ou ont été infectées pendant la rencontre, explique Le Parisien. "3 040 étaient probablement contagieuses lorsqu’elles assistaient au match, et 2 295 auraient alors été infectées", détaille le média. Les scientifiques de Public Health estiment que le tournoi a généré "un risque significatif pour la santé publique". De nombreux facteurs ont permis cette accélération des risques : l’irrespect du port du masque, les embrassades et les foules autour des bars à la mi-temps pourraient être responsables de cette importante contamination. À titre comparatif, le championnat de Wimbledon qui accueillait près de 300 000 personnes cumulées n'a vu "que" 881 contracter le Covid. "Les équipes de recherche présentes à chacun de ces événements ont signalé verbalement des différences marquées dans le comportement de la foule et des spectateurs", poursuivent les scientifiques.

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 20 août la moyenne des contaminations sur sept jours passe à 22 034 cas contre 22 625 la veille. Les hospitalisations continuent d’augmenter, avec 123 hospitalisations de plus en 24 heures alors que les réanimations recensent 42 personnes de plus en 24h. Tous les chiffres :

6 579 675 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 22 319 de plus

113 165 décès au total (Ehpad compris), soit 82 de plus

86 660 décès à l'hôpital, soit 82 de plus

10 515 personnes actuellement hospitalisées, soit 123 de plus

2091 personnes actuellement en réanimation, soit 42 de plus

887 nouveaux admis à l'hôpital (-89) et 214 en réanimation (+28)

401 946 personnes sorties de l'hôpital, soit 662 de plus

Taux de positivité des tests : 3,31%, soit -0,06 point de moins

Taux d'incidence : 237,84 cas/100 000, soit -5,24 points de moins

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 19 août 2021, pour la semaine 32 (du 9 au 15 août), l'agence dit avoir observé une "augmentation limitée du taux d’incidence (245/100 000, +3%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît "que la situation est en revanche très critique en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux d’incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de mortalité. D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 9% par rapport à la semaine 31. Aussi, les quelque 1 142 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 5% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 17 août 2021, près de 60% de la population a reçu deux doses de vaccin.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au 15 août 2021 est de 245 cas pour 100 000 habitants, contre 237 sur la semaine 31 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 3%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,7% des tests séquencés. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les indicateurs étaient toujours en augmentation, mais plus modérée cette semaine, avec 5 207 nouvelles hospitalisations (+9% vs +35% en S31) et 1 142 nouvelles admissions en soins critiques (+5% vs +46% en S31). Le nombre de patients COVID-19 en cours d’hospitalisation atteignait 10 280 (+12%) en S32, dont 1 966 (+14%) en services de soins critiques. Les décès liés à la COVID-19 (à l’hôpital et en ESMS) étaient en augmentation (436, +31%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.