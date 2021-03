"Direct. Coronavirus en France : 22 857 nouveaux cas, amélioration en Moselle"

CORONAVIRUS. Si la pression continue de monter du côté des hospitalisations et des entrées en réanimation, une amélioration est constatée en Moselle.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Les dernières données de l'épidémie de coronavirus en France, à la date du mardi 2 mars, font état de 22 857 nouveaux cas de Covid-19 (soit 2 793 cas de plus en 24h). 87 220 décès au total (Ehpad compris) sont recensés, soit 417 de plus. Chaque mardi, les données sont gonflées par la mise à jour des cas en Ehpad. Retrouvez les données détaillées ci-dessous :

21:38 - Taux de positivité et vaccination en Corse Le taux de positivité – c'est-à-dire le pourcentage des patients positifs au coronavirus sur l'ensemble des personnes testées – sur les sept derniers jours glissants est de 3,1 % en Corse, rapporte France 3 Régions. Ces dernières 24 heures, le média rapporte que 94 personnes ont été testées positives au Covid-19. Concernant la campagne de vaccination anti Covid-19, 22 067 premières doses de vaccin ont été injectées sur l’île au 1er mars. Au total, 10 390 personnes ont reçu une seconde injection, recommandée dans le cas des vaccins Pfizer BioNTech et Moderna.

21:18 - 148 décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie en Corse Depuis le début de la pandémie de coronavirus, 148 décès ont été recensés dans les deux hôpitaux publics de Corse (82 en Corse-du-Sud et 66 en Haute-Corse), rapporte France 3 Régions. 24 décès enregistrés en Ehpad s’ajoutent, portant le bilan total de la pandémie de coronavirus en Corse à 172 décès, tous secteurs confondus.

21:00 - L'Union européenne n'a jamais prévu de passeport vaccinal pour le coronavirus en 2018 Une publication relayée sur les réseaux sociaux présente un document de l’Union européenne datant de 2018, et mentionnant un passeport vaccinal. Néanmoins, RTL rapporte qu’il s'agissait en réalité de mesures destinées à lutter contre la rougeole dans l’UE, et non pas contre le coronavirus. En 2018, l’Union européenne a dû faire face à une résurgence de la rougeole un peu partout sur le continent, comme le précise le média. 41 000 enfants avaient été touchés, y compris en France. Le document n’a donc rien à voir avec le Covid-19.

20:40 - En Corse, 53 personnes hospitalisées en raison du coronavirus Dans son bilan quotidien sur la situation sanitaire en Corse, repris par France 3 Régions, l’Agence régionale de santé (ARS) indique que 53 personnes sont toujours hospitalisées dans l’île, en raison du coronavirus. Cela représente un patient de plus au cours des dernières 24 heures. 10 malades du Covid-19 sont toujours en réanimation ou soins intensifs.

20:20 - À Tulle, l’Ehpad des Fontaines est reconfiné L'Ehpad des Fontaines, à Tulle (Corrèze) est reconfiné pour quinze jours, après que quatre résidents et trois personnels de santé se sont révélés positifs au Covid-19. La Montagne précise que le cluster a été circonscrit grâce notamment à une large vaccination des résidents. 96 % d’entre eux sont en effet vaccinés, ce qui permet de limiter les formes graves du coronavirus.

20:01 - Quelle est la situation dans les hôpitaux de La Réunion ? Dans les hôpitaux de La Réunion, "on comptabilise 16 patients réunionnais hospitalisés en réanimation - sans compter les evasan - cela représente 22% de la capacité initiale des services de réanimation de l’île", explique la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS), Martine Ladoucette. "Nous sommes arrivés à faire porter cette capacité à 122 lits. Il y a quelques semaines, nous étions à 71 lits", détaille-t-elle. Actuellement, 90% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid-19.

19:42 - Le personnel des Ehpad reste sceptique face à la vaccination anti Covid-19 Alors que plus de 80% des résidents d'Ehpad ont reçu une injection du vaccin contre le coronavirus, la moitié du personnel soignant ne souhaite pas se faire vacciner, indique Midi Libre. En cause, la peur des effets secondaires, le manque de recul et le manque d'informations claires, selon un sondage informel réalisé par la CGT. Globalement, les témoignages traduisent un manque de confiance important dans le discours officiel. Néanmoins, ce chiffre a fortement augmenté dans les dernières semaines, passant de 20% fin décembre à 55% environ aujourd'hui, avec l'arrivée des vaccins sur le marché, détaille le média.

19:22 - Pour le Pr Yazdanpanah, le couvre-feu ne suffit plus L'impact du couvre-feu sur l'épidémie depuis janvier est indéniable, et a freiné l'avancée du virus, mais ses effets semblent se dissiper. Il est devenu insuffisant "dans un certain nombre de région" d'après le professeur Yazdan Yazdanpanah. Le membre du Conseil scientifique a expliqué au micro de France Inter, le 1er mars : "Il faut aller plus loin, jusqu'où c'est la question. On ne peut pas dire qu’il faut choisir telle ou telle solution, il n’y en a pas qu’une." Des réponses apportées au niveau régional et départemental peuvent être une solution ou ouvrir des pistes pour permettre d'endiguer l'épidémie.

19:03 - Les lycéens de Dordogne peuvent se faire dépister au coronavirus dans leurs établissements À partir de ce mardi 2 mars, des tests PCR pour identifier le coronavirus sont proposés dans les 24 lycées de Dordogne, comme l’indique France Bleu. Une campagne de dépistage est organisée en Périgord mais aussi en Charente et dans la Creuse sur la base du volontariat, précise le média. Cette campagne de tests renforcés a été décidée par la région, la Préfecture, l'académie et l'Agence régionale de santé. Nos confrères précisent que ces trois départements ont été choisis "sur la base d'indicateurs de circulation du virus avant les vacances scolaires". Les personnels pourront également se faire dépister.

18:43 - La Réunion effectue une première évacuation sanitaire vers la métropole Quatre malades du coronavirus vont être évacués cette semaine de La Réunion vers la métropole pour désaturer les hôpitaux de l’île, indique France Bleu. C’est la première fois que cela arrive depuis le début de la pandémie de Covid-19. La directrice de l'ARS a rappelé qu'une évacuation sanitaire "ne va pas de soi ni sur un plan technique, ni sur un plan médical pour les personnes transférées et elle est évidemment des plus éprouvantes sur le plan psychologique pour les personnes concernées, pour leur entourage, mais aussi pour les professionnels de santé". "C'est pour ça qu'elle doit être conçue comme incontournable en cas de besoin absolu, mais aussi comme un ultime recours qu'il convient de pouvoir éviter le plus possible", a-t-elle ajouté.

18:24 - À La Réunion, le variant sud-africain représente plus de 50% des nouveaux cas de Covid-19 "La situation sanitaire à La Réunion ne s'améliore pas" a commencé la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS), Martine Ladoucette, reprise par Clicanoo. Si le taux d'incidence se maintient autour des 100 pour 100 000 habitants, "il s'avère très nettement supérieur dans sept communes sur les sept derniers jours. Or, ces communes représentent près de la moitié de la population réunionnaise. Le taux d'incidence varie entre 110 et 150 pour 100 000 habitants" a-t-elle détaillé. De plus, "la présence des variants, plus précisément du variant sud-africain, est confirmée de jour en jour puisqu'il représente plus de la moitié des tests positifs criblés en routine".

18:04 - 1 700 étudiants recrutés pour effectuer des tests salivaires dans les écoles D’ici la mi-mars, les infirmières et infirmiers scolaires devront être capables de réaliser 300 000 tests salivaires dans les écoles, indique CNews. Mais pour parvenir à cet objectif ambitieux, ces personnels vont avoir besoin de renfort. Ce mardi 2 mars, Jean-Michel Blanquer a annoncé le recrutement de 1 700 étudiants, censés leur prêter main-forte dans cette action visant à limiter la propagation du coronavirus. Ces "médiateurs" seront issus de cursus "en médecine, en pharmacie, ou dans d'autres domaines". Ils seront mobilisés jusqu’à la fin du mois de juin.

17:30 - Dunkerque : taux d'incidence à 1039 pour 100 000 et de nouveaux transferts de patients L'agglomération de Dunkerque dépasse le cap des 1000 cas positifs pour 100 00 habitants, la situation sanitaire se dégrade malgré la mise en place d'un confinement le week-end. Même constat dans les hôpitaux qui ont été contraints de transférer 80 patients en réanimation vers d'autres établissements de santé, dont deux hors de la région, informe tristement l'ARS avant d'expliquer : "D'autres transferts inter-régionaux pourraient intervenir dans les prochains jours". Pour agir au mieux face à l'épidémie l'ARS demande à la région d'ouvrir 100 lits de réanimation supplémentaires cette semaine pour élever le nombre de places à 800 pour tous les Hauts-de-France.

16:30 - La situation "en voie d'amélioration" en Moselle La Moselle continue d'être surveillée autant par le gouvernement français que par ses voisins allemands. Pourtant, le préfet du département, Laurent Touvet, a indiqué que la situation était "en voie d'amélioration". "La situation est stabilisée à un niveau haut, avec quelques signes encourageants. Notre taux d'incidence [...] a connu un pic il y a une semaine à 315 cas pour 100.000 habitants et depuis une semaine, ce taux a baissé: il était lundi soir de 284", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Pour l'élu les chiffres montrent une "baisse lente mais continue" qui permet de retrouver espoir sous pour autant abandonner les efforts. "Même si ça n'est qu'un début et qu'il faut être très prudent dans l'interprétation de ces premiers signes".

15:30 - Seulement 24% des doses AstraZeneca utilisées Le ministère de la Santé a indiqué qu'à la date du 28 février, seulement 24% des vaccins AstraZeneca reçus avaient été utilisés. A l'origine 80 à 85% des doses du sérum auraient déjà du être injectées selon les objectifs du gouvernement. Le taux d'utilisation témoigne de la lenteur de la campagne de vaccination. La participation des médecins généralistes et de la médecine du travail n'est permise que depuis le 25 février, il faut espérer que ces efforts supplémentaires permettent d'accélérer le rythme. L'autorisation d'administrer le vaccin aux personnes de plus de 65 ans en plus de la tranche initiale des 50-64 va également permettre de rentabiliser rapidement les doses dont dispose le gouvernement.

14:30 - Les services de réanimation saturés en Seine-Saint-Denis La situation de Seine-Saint-Denis continue de se dégrader. "La situation est tendue et difficile. Le taux d’incidence progresse très sensiblement, au-delà de 350 pour 100 000 habitants, et les capacités hospitalières sont atteintes. Il faut, cette semaine, faire preuve d’une très grande vigilance et prendre un certain nombre de mesures" expliqué lundi 1er mars, le président du département, Stéphane Troussel. Tous les lits de réanimation sont occupés alors qu'il en contient "trois fois moins" que Paris et les Hauts-de-Seine. Le président demande de "concentrer les efforts et donc les vaccins dans les vingt départements qui sont les plus touchés", un acte de "bon sens" ajoute-t-il.

13:30 - De nouveaux profils s'ajoutent à la liste des personnes prioritaires De nouveaux profils deviennent prioritaires pour la vaccination. Il s'agit de toutes les personnes atteintes de trisomie 21, celles souffrant d'insuffisance rénale et dialysées et les personnes ayant reçu des greffes d'organe, quel que soit leur âge. Jusqu'à aujourd'hui ces maladies permettaient de bénéficier d'un accès prioritaire aux vaccins mais uniquement pour les tranches d'âge plus âgées.