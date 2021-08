"DIRECT. Coronavirus en France : 24 427 nouveaux cas, situation critique dans les DROM-COM"

COVID. La flambée du nombre de cas de coronavirus se poursuit dans les DROM-COM en ce week-end de l'Assomption. Les services hospitaliers de la Martinique suffoquent face à l'afflux de nouveaux patients et la vaccination se poursuit sur le territoire français.

17:50 - De nouvelles mesures en vigueur dès demain [FIN DU DIRECT] Demain, lundi 16 août 2021, marquera la première semaine depuis la mise en place de l'extension du pass sanitaire à des lieux tels que les restaurants ou encore les terrasses de café afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus en France. C'est également demain que prendra effet la mesure visant à obliger de présenter un pass sanitaire à l'entrée des centre commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 cas positifs pour 100 000 habitants.

17:35 - Dans le Morbihan, 79 patients sont hospitalisés Selon le dernier bilan du Covid en Morbihan daté du 14 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 79 patients, avec 2 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 5 malades sont en réanimation, avec 1 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 14 août 2021, à l'échelle régionale, était de 16%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 11 août 2021, était de 2,9% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 148,9 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 443 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

17:14 - Plus de 8 hospitalisations de personnes non-vaccinées sur 10 auraient pu être évitées "Le fait de ne pas être vacciné engendre une multiplication de risques de faire une forme grave, d'être hospitalisé et de décéder", a détaillé Guillaume Rosier, fondateur de l'application de suivi de l'épidémie Covidtracker, au micro de nos confrères de CNews. Il a également évoqué les chiffres de l'épidémie en Martinique où aucune admission à l'hôpital ne concerne une personne vaccinée contre "plus de 400" parmi les personnes non-vaccinées. Il précise toutefois à nos confrères que "mécaniquement, on ne pouvait pas s'attendre à avoir énormément d'admission de personnes vaccinées", étant donné le taux faible de seulement 14 % de vaccinés au sein de la population de ce territoire des Antilles. Enfin, il estime que parmi les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ont été hospitalisées, "plus de 8 sur dix auraient pu éviter" l'hospitalisation.

16:54 - 143 patients hospitalisés en Isère Selon le dernier bilan du Covid en Isère daté du 14 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 143 patients, avec 3 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 16 malades sont en réanimation, avec 1 nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 14 août 2021, à l'échelle régionale, était de 28,8%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 11 août 2021, était de 3,8% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 202,4 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 1792 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 1 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

16:30 - Des vaccinés s'agacent sur Twitter Hier, samedi 14 août 2021, un cinquième samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire a agité plusieurs dizaines de villes françaises. À l'inverse de ces manifestants, un autre groupe de Français veut également se faire entendre, sur les réseaux sociaux cette fois : les personnes vaccinées. C’est l’objet du hashtag #majoritésilencieusevaccinée, en tendance sur Twitter ce samedi, où des internautes postent des photos de leurs verres au bar, de leurs plats aux restaurants, de leur voyages... En mettant en avant le fait qu’ils y ont accédé parce qu’ils disposent du pass sanitaire, expliquent nos confrères du Parisien.

15:51 - 48 personnes hospitalisées dans la Drôme Selon le dernier bilan du Covid en Drôme daté du 14 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 48 patients, avec 0 nouvel admis dans les dernières 24 heures. Huit malades sont en réanimation, avec 0 nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 14 août 2021, à l'échelle régionale, était de 28,8%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 11 août 2021, était de 4,6% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 256,6 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 782 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

15:32 - François Jolivet, le député LREM qui défend la vaccination obligatoire "La question de la vaccination obligatoire doit être abordée dès aujourd’hui, puisqu’elle se posera de toute façon demain", écrit François Jolivet, député LREM dans un communiqué publié jeudi 12 août et repris par Le HuffPost. "C'est le meilleur moyen d’en finir avec le passe sanitaire qu’au fond personne n’aime vraiment", a poursuivi l'élu à l'Assemblée nationale. Aux yeux du député LREM, la vaccination obligatoire pour tous est "une solution à la fois plus juste, plus simple et plus efficace". Et de conclure : "Elle place sur un même pied d’égalité tous nos concitoyens, là où les soignants et les pompiers se sont sentis montrés du doigt".

15:08 - Avec les variants, l'immunité collective devient "un challenge très ambitieux" Alain Fisher a accordé une interview au JDD ce dimanche 15 août 2021. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale estime que la vaccination reste le moyen le plus efficace pour "recouvrer une vie normale et limiter les maladies graves", il reconnaît néanmoins que la tâche s'avère plus ardue que prévu depuis l'arrivée de variants. Et certains, plus que d'autres. En effet, le variant Delta a, pour rappel, la capacité de se transmettre de manière "bien plus importante" que les autres mutations du virus. Aussi, le "Monsieur Vaccin" du gouvernement poursuit en déclarant : "La vision que l'on peut avoir de l'immunité de groupe aujourd'hui n'est malheureusement pas celle d'il y a dix-huit ou même six mois", dans un article repris par nos confrères de BFMTV.

14:59 - 188 patients hospitalisés dans le département de la Gironde Selon le dernier bilan du Covid en Gironde daté du 14 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées dans le département est de 188 patients, avec 10 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 58 malades sont en réanimation, avec 3 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 14 août 2021, à l'échelle régionale, était de 34,7%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 11 août 2021, était de 4,2% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 272,4 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 1098 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

14:38 - 9000 fidèles à Lourdes en pleine reprise épidémique La messe du 15 août a finalement rassemblé près de 9 000 fidèles dimanche à Lourdes, le plus grand centre de pèlerinage catholique français, "malgré un contexte de reprise épidémique et de déplacements à l’étranger limités", expose Le Parisien. Absents en 2020, ce sont quelque 300 malades en quête de guérison miraculeuse qui ont participé cette année aux célébrations, beaucoup moins nombreux que d’habitude. La grotte où, selon la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à Bernadette Soubirous en 1858, est fermée au public pour éviter des contaminations. Les pèlerins avaient l’habitude d’y apposer leurs mains ou encore d’embrasser la pierre. "En 2020, le sanctuaire avait dû fermer plusieurs semaines pour la première fois de son histoire, et 85 % des pèlerinages avaient été annulés", détaille le média.

14:16 - La campagne vaccinale continue aux Sables-d’Olonne Le centre de vaccination, situé 71, rue du 8-Mai, prendra de nouveaux rendez-vous à partir de la semaine prochaine, a déclaré la mairie de la Ville, vendredi 13 août, relate Ouest France. Les horaires seront eux élargis jusqu’à 20 h pour permettre aux actifs de s’y rendre plus facilement. "Jusqu’à 1 400 personnes sont accueillies chaque jour par les agents de la ville et les bénévoles, puis prises en charge par les professionnels de santé et les sapeurs-pompiers. Merci à eux pour leur engagement", a salué le maire des Sables-d’Olonne, Yannick Moreau.