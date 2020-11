DIRECT. Coronavirus en France : 22 882 cas en 24 heures, 1 138 morts de plus

COVID FRANCE. D'après le bilan de Santé publique France diffusé ce vendredi, 22 882 cas de plus ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 1 138 morts supplémentaires sont à déplorer. Un chiffre qui comprend notamment le rattrapage des données dans les Ehpad : 757 décès de plus ont été comptabilisés depuis mardi. Dans les hôpitaux, 381 morts dans la journée sont à déplorer.

Jeudi 20 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 46 (du 9 au 15 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF fait part de plusieurs bonnes nouvelles : le nombre de nouveaux cas, les nouvelles entrées à l'hôpital et les admissions en réanimations sont en baisse par rapport à la semaine 45. Autre indicateur confirmant une circulation en baisse du Covid-19, le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants). En France métropolitaine, il est désormais de 253, ce qui reste élevé, mais ce chiffre a quasiment diminué de moitié par rapport à la semaine dernière (443). Voici les points clés à retenir :

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous

Santé publique France a dévoilé son dernier bilan ce vendredi 20 novembre. 1 138 décès de plus sont à déplorer par rapport au dernier bilan. Ce chiffre s'explique par la mise à jour des données dans les Ehpad. En effet, il y a eu 757 morts du Covid-19 depuis mardi dans ces établissements, et 381 dans les hôpitaux en 24 heures. Au niveau des hospitalisations et des réanimations, les chiffres continuent de baisser.

22:52 - Une immunité plus longue chez les femmes ? D'après une étude du CHU de Strasbourg et de l'Institut Pasteur, l'immunité contre le nouveau coronavirus serait plus longue chez les femmes que chez les hommes, quels que soient leur âge ou leur indice de masse corporelle (IMC), rapporte France Bleu. L'étude a été réalisée avec 308 personnels hospitaliers qui ont été contaminés par une forme légère du Covid-19,

22:37 - Quelle situation en Ardèche ? D'après les derniers chiffres du Covid datés du vendredi 20 novembre, en Ardèche, le nombre de patients hospitalisés est de 223 personnes, avec 17 nouveaux admis en une journée. 14 malades sont en réanimation, avec 1 nouvelle entrée dans la journée. Par ailleurs, 220 personnes sont décédées du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures, et 785 sont sorties de l'hôpital, soit 7 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 145,6%.

22:20 - Quel bilan en Île-de-France ? Selon le dernier bilan du Covid daté de ce vendredi, en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 6 432 patients, avec 363 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 955 malades sont en réanimation, avec 65 nouvelles entrées dans la journée. 10 381 personnes sont mortes du coronavirus, soit 50 de plus en 24 heures, et 46 587 sont sorties de l'hôpital, soit 305 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 novembre 2020, à l'échelle régionale, est de 83,3%.

22:05 - Le Covid-19, plus "complexe qu'une simple maladie respiratoire" L’infection au Covid-19 peut entraîner chez certains malades une perte de goût et d’odorat. "C’est typiquement une atteinte neurologique. Si vous arrivez à sentir, c’est uniquement parce que vous avez des cellules qui, par des ramifications nerveuses, informent votre cerveau de ce que vous avez senti. C’est donc un des premiers signes de la maladie, montrant que le nouveau coronavirus est plus complexe qu’une simple maladie respiratoire", a expliqué le professeur Gérard Saillant, président de l’institut du Cerveau, sur le plateau de BFMTV.

22:05 - La mairie de Paris prête à vacciner "30 à 40 %" de la population "dès janvier" L'adjointe à la Santé de la mairie de Paris, Anne Souyris, a indiqué ce vendredi que la municipalité se tient prête à vacciner "30 à 40 %" de la population parisienne contre le Covid-19 à partir de janvier, en ciblant "les plus de 65 ans et les plus fragiles". Une "deuxième phase de vaccination" pour le reste des plus de deux millions de Parisiens sera ensuite réalisée "en médecine de ville", a-t-elle précisé.

21:48 - Hausse de mortalité : la courbe ralentit L'Insee a confirmé une nette hausse des décès en France, indique l'AFP relayée par Le Parisien. Le nombre de morts quotidiens dans le pays, toutes causes confondues, début novembre, était supérieur de 25% aux chiffres enregistrés en 2019 à la même période. Toutefois, cette courbe semble donner des premiers signes de ralentissement.

21:33 - Les publics prioritaires pourraient être vaccinés "dans les premiers mois de 2021" Les publics prioritaires pourront se faire vacciner "dans les premiers mois de 2021", a estimé ce vendredi une responsable de la Haute autorité de santé (HAS), rapporte l'AFP. Élisabeth Bouvet a précisé "ne pas craindre une pénurie". Et d'ajouter : "On table sur deux ou trois mois pour cette étape de vaccination des personnes qui sont visées prioritairement."

21:18 - Les chiffres sur les hospitalisations et réanimations continuent de baisser D'après le dernier bilan de Santé publique France, 31 906 hospitalisations en cours, soit 439 de moins, et 4 582 personnes se trouvent actuellement en réanimation, soit 71 de moins. Ces données correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Il y a eu 1 962 nouveaux admis à l'hôpital (-251) et 263 en réanimation (-48), tandis que 149 521 personnes sont sorties de l'hôpital, soit 1 952 de plus.

20:59 - 381 décès à l'hôpital en 24 heures, 757 morts supplémentaires en Ehpad Le dernier bilan de Santé publique France est tombé ce vendredi. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 2 109 170 cas ont été confirmés par PCR, soit 22 882 de plus en 24 heures. Par ailleurs, 1 138 décès ont été enregistrés par rapport au dernier bilan. Un chiffre qui comprend le nombre de décès dans les Ehpad (757 de plus depuis mardi) et le nombre de morts dans les hôpitaux (381 en 24 heures). Des données qui restent élevées, même si l'épidémie décroît depuis quelques jours.

20:44 - "Il faut écraser la courbe", alerte l'ARS Île-de-France Il faut "écraser la courbe" pour alléger la pression sur l'hôpital, a indiqué l'ARS Île-de-France. "Il faut que les chiffres d'hospitalisation baissent, non seulement parce qu'un quart des personnes en réanimation meurent mais aussi parce qu'il faut que nous reprenions une activité normale", a déclaré ce vendredi, le directeur Aurélien Rousseau, cité par l'AFP.

20:28 - 11 803 passages aux urgences en une semaine En semaine 46 (du 9 au 15 novembre), 11 803 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés par Santé publique France. Après 4 semaines consécutives de hausse et une stabilisation en semaine 45, les passages pour suspicion de coronavirus en semaine 46 étaient en baisse de 19 %.

20:14 - Nette baisse du taux d'incidence dans le Finistère Le Professeur Éric Stindel, président de la commission médicale d'établissement (CME) du CHRU, s'est félicité d'une baisse significative du taux d'incidence dans le Finistère. "Le taux d’incidence finistérien a chuté de façon importante. De quasi 188 cas pour 100 000 enregistrés la semaine du lundi 26 octobre, nous sommes passés à 166 la semaine suivante, pour atteindre 79,8 la semaine du lundi 9 novembre", a-t-il déclaré. Quant au taux de positivité à l’échelle du département, il est passé de 10,68% à 6,66%. "Tous les indicateurs vont dans le même sens depuis trois semaines", a-t-il conclu.

19:59 - Les patchs de nicotine empêchent-ils d'être contaminés par le Covid-19 ? L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris va lancer une étude nationale portant sur plus de 1 600 personnes, pour savoir si le port d'un patch de nicotine empêche de contracter le nouveau coronavirus, d'après l'AFP relayée par BFMTV. Parmi ces personnes, certaines porteront des patchs pendant 4 à 5 mois tandis que d'autres auront des patchs de placebo. "Les données épidémiologiques françaises montrent un taux de fumeurs actifs significativement plus faible dans la population Covid-19 que dans la population générale", a indiqué l'AP-HP.

19:43 - 3 décès de plus au centre hospitalier de Dunkerque À l'hôpital de Dunkerque (Nord), trois patients de plus atteints du Covid-19 sont décédés depuis ce mercredi, rapporte La Voix du Nord. Ce vendredi, 10 personnes touchées par le virus sont prises en charge dans le service de réanimation du centre hospitalier, et 43 en hospitalisation conventionnelle.

19:28 - 51 cas positifs et cas contacts dans un Ephad à Bezons À Bezons, dans le Val-d'Oise, les familles des résidents de l'Ehpad Arc-en-Ciel sont inquiètes, indique La Gazette du Val d'Oise. D'après la mairie de la ville, 51 personnes ont été testées positives ou cas contacts. La mairie a toutefois précisé que l'Agence régionale de santé estime que la situation est "parfaitement sous contrôle". Dans une lettre adressée le 9 novembre à la directrice de l'établissement, plusieurs familles des résidents ont écrit : "Nous sommes très inquiets de la tournure de la situation sanitaire." Les signataires se posent plusieurs questions, à savoir : "Quel est le protocole mis en place ? Les résidents atteints du Covid sont-ils isolés ? Sont-ils dans leur chambre ? Comment réagissent nos parents face à cette épreuve ? Comment leur avez vous expliqué ? Est-ce une psychologue ou vos équipes ?". La directrice de l'Ehpad leur a répondu à travers un mail : "L’ensemble des résidents positifs sont asymptomatiques et se portent bien. Les équipes sont mobilisées et attentives à l’état de santé tant physique que psychologique de nos résidents. Nous renforçons en parallèle les équipes pour prendre soin d’eux."

19:13 - Gérard Sourisseau (Delpharm) : "La lumière au bout du tunnel" Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont choisi le site Delpharm de Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loire, pour fabriquer les premières doses du tant attendu vaccin contre le Covid-19. Interrogé par France 3 Centre Val-de-Loire, Gérard Sourisseau, le président de l'Agglo du Pays de Dreux, a réagi à cette nouvelle : "C'est une bouffée d’oxygène pour l'emploi local. Mais au-delà de ça, à l’échelle nationale, c'est le premier laboratoire qui va produire un vaccin, et avec toute la déprime qu’on connaît actuellement, c’est comme la lumière au bout du tunnel." Et de conclure : "C'est encore mieux si ça se fait chez nous."

18:58 - Enquête ouverte pour "homicide involontaire" dans un Ehpad à Clamart Une enquête a été ouverte après la mort d'une résidente touchée par le Covid-19, dans l'Ehpad Bel-Air situé à Clamart (Hauts-de-Seine), indique l'AFP dont Le Parisien se fait l'écho. Une information judiciaire pour "homicide involontaire par manquement délibéré d'une obligation particulière de prudence" et "non-assistance à personne en danger" a été ouverte contre X. D'après l'avocat de la petite-fille de cette femme qui était âgée de 96 ans, sa cliente "s'est rendue compte via les échanges en FaceTime qu'elle pouvait avoir avec sa grand-mère qu'il n'y avait pas le respect des gestes de protection".

18:43 - Appels à volontaires en Isère et Haute-Savoie Les départements de l'Isère et de Haute-Savoie ont lancé des appels à volontaires pour renforcer les équipes au sein des Ehpad des deux départements, indique France Bleu. En effet, les membres des personnels des établissements sont très fatigués voire en arrêt. En Isère, on comptait 906 absents dans les 101 Ehpad du département, et 63 au sein des résidences autonomie. Les Ehpad sont les plus concernés par l'absentéisme. "Cela représente 20 % de leurs personnels, dans des structures déjà en tension", a souligné le président Jean-Pierre Barbier, en conférence de presse.

18:32 - Le profil des patients hospitalisés Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, parmi les 208 367 patients hospitalisés depuis le 1er mars pour une infection au Covid-19, l’âge médian est de 72 ans et 53 % sont des hommes. En outre, parmi les 31 743 patients décédés des suites de la maladie, 73 % étaient âgés de 75 ans et plus et 59 % étaient des hommes.

18:16 - Un cluster détecté dans l’Orne après un rassemblement religieux Dans l’Orne, trente-cinq personnes ont été testées positives au Covid-19 à la suite d’un pèlerinage organisé à La Chapelle-Montligeon, rapporte France Bleu. Près de 200 catholiques s’étaient réunis pour cet évènement religieux, qui a eu lieu juste avant le déconfinement, et alors que le département était en "zone active de circulation du virus". Les personnes contaminées sont originaires des régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie.

17:29 - Le bilan des décès en Occitanie Selon le dernier bilan du Covid-19 en Occitanie, 1 461 personnes sont mortes des suites de la maladie, dont 32 de plus en 24 heures. À la date du 19 novembre, 2 088 patients sont toujours hospitalisés pour une infection au nouveau coronavirus, dont 145 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 373 malades se trouvent en réanimation, dont 34 nouvelles entrées en 24 heures.

17:14 - 23 morts depuis le 1er septembre dans l’Indre Le docteur Christian Moreau, référent Covid-19 de l’Indre pour l’Agence régionale de santé, a indiqué ce vendredi auprès de La Nouvelle République qu’une "amorce de diminution" des cas de Covid-19 est observée "sur la quasi-totalité des communes du département et notamment à Châteauroux". De 898 cas de nouveau coronavirus enregistrés le 14 novembre, le département est redescendu à 745 cas jeudi, dont 235 à Châteauroux.

16:45 - La situation sanitaire dans les Ehpad Depuis le 1er mars et jusqu’au 15 novembre 2020, 101 482 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD et autres EPHA) par Santé publique France. 14 398 résidents de ces établissements sont décédés des suites du nouveau coronavirus sur la période de référence.

16:29 - Le bilan de l’épidémie dans le Centre-Val de Loire Au total, depuis le début de l’épidémie de Covid-19, 899 personnes sont mortes des suites de la maladie, dont 28 de plus en 24 heures, selon les dernières données de Santé publique France. 3 920 patients sont toutefois sortis de l’hôpital, dont 78 de plus en 24 heures.