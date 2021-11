"DIRECT. Coronavirus en France : 22 678 nouveaux cas, l'épidémie progresse en France, les dernières infos"

COVID. L'épidémie de Covid-19 continue de progresser en France avec des indicateurs toujours en hausse. Le nombre de cas quotidiens a par exemple doublé en une semaine. Les dernières infos.

Carte du coronavirus en France L'essentiel D'après les derniers chiffres publiés samedi par Santé publique France (SpF), l'épidémie de coronavirus progresse un peu plus chaque jour en France. Ainsi, samedi 20 novembre, 22 678 nouveaux cas ont été détectés dans l'Hexagone, soit 8 032 de plus que samedi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 17 153 cas contre 16 006 la veille. Retrouvez le bilan détaillé en bas de cette page.

Alors qu'une 5e vague de coronavirus touche actuellement la France, l'exécutif se dit confiant face à cette nouvelle épreuve, excluant pour l'instant l'hypothèse de mettre en place de nouvelles restrictions pour la traverser. En effet, pour le gouvernement, cette énième vague de Covid-19 ne pourra pas affecter les hôpitaux autant que les précédentes. "Nous avons une forme de confiance raisonnable dans le fait qu’une nouvelle vague ne se traduise pas avec une forte pression hospitalière", a ainsi indiqué un conseiller de l'exécutif. Aussi, le président Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir mis en place le pass sanitaire l'été dernier : "Les pays qui décident d'un confinement sont des pays qui n'ont pas adopté le pass sanitaire et qui sont moins vaccinés", a déclaré vendredi le chef de l'Etat lors d'une visite dans les Hauts-de-France.

Un couvre-feu a été instauré en Guadeloupe où, depuis quelques jours, une mobilisation contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants de l'île a basculé vers des violences urbaines (CHU bloqués, immeubles et voitures incendiés). Il a pris un effet immédiat et devrait prendre fin le 23 novembre, empêchant les Guadeloupéens de sortir entre 18 heures et 5 heures du matin. Par ailleurs, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de 200 policiers et gendarmes parmi lesquels une cinquantaine d'agents du GIGN et du Raid.

11:50 - Réinstaurer le masque, même là où il y a le pass ? Alors que l'épidémie de coronavirus regagne du terrain en Europe, et donc en France, certains plaident pour un renforcement des mesures en vigueur. C'est le cas de l'épidémiologiste Dominique Costagliola, qui dirige des recherches à l'Inserm. Selon elle, "il faut absolument réinstaurer le masque dans tous les lieux, y compris là où le pass sanitaire s'applique et où c'est possible". Au micro de LCI samedi 20 novembre, elle poursuit : "C'est assez pragmatique. On ne dit pas que c'est parfait, mais en combinant toutes les mesures, on a des chances d'y arriver." 11:33 - Quid de la situation en Guadeloupe ? Voilà déjà deux nuits que les habitants de la Guadeloupe sont confrontés à un couvre-feu strict qui s'étend de 18 heures à 5 heures du matin. La décision avait été prise par le préfet de l'île antillaise Alexandre Rochatte, après que des mouvements sociaux liés à l'instauration du pass sanitaire et à la vaccination obligatoire des soignants. Plusieurs gendarmes métropolitains ont été dépêchés dans le département d'Outre-mer pour prêter main forte aux autorités locales, parmi lesquels des agents du Raid et du GIGN. "Cette petite minorité qui bloquait par les mots, par les paroles (...), aujourd'hui elle s'est radicalisée et elle essaie de les bloquer, de les intimider par la violence", a dénoncé Gabriel Attal au micro d'Europe 1, CNews et Les Echos, évoquant des "soignants menacés", "des pharmacies empêchées d'ouvrir" et "les ambulances bloquées sur les barrages". Pour le porte-parole du gouvernement, la situation en Guadeloupe est "absolument intolérable et inacceptable" et serait liée à "une petite minorité qui essayaient de convaincre les Guadeloupéens de ne pas se faire vacciner". 11:10 - Le taux d'incidence sur le point de dépasser les 200 pour 100 000 habitants ? Dans le Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews / Les Echos, Gabriel Attal anticipe une remontée du taux d'incidence liée au coronavirus en France. Ainsi, il estime "qu'on passera les 200 (cas) pour 100 000 habitants dans les prochains jours". Le porte-parole du gouvernement a également expliqué que le pass sanitaire pourrait devenir obligatoire dans les stations de ski si le taux d'incidence dépasse ce seuil des 200. Il a d'ailleurs précisé que des mesures départementales pourraient être prises afin de gérer l'instauration du pass dans les domaines skiables. Pour rappel, le taux d'incidence en France atteint aujourd'hui 164 cas pour 100 000 habitants. 10:50 - Les contrôles "augmentent", d'après Gabriel Attal Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a assuré au micro d'Europe 1 que "les contrôles (du pass sanitaire) augmentent" en France. Il a ainsi évoqué 70 000 contrôles de personnes et 4 300 contrôles d'établissements recevant du public sur quatre jours. 10:31 - Pour Gabriel Attal, la cinquième vague démarre "de façon fulgurante" Ce dimanche 21 novembre 2021, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a accordé une interview sur l'antenne d'Europe 1 dans "Le Grand RDV". Questionné sur l'arrivée de la cinquième vague de coronavirus en France, il a estimé que celle-ci démarrait "de façon fulgurante" sur tout le territoire français. Et le porte-parole du gouvernement de nuancer : "On sait aussi en France qu'on a une très large couverture vaccinale", et donc que le pays "est plutôt en avance par rapport à (ses) voisins", louant les bénéfices attachés au pass sanitaire mis en place l'été dernier comme le fait d'avoir une flambée "plus basse" dans l'Hexagone "que (dans) la plupart de nos voisins". 10:20 - Un nombre de cas qui a quasiment augmenté par deux par rapport à samedi dernier C'est presque le double. Ce samedi 20 novembre, 22 678 cas positifs ont été détectés en 24 heures, contre 14 646 samedi dernier. En moyenne, ce sont ainsi 17 153 cas qui sont recensés chaque jour cette semaine, une hausse de 81% sur sept jours, note Le Parisien. En d'autres termes, ce nombre a quasiment doublé en une semaine. Le taux d’incidence grimpe lui à plus de 160 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse équivalente à plus de 40% par semaine depuis plusieurs jours. Enfin, environ 5% des tests réalisés sont positifs, un chiffre en forte hausse.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées samedi 20 novembre, 22 678 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, soit 1 458 cas de plus que la veille et, surtout, 8 032 de plus que samedi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 17 153 cas, contre 16 006 pour la moyenne de la veille. Les admissions à l’hôpital baissent très légèrement et restent alarmantes, avec 269 nouveaux patients à l'hôpital ces dernières 24 heures. Ils sont 35 de plus que la semaine dernière. Voici le bilan détaillé :

7 395 222 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 22 678 de plus

118 428 décès au total (Ehpad compris), soit 23 de plus

91 520 décès à l'hôpital, soit 23 de plus

26 908 décès en Ehpad (non actualisé)

7 974 personnes actuellement hospitalisées, soit 34 de plus

1333 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de moins

269 nouveaux admis à l'hôpital (-294) et 40 en réanimation (-89)

432 421 personnes sorties de l'hôpital, soit 206 de plus

Taux de positivité des tests : 4,51%, soit 0,26 point de plus

Taux d'incidence : 143,88 cas/100 000, soit 12 points de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 18 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est intensifiée sur le territoire métropolitain, et la tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations s’est confirmée." En moyenne, plus de 10 000 nouveaux cas positifs étaient détectés chaque jour sur la semaine 45 et le taux d'incidence corrigé dépassait les 100 cas positifs pour 100 000 habitants dans 61 départements.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 125 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 90 en S44, soit +38%). Le taux de dépistage, en forte augmentation chez les plus jeunes du fait de la rentrée des classes, était de 3 335/100 000 (+14% par rapport à la S44). Le taux de positivité aux tests était en hausse (3,7%, vs 3,1% en S44). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 0-9 ans (106, soit +62%), les 30-39 ans (181, +38%), les 40-49 ans (145, +32%).

augmente en semaine 45 et passe à 125 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 90 en S44, soit +38%). Le taux de dépistage, en forte augmentation chez les plus jeunes du fait de la rentrée des classes, était de 3 335/100 000 (+14% par rapport à la S44). Le taux de positivité aux tests était en hausse (3,7%, vs 3,1% en S44). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 0-9 ans (106, soit +62%), les 30-39 ans (181, +38%), les 40-49 ans (145, +32%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 143 nouvelles hospitalisations en S45 (+15% par rapport à S44, où 1 859 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 507 nouvelles admissions en services de soins critiques (+11% par rapport à S44, où 548 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 143 nouvelles hospitalisations en S45 (+15% par rapport à S44, où 1 859 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 507 nouvelles admissions en services de soins critiques (+11% par rapport à S44, où 548 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 16 novembre, la couverture vaccinale à partir de Vaccin anti-Covid était estimée à 76,9% de la population pour au moins une dose, de 75,2% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 29,1% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans un avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.