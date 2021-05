"DIRECT. Coronavirus en France : 22 950 malades hospitalisés, une "évolution favorable""

13:35 - Dernier bilan de la pandémie dans le monde : 3 371 695 morts

Depuis décembre 2019, le Covid-19 a causé la mort de 3 371 695 personnes dans le monde. 162 422 800 infections ont été recensées. Samedi, 11 923 nouveaux décès ont été comptabilisés et 641 818 nouveaux cas de coronavirus, selon un bilan réalisé par l'AFP et cité par Le Parisien. L’Inde, le Brésil et la Colombie sont les pays les plus durement touchés par la pandémie en ce moment.