"DIRECT. Coronavirus en France : 23 924 nouveaux cas, la seconde injection du vaccin décalée ?"

COVID FRANCE. Alors que des retards de livraisons des vaccins interviennent en Europe, la Haute autorité de Santé (HAS) recommande de décaler l'injection de la deuxième dose à six semaines, afin d'accélérer la vaccination.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

20:50 - 37 morts en 24 heures en Île-de-France FIN DU DIRECT - D’après les données fournies par Santé publique France, on dénombre ce samedi 23 janvier 2021 13 027 décès du coronavirus au total avec 37 morts en 24h, en Île-de-France. Sortir à Paris rapporte qu’actuellement, on compte 584 (-10) cas graves en réanimation et 4 861 personnes hospitalisées dans la région. En Île-de-France, le taux d'occupation des lits de réanimation est actuellement à 52 % et le taux d'incidence à 200. Enfin, le média précise que le taux de positivité aux tests est de 6,4 %.

20:44 - 230 décès des suites du coronavirus en France en 24 heures D'après le dernier bilan de Santé publique France publié samedi 23 janvier, 23 924 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés (contre 23 292 vendredi). Par ailleurs, 230 décès supplémentaires sont à déplorer (649 vendredi, en raison de la mise à jour des données des Ehpad). La dynamique de ces derniers jours se poursuit.

19:40 - En Ille-et-Vilaine, les rendez-vous pour les vaccinations saturés Au 22 janvier, plus de 15 000 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en Ille-et-Vilaine, comme le rapporte France 3 Régions. Les rendez-vous sont saturés jusqu'au 14 février, en proportion des doses de vaccins disponibles, précise le média. L’Agence régionale de santé et le préfet demandent par conséquent aux personnes concernées de patienter jusqu’au 1er février.

18:45 - Dépistage massif après la découverte d’un cluster au Poiré-sur-Vie Les derniers chiffres publiés vendredi 22 janvier par l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire ne sont pas très bons, notamment en raison de la découverte d’un cluster de Covid-19 qui a été identifié, le 19 janvier, sur la commune du Poiré-sur-Vie (Vendée), rapporte France 3 Régions. Cette commune a lancé un dépistage massif samedi 23 et 24 janvier 2021, afin de limiter la propagation du coronavirus. Trois personnes ont été récemment confirmées comme porteuses du variant anglais du Covid-19, précise le média. Pour les cas positifs, l’analyse du variant anglais sera systématiquement effectuée.

17:50 - Réactivation du plan blanc dans les trois hôpitaux de Guyane L’agence régionale de santé a annoncé la réactivation du plan blanc dans les trois établissements hospitaliers de Guyane, comme le rapporte le média La 1ère. Les opérations de chirurgie non urgentes sont déprogrammées et les hôpitaux se réorganisent face à la pandémie de coronavirus. Leur capacité d’admission atteint une première limite, d’autant plus qu’une partie croissante des soignants est elle-même atteinte par le coronavirus, rajoute le média. "Nous avions 26 patients hier, et il peut en arriver trois ou quatre en une même journée. Donc on est vraiment dans une situation de quasi débordement, et les professionnels de santé de services de soin critiques sont eux-mêmes touchés par le Covid. Donc même nos trente lits sont difficiles à armer en ressources humaines parce qu’on a des soignants qui sont malades", explique Clara de Bort, directrice de l’agence régionale de santé.

16:53 - 1 million de Français sont vaccinés contre le coronavirus Dans un tweet, le Premier ministre, Jean Castex, a dénombré "un million de Français vaccinés". La campagne de vaccination anti Covid-19 s’accélère, alors que les variants inquiètent. 1 million de Français vaccinés. pic.twitter.com/domYssnqcj — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 23, 2021

16:15 - Des hôpitaux sous tension dans les Bouches-du-Rhône Les Bouches-du-Rhône font partie des départements les plus touchés par le coronavirus, et les hôpitaux se retrouvent sous tension, comme le rapporte CNews. Comme lors des deux premières vagues, les personnels médicaux doivent ouvrir de nouveaux lits de réanimation afin de faire face, rapporte le média. "Normalement on avait 10 lits dédiés au Covid et là le dixième lit vient d'être occupé. On voit la pression monter de plus en plus. On sent la pression monter. Normalement c'était une entrée tous les deux jours et là ça devient des entrées pluriquotidiennes. On sent vraiment la troisième vague qui est là", s'inquiète le Professeur Lionel Velly, chef du service réanimation Covid au CHU La Timone (Marseille).

15:20 - Des mesures plus strictes pour éviter un reconfinement Afin d’éviter un troisième confinement, le gouvernement a pris des mesures plus strictes face à la pandémie de Covid-19, comme le rapporte Sud Ouest. À partir de dimanche minuit, par exemple, les voyageurs européens voulant entrer sur le territoire français devront présenter un test PCR négatif réalisé 72 heures avant, précise le média. Les voyageurs en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne doivent déjà présenter un test PCR négatif, depuis la mi-janvier. Le gouvernement tente par ailleurs de rassurer sur le plan de vaccination, et souhaite accélérer cette dernière. Enfin, l’interdiction des masques en tissu dans l’espace public est censée limiter la propagation du coronavirus.

14:25 - L'Académie de médecine recommande de se taire dans le métro Face à l'arrivée de nouveaux variants du coronavirus plus contagieux, l'Académie de médecine a recommandé de ne pas parler ou téléphoner dans les transports en commun afin de limiter la propagation du virus, comme le rapporte Le Figaro. Ainsi, le port obligatoire du masque dans les transports en commun, où la distanciation physique ne peut pas être respectée, "doit s'accompagner d'une précaution très simple: éviter de parler et de téléphoner", comme plaidé par l’Académie.

13:30 - Au moins 2 107 903 morts dans le monde La pandémie de coronavirus a fait au moins 2 107 903 morts dans le monde depuis que le bureau de l’Organisation mondiale de la santé a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, rapporte CNews. Plus de 98 127 150 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 59 613 300 considérés comme guéris, précise le média. Sur la journée de vendredi, 16 380 nouveaux décès et 661 495 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.