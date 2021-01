"DIRECT. Coronavirus en France : 22 848 nouveaux cas, Véran sonne l'alerte"

COVID FRANCE. Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 22 848 nouveaux cas et de 346 décès en 24 heures. Des chiffres encore très élevés. La tension se fait de plus en plus ressentir dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé Olivier Véran s'exprime au 20 heures de TF1 ce jeudi, pour évoquer la situation sanitaire.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

20:19 - "Nous pourrions aller jusqu'à un reconfinement si la situation pouvait l'exiger" Interrogé sur les mesures en place pour endiguer la propagation du coronavirus, Olivier Véran n'a pas exclu le recours à un troisième confinement. "Nous espérons des effets positifs. Si la situation doit évoluer, si nous sommes sur une pente épidémique à cause du variant britannique, (...) nous pourrions aller jusqu'à un reconfinement si la situation pouvait l'exiger", a-t-il déclaré. Et d'évoquer le couvre-feu à 18 heures, actuellement en vigueur : "Là où nous l'avons mis en place tôt, il y a eu plutôt une baisse de la pression épidémique."

20:17 - "Nous faisons tout pour limiter le variant de se propager sur le territoire" Olivier Véran a ensuite évoqué le mutant britannique du Covid-19. "C'est une course contre la montre pour freiner la diffusion du virus", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Le variant anglais, c'est presque le même virus mais qui est beaucoup plus contagieux. Nous faisons tout pour limiter le variant de se propager sur le territoire."

20:16 - "D'ici demain, vous aurez le nombre de doses envoyées par centre" Si la campagne de vaccination est victime de son succès dans plusieurs territoires de France, Olivier Véran a reconnu qu'"il y a un certains nombre de centres qui ont fait un peu de surbooking". Et d'annoncer : "D'ici demain, vous aurez le nombre de doses envoyées par centre."

20:14 - Ouvertures de "500 000 places de vaccination" dès mardi Toujours au sujet de la campagne de vaccination, au JT de 20 heures sur TF1, ce jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran s'est voulu rassurant. "À partir de mardi, nous rouvrons 500 000 places de vaccination", a-t-il assuré.

20:13 - Des jeunes déjà vaccinés ? Si pour l'heure le vaccin anti-Covid est bien réservé aux soignants et aux personnes âgées de plus de 75 ans, certaines personnes plus jeunes et issues de la population générales ont pu bénéficier de la vaccination. C'est le cas de Sébastien, 35 ans, qui a été vacciné à Paris dans l'urgence, car les doses de vaccin allaient être périmées. Il raconte à Europe 1 avoir reçu le coup de fil d'une amie dimanche dernier. "Elle m'explique qu'elle a reçu en urgence elle-même un appel d'une amie qui travaille dans une clinique parisienne. Dans cette clinique, ils avaient des vaccins sur le point d'être périmé, qu'ils allaient devoir jeter dans l'heure. On me dit que j'ai trois quarts d'heures pour arriver, donc je réveille vite ma conjointe, on prend nos deux enfants et on les met sur notre porte-vélo", explique-t-il. Si Sébastien se dit satisfait d'avoir été vacciné, il raconte également que le médecin qui l'a pris en charge n'a pas caché son agacement concernant cette organisation plutôt déstructurée. "Le médecin qui nous a reçu était dépité. Il trouvait anormal d'être contraint de vacciner des gens comme nous, mais il m'a bien expliqué que l'ARS avait été contactée mais qu'elle n'avait pas répondu, qu'ils avaient essayé de trouver des gens âgés, malades, mais pas suffisamment et pas assez vite", conclut le trentenaire.

20:11 - Vaccinations : "Dans 95% des cas, tout se passe très bien" Invité au 20 heures de TF1 ce jeudi, Olivier Véran s'est exprimé au sujet des vaccinations, pour réagir aux critiques sur le rythme de la campagne. "C'est une tradition en France de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Dans 95% des cas, tout se passe très bien", a-t-il souligné.

20:09 - 22 848 nouveaux cas, 346 morts en 24 heures D'après le dernier bilan de Santé publique France communiqué ce jeudi, 22 848 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures, contre 22 800 jeudi dernier. 346 personnes sont décédées dans la journée. Un bilan élevé. Pour rappel, jeudi dernier, 282 morts étaient à déplorer.

19:58 - Des cas de variants du Covid en Occitanie L'Agence régionale de santé Occitanie rapporte que dix cas de variants du Covid-19 ont été identifiés dans la région, sept en Haute-Garonne et trois dans l'Hérault. Parmi ces cas de variants, huit sont issus de la souche britannique et deux de celle identifiée en Afrique du Sud. "Les opérations habituelles de recherche des potentiels cas contact ont été menées", précise l'ARS dans un communiqué.

19:42 - Le Nord est le département le plus endeuillé Le Nord est le département qui a enregistré le plus de décès en 24 heures, selon le dernier bilan du Covid enregistré mercredi 20 janvier. En effet, 2 134 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie, soit 17 de plus entre mardi et mercredi.

19:27 - La campagne de vaccination, victime de son succès dans La Manche Dans La Manche, une semaine après le début de la campagne de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans, l'heure est au rationnement, indique France Bleu Contentin. Des rendez-vous ont été annulés, et certains centres sont en attente de livraisons. "Il y aura des vaccins pour tout le monde", relativise toutefois le Professeur Philippe Cholet auprès de nos confrères. Et d'ajouter : "Les rendez-vous reprendront une fois que nous aurons une meilleure visibilité sur l'approvisionnement."

19:12 - Échec de la campagne de tests massifs à Saint-Étienne La campagne de tests massifs organisée à Saint-Étienne jusqu'à mardi dernier, a rencontré très peu de succès. En effet, seulement 4% de la population s'est fait dépister, a indiqué BFMTV. "Avec 6 800 habitants venus se faire dépister sur 175 000 habitants, on est très en décalage avec les intentions affichées de dépister 40 000 personnes", a déploré le député Génération.s de la Loire Régis Juanico, auprès de l'AFP relayée par la chaîne d'informations, en référence aux données de l'ARS Auvergne Rhône-Alpes.

18:57 - Déprogrammations de vaccinations dans plusieurs zones de France Outre le Bas-Rhin, les Hauts-de-France et les Alpes-Maritimes sont également concernés par des déprogrammations de vaccinations contre le Covid-19. D'après l'AFP dont BFMTV se fait l'écho, l'Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France a annoncé ce jeudi que des rendez-vous pour se faire vacciner seraient reprogrammés en mars. Cela est lié à un défaut d'approvisionnement en doses. "Malgré une allocation supplémentaire de 15 600 doses obtenues cette semaine à la demande de l'ARS et de la préfecture de région, le nombre de doses disponibles" pour le mois de janvier "ne permet pas (...) d'honorer en même temps tous les rendez-vous", a indiqué l'ARS. Du côté des Alpes-Maritimes, "des déprogrammations" ont également été "faites sur des rendez-vous qui ont été pris", a précisé le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, sur France Bleu Azur, ce jeudi.

18:42 - "D'ici au mois de mars, le variant anglais sera dominant" Interrogé par franceinfo, le Professeur Renaud Piarroux, chercheur en épidémiologie à l'institut Pierre-Louis, a assuré que "d'ici au mois de mars, le variant anglais sera dominant". Pour rappel, le ministre de la Santé Olivier Véran s'exprimera à ce sujet, lors de son interview au JT de 20 heures de TF1, ce mercredi.

18:26 - L'agence européenne chargée des maladies alerte sur les variants du Covid-19 L'agence européenne chargée des maladies a appelé mercredi 21 janvier 2021, à préparer des mesures plus restrictives pour faire face aux mutations du Covid-19. "Le message essentiel est de se préparer à une escalade rapide de la rigueur des mesures dans les semaines à venir afin de préserver les capacités de soins", a écrit le Centre de prévention et de contrôle des maladies, comme le rapporte franceinfo.

18:11 - Quel est le bilan en Centre-Val de Loire ? Selon le dernier bilan du Covid-19 daté du 20 janvier 2021, en Centre-Val de Loire, le nombre de personnes hospitalisées est de 989 patients, avec 70 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 121 malades sont en réanimation, avec 14 nouvelles entrées dans la journée. 1 525 personnes sont mortes du coronavirus, soit 12 de plus en 24 heures, et 6 163 sont sorties de l'hôpital, soit 58 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 67,2%.

17:55 - Vaccination : faut-il privilégier l'est de la France ? C'est en tout cas la volonté d'Odile Launay, infectiologue et coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur, qui a estimé ce jeudi qu'il convient de vacciner en priorité cette zone car c'est là où le Covid-19 circule le plus. La Pr Odile Launay propose de "privilégier la vaccination de l'Est de la France" où le virus circule davantage pic.twitter.com/rlwbb32NEV — BFMTV (@BFMTV) January 21, 2021

17:54 - Pfizer va livrer moins de doses à la France.. pour le même tarif Le laboratoire Pfizer a décidé de livrer moins de flacons de vaccin à l'Union européenne. Pourquoi ? Pfizer avait estimé initialement que chaque flacon fourni permettait d'effectuer 5 vaccins. Or, comme le rappelle le laboratoire dans un communiqué transmis à l'AFP ce jeudi, l'Agence européenne du médicament "a autorisé l'utilisation de l'extra-volume présent dans les flacons de vaccin, considérant qu'il correspondait à une sixième dose". Pour Pfizer, cette donnée a une implication très intéressante : le groupe considère en effet qu'il est "donc possible désormais d'extraire six doses et non plus cinq dans les flacons". Pfizer se base sur ce constat pour ajuster la livraison prévue pour toutes les commandes effectuées, notamment par l'UE et la France. Le groupe va livrer moins de flacons que prévu, sans modifier le tarif de la commande, le laboratoire insiste sur ce point : c'est un nombre de doses qui a été commandé et non pas un nombre de flacons. Quant aux flacons prévus à la livraison et non distribués dans l'UE, Pfizer ne s'en privera pas, le laboratoire les vendra à d'autres commanditaires.

17:35 - Les chiffres dans le Grand Est Selon le dernier bilan du Covid dans la région daté du 19 janvier 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 3065 patients, avec 195 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 315 malades sont en réanimation, avec 31 nouvelles entrées dans la journée. 6689 personnes sont mortes du coronavirus, soit 38 de plus en 24 heures.

17:12 - Macron anticipe "d'autres crises" En visite à des étudiants de l'université de Paris-Saclay (Essonne) ce jeudi, Emmanuel Macron s'est montré fataliste en évoquant "d'autres crises" à venir après celle du Covid-19. "On s'était tous collectivement habitué à vivre sur un continent dont on pensait qu'il ne vivrait plus les crises. Ce n'est plus le cas. Il y en aura d'autres", a prédit le chef de l'Etat, qui a par ailleurs estimé qu'un retour à la normale pour les étudiants n'interviendrait "pas avant le premier semestre de l'année universitaire prochaine".