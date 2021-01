"DIRECT. Coronavirus en France : 23 852 nouveaux cas, le variant anglais inarrêtable"

COVID FRANCE. Avec un nombre de nouveaux cas quotidiens et d'hospitalisations à la hausse, ainsi que les inquiétudes apportées par les variants, de nouvelles mesures plus strictes devraient être annoncées jeudi.

Le dernier bilan du coronavirus en France établi mercredi 13 janvier 2021 fait état de plus de 23 852 nouveaux cas supplémentaires, un chiffre particulièrement élevé. 229 décès (contre 355 mardi) de plus ont été recensés en 24 heures ans les hôpitaux, soit une légère amélioration. Les soldes de personnes hospitalisées et en réanimation continuent d’augmenter. Voici tous les chiffres :

2 830 442 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 852 de plus

69 031 décès au total (Ehpad compris), soit 229 de plus

48 028 décès à l'hôpital, soit 229 de plus

24 769 hospitalisations en cours, soit 32 de plus

2711 personnes actuellement en réanimation, soit 23 de plus

1581 nouveaux admis à l'hôpital (-72) et 208 en réanimation (-49)

205 672 personnes sorties de l'hôpital, soit 1282 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Les chiffres de l'épidémie de coronavirus en France demeurent préoccupants, avec un niveau de contaminations autour des 20 000 quotidiens et des services de réanimation qui ne désemplissent pas de malades du coronavirus. "Nous sommes à un tournant, nous sommes sur une espèce de faux plat" a rappelé ce mercredi Lila Bouadma, réanimatrice à l'hôpital Bichat sur France Inter. Et d'ajouter : "On est toujours dans une période extrêmement à risque".

Si le ministère de la Santé évalue pour l'heure à 1% la part du variant anglais dans la circulation du coronavirus, il s'agit d'une estimation partielle et c'est avant tout la nature exponentielle de l'évolution de ces virus qui est à crainte. Il devient de plus en plus probable que le variant anglais du Covid-19 prenne la place du coronavirus dominant dans quelques jours ou semaines, avec alors un boom épidémique sans doute inévitable, compte tenu de la forte contagiosité de la mutation britannique.

"Le variant britannique est là. La question n'est plus de le bloquer, mais de le ralentir". Le président du Conseil scientifique a estimé ce mercredi sur France Info que soient à redouter "plusieurs dizaines de milliers de contaminations au variant anglais d'ici le mois d'avril" en France.

Ce mercredi 13 janvier, un Conseil de défense sanitaire s'est tenu à l'Elysée, l'exécutif doit décider des décisions à prendre. Trois scénarios sont sur la table : un statu quo pour cette semaine, un durcissement du couvre-feu qui débuterait alors à 18h partout en France, des mesures de confinement partiel, localisées ou bien nationales. Lundi, le Premier ministre avait indiqué que "pour l'heure les chiffres nous laissent penser que le couvre-feu suffit". "Plus vite on prend des décisions, plus vite elles sont efficaces", a toutefois rappelé Jean-François Delfraissy ce mercredi sur France Info, qui considère que les Français ont "3 mois difficiles à tenir".

