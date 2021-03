"DIRECT. Coronavirus en France : 23 507 cas de plus, la tension en réanimation s'accentue"

CORONAVIRUS. Les derniers chiffres de l'épidémie du coronavirus ne sont pas bons avec plus de 23 000 cas et 439 morts avec l'actualisation des Ephad, mais surtout avec un chiffre qui continue de grimper de jour en jour dans les services de réanimation.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan de Santé publique France, en date de ce vendredi 5 mars, fait état de 23 507 cas de Covid-19 supplémentaires et 439 décès en plus (Ehpad compris). Si la tension en réanimation s'accentue avec 47 patients de plus, bonne nouvelle les hospitalisations baissent avec 126 personnes en moins Voici les chiffres :

19:45 - Près de 250 000 doses injectées en 24 heures, du jamais vu ! Peu après 19 heures, BFM TV rapportait que selon ses sources, près de 250 000 doses de vaccins contre le coronavirus avaient pu être injectées ces dernières 24 heures en France. Un record depuis le début de la campagne, selon la chaîne d'information en continu, que vient à l'instant de confirmer le ministre de la Santé sur Twitter. "La vaccination accélère", a tout d'abord constaté Olivier Véran. Et de se réjouir : "Vous êtes 250 000 à avoir été vaccinés depuis ce matin (+ 30% / vendredi dernier), dont 185 000 primoinjections (+ 80%). On continue ce week-end, avec des centaines de centres ouverts dans toute la France."

19:23 - La lettre d'Olivier Véran aux soignants Dans une lettre datée du 5 mars, et publiée notamment sur son compte Twitter, le ministre de la Santé, Olivier Véran, invite tous les soignants qui ne l'ont pas déjà fait à se faire vacciner. "Aujourd'hui, près de 40% des personnels des Ehpad et 30% des personnels des établissements de santé sont vaccinés. C'est un chiffre encourageant, mais qui ne progresse que trop peu", estime-t-il. "Je vous le demande, pour vous-même, votre entourage, les Français. Si vous n'êtes pas encore vaccinés, faites-le rapidement. Il en va de notre sécurité collective, et de la capacité de notre système de santé à tenir." Se protéger et protéger ceux que l’on soigne.

Ma lettre aux soignants sur la vaccination. pic.twitter.com/GBlAuv1qRu — Olivier Véran (@olivierveran) March 5, 2021

18:48 - Un cluster dans l'équipe de foot de Clermont 11 cas de coronavirus ont été découverts chez les joueurs clermontois et quatre membres du staff ont été testés positifs provoquant le report du match de Ligue 2 entre Clermont-Ferrand et Amiens.

18:34 - 439 nouveaux décès Comme chaque vendredi, les chiffres des Ehpad remontent et offrent malheureusement un très mauvais bilan. Ce 5 mars, 439 nouveaux décès ont été recensés dont 238 à l'hôpital et donc 201 dans les Ehpad.

18:22 - Plus de 23 000 cas et 3680 patients en réanimation Les derniers chiffes de l'épidémie du coronavirus sont tombés et ils ne sont pas bons avec encore plus de 23 000 cas en 24h mais surtout un chiffre en réanimation qui poursuit son ascension avec désormais 3680 patients, soit 47 de plus en 24h.

18:06 - Une dizaine de clusters et 954 soignants vaccinés à l'hôpital de Morlaix Les clusters se sont multipliés au centre hospitalier de Morlaix, dans le Finistère. Depuis fin-janvier, ils sont une dizaine de services à avoir abrité des foyers épidémiques rapporte Ouest-France. Quelques-uns, comme les services de médecine gériatrique, de gastro-entérologie et de médecine 2ème ouest sont sortis d'affaire tandis que d'autres sont encore handicapés par l'absence de personnels soignants, notamment la pneumologie, et deux services de médecine. Les urgences, où un cluster a été découvert il y a peu, attendent les résultats des derniers tests PCR pour "passer en post-cluster cette semaine" d'après un syndicat du centre hospitalier. En parallèle des clusters, la vaccination auprès des soignants s'est accélérée ces derniers jours et on compte 954 personnels vaccinés à Morlaix, 304 avec AstraZeneca et 650 avec Pfizer.

17:53 - Un test salivaire sous forme d'éponge à mâchouiller Deux professeurs de CHU de Nice ont mis un point un nouveau test salivaire, simple à réaliser. Le principe ? Mâchouiller une petite éponge pendant une minute, la salive est ensuite extraite et analysée en laboratoire, les résultats sont disponibles 6 heures plus tard. Avec une efficacité comprise entre 75 et 80% le test a été validé par la Haute autorité de Santé en début février et est utilisé dans les Ehpad de la ville azuréenne. Il pourrait être déployé dans les écoles dès la semaine prochaine, rapport Nice-Matin, certains établissements attendent près de 300 000 éponges d'ici trois semaines. Sur le long-terme, le test pourrait être proposé à la vente pour que les Français puissent le réaliser seul à la maison.

17:31 - Les tests salivaires déployés dans la zone B dès la rentrée, lundi 8 mars Les élèves de la zone B sont les derniers à retrouver le chemin de l'école mais dès leur retour en classe ils pourront bénéficier du dispositif de dépistage grâce aux tests salivaires. Les tests seront déployés en priorité dans les écoles du premier degré. L'objectif est fixé à 85 000 tests hebdomadaires, ils seront assurés par les médecins et les infirmiers scolaires ainsi que des médiateurs formés aux gestes médicaux. Ouest France indique que 82 médiateurs sont en cours de recrutement.

17:09 - La situation reste critique dans les Alpes-Maritimes Les Alpes-Maritimes font toujours la course en tête avec un taux d'incidence égal à 542 cas positifs pour 100 000 habitants. Les effets du premier week-end confiné en renfort du couvre-feu ne sont pas encore visible et pendant ce temps les patients Covid-19 affluent encore dans les hôpitaux. Selon le bilan de Sante publique France du 4 mars, 722 personnes sont hospitalisées dont 34 admises hier. On compte 122 malades dans les services de réanimation et 12 nouvelles entrées dans la journée. L'hôpital déplore 1094 décès liés au coronavirus, c'est 6 de plus que la veille et 4371 personnes sont sorties, soit 36 personnes de plus.

16:48 - Bientôt un vaccinodrome mobile en Haute-Garonne ? En Haute-Garonne, un hôpital mobile du Samu pourrait être transformé en vaccinodrome ambulant, en tout cas l'idée est sur la table rapport France 3 Occitanie. Le camion aménagé avec tout le matériel médical peut accueillir jusqu'à 18 patients et permettrait d'accélérer la vaccination dans les lieux reculés ou éloignés des centres. "Rien n'est encore confirmé" tempère Vincent Bounes, le directeur du Samu, mais si le projet obtient le feu-vert, la structure mobile pourrait accueillir les patients dès fin mars.

16:26 - L'épidémie pourrait continuer "si on ne se bat pas" cet été selon Renaud Pialoux L'épidémiologiste Renaud Pialoux, a déjà mis en évidence le risque d'une reprise épidémique dès l'automne notamment à cause d'une protection immunitaire de courte durée. Invité sur BFMTV, le professeur vient compléter son message : "Si on ne se bat pas, y compris pendant l'été, il n'y a aucune raison que l'épidémie ne reprenne pas". Malgré l'accélération de la campagne de vaccination, le Premier ministre a avancé que 30 millions de Français se seraient vu proposer au moins une injection du vaccin. Cela reste moins de la moitié de la population protégé. "Il y a suffisamment de monde pour entretenir l'épidémie et avoir des fluctuations saisonnières avec cette maladie" explique Renaud Pialoux. Pour l'épidémiologiste Renaud Piarroux, "si on ne se bat pas tout l'été, il n'y a aucune raison que l'épidémie ne reprenne pas" pic.twitter.com/38fhpSmjHr — BFMTV (@BFMTV) March 5, 2021

16:07 - Le rapport d'enquête de l'OMS sur l'origine de la pandémie attendu le 15 mars La patron de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que le rapport d'enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19 sera publié le 15 mars. "Je sais que de nombreux pays membres sont impatients de voir le rapport [...], moi aussi bien sûr" a-t-il ajouté. En janvier le groupe d'experts de l'OMS avait été envoyé en Chine pour enquêter et découvrir les origines, le point de départ de l'épidémie. Aucune information n'avait alors permis de définir une piste et l'OMS avait assuré que "toutes les hypothèses restaient sur la table".

15:49 - La Seine-Saint-Denis est sous tension L'Île-de-France a échappé de justesse à un confinement les week-end, pourtant la situation est tendu dans tous ses départements. La Seine-Saint-Denis, la plus touchée, affiche un taux d'incidence égal à celui du Pas-de-Calais, 411 cas pour 100 000 habitants. Et la tension ne baisse pas dans les hôpitaux, le dernier bilan indique que 802 personnes sont hospitalisées dont 50 ont été admises hier. En réanimation, 110 places sont occupées et 14 admissions ont été enregistrées dans la journée du 4 mars. Au total, 1822 malades sont décédés du coronavirus, c'est 6 de plus que la veille et 9198 personnes sont sorties de l'hôpital soit 40 de plus.

15:28 - Vaccinations en pharmacie possibles mais uniquement sur rendez-vous Les pharmaciens seront habilités à vacciner à partir du 15 mars, aucune ordonnance ne sera nécessaire mais les personnes intéressées devront obligatoirement prendre rendez-vous dans les officines. Il faudra pour cela, joindre la pharmacie par téléphone ou vous rendre sur place pour convenir d'un rendez-vous. Un autre outil sera disponible pour réserver un créneau : Ordoclic. Une sorte de Doctolib à destination des pharmaciens. 760 000 doses de vaccins seront distribuées dans les 21 500 officines du pays en début de semaine prochaine. Volontaire pour vacciner depuis l'arriver des sérums, Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, a affirmé :"Nous sommes prêts".

15:06 - Le virus anglais majoritaire dans 57 départements Le variant anglais poursuit sa progression et devient majoritaire dans 57 départements, principalement situé dans le nord, dans les Alpes, sur le littoral méditerranéen et la façade ouest du pays. Du côté de l'outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique sont également touchée à hauteur de 70 et 56%. A l'échelle nationale, le virus britannique représente 59,5% ces cas positifs recensés, d'après le dernier bilan de Santé publique France. L'autorité sanitaire estime que le virus mutant est plus contagieux que la souche originelle et est "possiblement associé à une forme plus sévère de la maladie et une mortalité plus élevée".

14:45 - La campagne de vaccination s'accélère en PACA La campagne de vaccination passe la seconde en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région a touché 18 720 doses supplémentaires de vaccin Pfizer-BioNTech et 30 000 doses d'AstraZeneca devraient également être disponibles. L'ARS compte sur le dispositif déployé tout le week-end dans les six départements de la région, même le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence qui ne font pas partie des territoires en alerte. Dans son communiqué, l'ARS dresse la liste des lieux et des centres de vaccination. ????#VaccinationCovid en région Paca : on accélère !



Grâce à une dotation supplémentaire de vaccins livrée aujourd’hui par @Sante_Gouv, nous organisons, dès ce weekend, des opérations de #vaccination de grande ampleur dans toute la région.



➕https://t.co/Fs0HuqNGMl — ARS Paca (@ARSPaca) March 5, 2021

14:23 - Pourquoi la 7ème dose des flacons Pfizer n'est-elle pas prélevée ? 1/2 Les flacons Pfizer contiennent bien une 7ème dose du vaccin prélevable grâce à une aiguille fine et plus précise qui limite les "volumes morts" soit le liquide perdu. Alors que les vaccins ne sont pas assez nombreux chaque dose récupérable est une chance de vacciner une personne supplémentaire et, à grande échelle, d'accélérer la campagne. Or, "le prélèvement de la potentielle 7e dose est strictement interdit" dans de nombreux centres de vaccination d'après un mail consulté par le journal Marianne. L'argument qui suit explique : "S'il vous est possible de le faire de temps en temps, c'est parce que l'état fournit actuellement des seringues (avec des petits picots) prémontées avec une aiguille, réduisant ainsi au maximum les volumes morts. Rien ne certifie que ce même type de matériel sera envoyé d'ici quatre semaines. Nous ne sommes donc pas sûrs de faire une 7e dose à J28".

14:23 - Pourquoi la 7ème dose des flacons Pfizer n'est-elle pas prélevée ? 2/2 Mais la Direction générale de la santé a indiqué à Marianne : "Les préconisations actuelles se basent sur l’autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNtech qui prévoit l’extraction de 6 doses et non de 7. La capacité d’extraction d’une éventuelle 7ème dose dépend du volume mort du matériel utilisé et nous faisons confiance aux professionnels de santé sur le terrain qui sont les plus à même de juger de la faisabilité de l’extraction de cette dose dans le strict respect des règles sanitaires. Pour cette raison, son extraction ne fait pas l’objet d’une recommandation du ministère". Les ARS, en charge de l'envoi des vaccins et du matériel, ne devraient donc pas envoyer indéfiniment ces seringues plus performantes.

14:04 - Comme l'Italie, la France pourrait bloquer la livraison de doses produites en Europe L'Italie vient de bloquer la livraison de vaccins AstraZeneca produits en Europe vers l'Australie sous prétexte que la laboratoire suédo-britannique ne respectait pas ses contrats commerciaux. Interrogé sur le sujet sur RMC, Olivier Véran a affirmé comprendre la décisions de le pays transalpin et a expliqué : "Nous pourrions faire la même chose" avant de défendre une démarche européenne : "La France est habilitée à discuter avec ses partenaires européens en vue de faire en sorte que les laboratoires respectent leurs engagements et leurs contrats".