"DIRECT. Coronavirus en France : 24 853 nouveaux cas, une "légère décrue""

COVID. Si la tension reste forte dans les hôpitaux, avec 1 145 admissions en 24 heures, l'épidémie de coronavirus semble être en légère décrue, selon Gabriel Attal.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du mardi 24 août Selon les derniers chiffres de l'épidémie du Covid mardi 24 août, 11 007 malades du Covid-19 sont hospitalisés alors qu'ils étaient 10 151 il y a sept jours, selon les chiffres de Santé publique France. Le chiffre passe ainsi la barre des 11 000 patients pris en charge, avec 2 215 patients en soins critiques (contre 1 908 il y a sept jours). Par ailleurs, 108 décès ont été rapportés en 24 heures. Les chiffres ci-dessous.

La Haute Autorité de Santé préconise ce mardi de réaliser une dose de rappel pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles dans un avis publié à compter du début de la campagne de vaccination antigrippale prévue fin octobre". Dans son même avis, la HAS réclame une 2e dose d'un vaccin à ARN après la dose du vaccin Janssen.

Au micro de la matinale de BFM TV, le porte parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que l'épidémie de coronavirus était en train de fléchir légèrement mais que ce n'était pas encore la "marrée basse".

Le laboratoire franco-autrichien Valneva, dont les essais pour son candidat-vaccin contre le Covid-19 sont à un stade avancé, espère démontrer "une efficacité supérieure à 80 %", selon son directeur général, Franck Grimaud. Sachez que ce vaccin utilise une technologie plus classique que l’ARN qui sert notamment pour les vaccins contre la grippe chaque année.

Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est exprimé ce lundi 23 août au micro de nos confrères de BFMTV pour évoquer la situation sanitaire liée au coronavirus en France. Il s'est engagé à tenir le cap prévu des 50 millions de primo-injections réalisées d'ici la fin du mois d'août dans l'Hexagone : "Je m'engage pour 50 millions de primo-vaccinés fin août ou dans les jours qui suivront". Il a également estimé que le pic de la quatrième vague pourrait être atteint "dans quelques jours" à l'hôpital, en se basant sur les projections établies par l'institut Pasteur. "Ensuite, on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation", a expliqué le ministre de la Santé, ajoutant mettre un "bémol" à la baisse annoncée ensuite par ces projections. Et Olivier Véran d'évoquer notamment l'impact de "la rentrée scolaire".

21:15 - Des précisions sur la vaccination obligatoire des policiers Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé, mardi 24 août, qu'il rendrait la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour les policiers au contact du public, si leur taux de vaccination n'atteignait pas 90%, rapporte La Provence. Néanmoins, il "joue pour l'instant le jeu de la discussion sociale et je constate que cela fonctionne, on est à plus de 70% de policiers vaccinés, c'est 10 à 15 points de plus que la population française". 20:47 - 152 décès à déplorer en 24 heures Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 24 août, 24 853 cas supplémentaires de coronavirus ont été recensés, soit 19 687 de plus qu'hier et 3 261 de moins que mardi dernier. Du côté des décès, 152 morts sont à déplorer en 24h, hors Ehpad, soit 44 de plus qu'hier et 42 de plus que mardi dernier. Les hospitalisations continuent d’augmenter ce mardi, avec 1 145 nouvelles entrées. Soit 202 de plus qu'hier et 70 de plus comparé à mardi dernier. Enfin, 214 admissions en réanimation ont été comptabilisées, soit 21 de moins qu'hier et 31 de moins que mardi dernier.

20:40 - "Le retour du mode répressif" dans le Lot-et-Garonne Le préfet du Lot-et-Garonne, Jean-Noël Chavanne, a présidé un nouveau point presse bihebdomadaire consacré à la crise sanitaire depuis la préfecture, ce mardi 24 août au matin. Son message de rentrée a été on ne peut plus clair : le "retour du mode répressif". "Le virus du Covid-19 n’a pas pris de congés pour sa part", a-t-il martelé, comme le rapporte La Dépêche. 20:10 - Quelles règles sanitaires pour les Jeux Paralympiques de Tokyo ? Les mesures sanitaires prises aux Jeux paralympiques de Tokyo, qu’il s’agisse de la fréquence des tests Covid ou des restrictions de déplacement, vont être renforcées face à la vague record d’infections au Japon, ont annoncé les organisateurs dimanche à deux jours de la cérémonie d’ouverture, dont Ouest France se fait l'écho. Déjà astreints à des règles sanitaires comme leurs homologues des JO, clos deux semaines plus tôt, tels que le port du masque ou les tests quotidiens pour les athlètes, les participants aux Jeux paralympiques vont être soumis à de nouvelles mesures de précaution nécessaires, a indiqué dimanche le directeur général des Jeux de Tokyo 2020, Toshiro Muto. Par ailleurs, la règle autorisant certains participants à utiliser les transports publics et à se déplacer librement après 14 jours de restrictions sera supprimée. 19:35 - En Guadeloupe, la vaccination accélère La Guadeloupe connaît actuellement une flambée de l’épidémie de Covid-19. Afin de lutter contre sa propagation, la vaccination s'est accélérée, atteignant plus de 500 injections quotidiennes depuis plusieurs jours, comme le rapporte La 1ère d’après les données du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Au mardi 10 août, le taux de couverture vaccinale (au moins une injection contre le coronavirus) des plus de 18 ans atteignait 31,34%, selon un communiqué de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la préfecture. Des centres éphémères de vaccination ont été dressés, lundi 23 août, par le Département avec les services de l'ARS et les professionnels de santé. 19:03 - Le point sur la vaccination en France Selon les dernières données disponibles, rapportées par La Provence, 70,6% de la population française a reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19. De plus, 61,8% présentent désormais un schéma vaccinal complet. 18:30 - 43 personnes en réanimation à La Réunion Dans un tweet, le préfet de La Réunion a communiqué le détail des dernières données relatives à la pandémie de coronavirus : 1 929 nouveaux cas du 14 au 20 août

???? https://t.co/iMrR29SlYo pic.twitter.com/TDmb08zbAg — Préfet de La Réunion (@Prefet974) August 24, 2021 18:01 - Trois nouveaux décès dans un Ehpad du Cantal Un foyer de contamination au Covid-19 a été détecté à l’Ehpad de Saignes, dans le Cantal, comme le rapporte La Montagne. Trois résidents sont décédés entre samedi et lundi, des suites du coronavirus. Au total, cinq autres personnes âgées n'avaient pas survécu au virus dans cet établissement. Un nouveau dépistage aura lieu le mercredi 25 août pour surveiller la circulation du Covid-19. 17:30 - La vaccination en train de ralentir en France selon le ministère La campagne de vaccination anti-Covid a ralenti la semaine passée mais la France devance désormais ses voisins pour les premières injections et le gouvernement prévoit un "effet rebond" cette semaine. "Il y a eu 3,1 millions d’injections sur la semaine écoulée, autant que la semaine précédente mais 1,1 million de primo-injections contre 1,5 million" a-t-il expliqué lors de son point hebdomadaire. 16:30 - 10 départements avec un taux d'incidence supérieur à 400 Selon les dernières données de l'épidémie de coronavirus au 24 août, 10 départements ont un taux d'incidence supérieur à 400. Il s'agit des Alpes-Maritimes avec 469 cas pour 100 000 habitants, la Corse du Sud 406, le Var 476, les Bouches-du-Rhône 671, le Vaucluse 478, le Gard 422, l'Hérault 491, la Guyane 415, la Martinique 961 et la Guadeloupe 1977. 15:22 - Les policiers bientôt concernés par la vaccination obligatoire Si Olivier Véran a indiqué hier qu'il n'y avait pas pour le moment d'autres professions concernées par la vaccination obligatoire, Gérald Darmanin a expliqué ce 24 août sur France Info que la vaccination deviendra obligatoire pour les policiers si 90% de la population n'est pas vaccinée. 14:24 - 85% des professionnels de santé sont désormais vaccinés Selon Gabriel Attal, 85% des professionnels de santé sont désormais vaccinés contre le Covid 19 précisant qu'il n'y avait pas à ce jour de nouvelles obligations à venir pour les autres professions. Gabriel Attal (@GabrielAttal) sur la vaccination: "Il n'y a pas d'autres obligations prévues à ce stade" pic.twitter.com/06jbA0C2ee — BFMTV (@BFMTV) August 24, 2021 LIRE PLUS

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 24 août, 24 853 cas supplémentaires ont été recensés, soit 19 687 de plus qu'hier et 3 261 de moins que mardi dernier. Du côté des décès, 152 morts sont à déplorer en 24h, hors Ehpad, soit 44 de plus qu'hier et 42 de plus que mardi dernier. Les hospitalisations continuent d’augmenter ce mardi, avec 1 145 nouvelles entrées. Soit 202 de plus qu'hier et 70 de plus comparé à mardi dernier. Enfin, 214 admissions en réanimation ont été comptabilisées, soit 21 de moins qu'hier et 31 de moins que mardi dernier. Tous les chiffres :

6 649 630 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 24 853 de plus

113 648 décès au total (Ehpad compris), soit 152 de plus

87 143 décès à l'hôpital, soit 152 de plus

11 066 personnes actuellement hospitalisées, soit 59 de plus

2221 personnes actuellement en réanimation, soit 6 de plus

1145 nouveaux admis à l'hôpital (+202) et 214 en réanimation (-21)

404 141 personnes sorties de l'hôpital, soit 856 de plus

Taux de positivité des tests : 3,04%, soit -0,04 point(s) de moins

Taux d'incidence : 216,9 cas/100 000, soit -4,16 point(s) de moins

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 19 août 2021, pour la semaine 32 (du 9 au 15 août), l'agence dit avoir observé une "augmentation limitée du taux d’incidence (245/100 000, +3%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît "que la situation est en revanche très critique en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux d’incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de mortalité. D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 9% par rapport à la semaine 31. Aussi, les quelque 1 142 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 5% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 17 août 2021, près de 60% de la population a reçu deux doses de vaccin.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au 15 août 2021 est de 245 cas pour 100 000 habitants, contre 237 sur la semaine 31 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 3%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,7% des tests séquencés. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les indicateurs étaient toujours en augmentation, mais plus modérée cette semaine, avec 5 207 nouvelles hospitalisations (+9% vs +35% en S31) et 1 142 nouvelles admissions en soins critiques (+5% vs +46% en S31). Le nombre de patients COVID-19 en cours d’hospitalisation atteignait 10 280 (+12%) en S32, dont 1 966 (+14%) en services de soins critiques. Les décès liés à la COVID-19 (à l’hôpital et en ESMS) étaient en augmentation (436, +31%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.