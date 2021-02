"DIRECT. Coronavirus en France : 24 116 cas en plus, quel scénario pour les prochaines semaines ?"

COVID FRANCE. Alors que le nombre de contaminations au Covid-19 est en hausse ce vendredi 12 février par rapport à la semaine dernière, Emmanuel Macron s'est fixé un nouveau cap. D'ici "8 à 10 jours", il devrait se prononcer sur un allègement ou un renforcement des mesures de restriction.

21:49 - Situation inquiétante à la Réunion "Pour prendre en compte et anticiper l’accélération sensible de la circulation virale à la Réunion (...) des réorganisations partielles de l’activité de médecine du CHU et du CHOR ont été menées", ont indiqué vendredi 19 février Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, cités dans un communiqué. Le variant sud-africain a été détecté à plusieurs reprises sur le territoire, et la situation est déjà compliquée dans certains hôpitaux. De nouvelles mesures restrictives pourraient être prises en début de semaine prochaine, afin de limiter la propagation du virus.

21:26 - La situation dans les hôpitaux Alors que les contaminations repartent sensiblement à la hausse, les hospitalisations continuent elles de faiblement baisser. On dénombre en effet 256 patients hospitalisés de moins en un jour. Au total sur le territoire, 25 506 hospitalisations sont en cours. 3 380 malades du Covid-19 occupent les services de réanimation, c'est 14 de moins que jeudi 18 février.

21:03 - 65 sénateurs demandent un allègement des restrictions à Emmanuel Macron 65 sénateurs de la droite et du centre ont adressé un courrier à Emmanuel Macron. Ils demandent au chef de l'État un allègement des règles de restriction et réclament : "une réouverture des restaurants sur le temps de midi en appliquant des mesures sanitaires adéquates", et "la vente à emporter après 18 h pour les personnes munies d’une attestation". Ils estiment notamment que "le couvre-feu apparaît plus pénalisant que le confinement pour les restaurateurs".

20:38 - La vaccination va s'accélérer dans le Pas-de-Calais Alors que le taux d’incidence dans le Pas-de-Calais a flambé, s’établissant à 268,4 cas pour 100 000 habitants à la mi-février, contre 180,5 le 31 janvier, la vaccination devrait s'accélérer dans le département. L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France annonce que 8 000 doses du vaccin Moderna supplémentaires ont ainsi été allouées afin d’accélérer la campagne de vaccination auprès des publics prioritaires dans le département.

20:14 - 24 116 nouvelles contaminations au Covid-19 Les derniers chiffres des autorités de santé de ce vendredi 19 février font état de 24 116 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures. Un chiffre en hausse par rapport à vendredi dernier, où l'on comptait 20 701 nouveaux cas. Le nombre de cas confirmés s'élève désormais à 3 560 584, depuis le début de l'épidémie en France.

19:50 - 571 nouveaux décès en un jour D'après les derniers chiffres de Santé publique France publiés vendredi 19 février, 571 personnes supplémentaires sont décédées des suites d'une infection au Covid-19, dont 325 à l'hôpital, au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 83 964 Français sont morts du coronavirus.

19:30 - 2 535 436 Français vaccinés, 1 132 918 ont reçu leur deuxième dose Le ministère de la Santé fait état, vendredi 19 février, de 2 535 436 personnes vaccinées en France. Parmi elles, 1 132 918 ont reçu leur deuxième dose. Pour rappel, le 21 janvier dernier à l'occasion du journal de 20 heures de TF1, Olivier Véran avait détaillé le calendrier de la campagne de vaccination. Il avait alors annoncé qu'à la fin du mois de février, le nombre de Français vaccinés devrait monter à quatre millions.

19:10 - 66 établissements scolaires et 1 195 classes fermés Dans son point de situation hebdomadaire, l'Éducation nationale fait état de 66 établissements et de 1 195 classes fermés en raison du Covid-19. Ces chiffres concernent le public et le privé sous contrat, situés dans la zone B ; les autres établissements étant fermés en raison des vacances scolaires. Parmi les structures closes, on dénombre 48 écoles, 14 collèges et 4 lycées. Le ministère de l'Éducation rappelle que depuis le 12 février, la fermeture d'une classe est décidée à partir d'un cas en maternelle et de trois cas en école primaire, collège ou lycée.

18:50 - Un Ehpad du Cantal touché par un foyer de contamination Jusqu’à présent, l’Ehpad Pierre-Valadou du Rouget-Pers, situé dans le département du Cantal, avait réussir à échapper à la propagation du Covid-19 dans ses locaux. Le quotidien La Montagne rapporte que 38 résidents, sur les 80 que compte l’établissement, ont été testés positifs au coronavirus. Six personnes âgées sont décédées des suites d’une infection. 21 salariés ont également été touchés.

18:30 - Emmanuel Macron devrait décider d’ici « huit à dix jours » d’une évolution des restrictions Emmanuel Macron se donnerait "huit à dix jours" pour décider ou non d’un renforcement ou d’un allégement des mesures restrictives liées à l’épidémie de Covid-19, rapporte Le Figaro. C’est ce qu’aurait déclaré le Président de la république devant une vingtaine d’élus de la majorité, alors que le couvre-feu est en vigueur en France depuis le 15 décembre 2020.

18:10 - Olivier Véran se déplace à Nice, ville la plus touchée de France Olivier Véran se rendra demain à Nice, la ville fait face à une situation plus que préoccupante, à l'image du département des Alpes-Maritimes, le plus touché par le virus sur le territoire métropolitain. Le ministre de la Santé ira à la rencontre des personnels de santé et annoncera des nouvelles mesures de prises en charge pour les patients Covid. La ville azuréenne enregistre le taux d'incidence le plus élevé de métropole avec 735 cas positif pour 100 000 habitants. Elle doit aussi, et de plus en plus, fait faire à la propagation des variants. Le virus britannique représente aujourd'hui 36% des cas quant aux variants sud-africains et brésiliens ils touchent 5% des personnes positives.

17:50 - Le point en Moselle D'après le bilan du 18 février sur le Covid-19 en Moselle, le nombre de personnes hospitalisées est de 539 patients, avec 44 nouvelles admissions hier. 89 malades occupent le service de réanimation, avec 11 patients supplémentaires par rapport à la veille. 1764 décès sont à déploré, c'est 1 de plus en 24 heures et 5247 sont sorties de l'hôpital soit 51 de plus.

17:30 - Les dirigeants du G7 augmentent leur contribution au Covax de six milliards d'euros Après la réunion du G7, les pays membres ont alignés des sommes importantes pour augmenter les capacités pour la vaccination mondiale. Au début de la réunion virtuelle de cet après-midi, Boris Johnson, premier ministre britannique, a appelé les dirigeants à "avancer ensemble" dans l'effort. "Cela n’a pas d’intérêt de vacciner nos seules populations, nous devons nous assurer que le monde entier est vacciné, car il s’agit d’une pandémie mondiale et cela ne sert à rien qu’un pays soit en avance, nous devons avancer ensemble". Ils sont plusieurs à avoir répondu financièrement à l'appel. L'Etats-Unis d'abord, Joe Bien a en effet promis quatre milliards de dollars pour le dispositif Covax, deux seront débloqués rapidement tandis que les autres seront échelonnés sur deux ans entre 2021 et 2022. L'Allemagne met à disposition 1,5 milliard d'euros supplémentaire. Quand à l'UE, la présidente de l'exécutif, Ursula von der Leyen, a indiqué qu'elle augmenter la contribution européenne d'un milliard d'euros. En tout le G7 annonce une aide de 6 milliards d'euros pour la vaccination contre le Covid-19.

17:10 - Pas "d'évolution exponentielle" des variants en Moselle En Moselle, les premiers prélèvements des eaux usées montrent une "stagnation de la situation" selon Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture. Si la présence des variants sud-africains, brésiliens et anglais est toujours avérée et qu'ils continuent de circuler dans le département, le secrétaire général explique que : "L’enseignement qu’on en tire à ce stade est qu’il n’y a pas d’évolution exponentielle de la présence virale dans les eaux usées". En début de semaine, les marins-pompiers de Marseille se sont rendus en Moselle pour prélever les eaux usées de 19 stations d'épuration afin de constater l'évolution de la circulation des variants.

16:50 - Johnson & Johnson demande une autorisation d'utilisation d'urgence à l'OMS Après une demande d'homologation à l'UE, le laboratoire américain, Johnson & Johnson, dépose auprès de l'Organisation mondiale de la santé une demande d'autorisation d'utilisation en urgence de son vaccin contre le Covid-19. C'est la condition sine qua non pour intégrer le vaccin au programme Covax, visant à délivrer des doses de vaccins aux pays en voie de développement. J&J a signé un accord avec la société co-directrice du dispositif Covax, l'alliance Gavi, prévoyant l'achat anticipé de 500 millions de doses du vaccin américain à injection unique.

16:40 - Les chiffres en Provence-Alpes-Côte d'Azur Selon le dernier bilan de Santé publique France en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de personnes hospitalisées est passé à 3415 avec 260 nouveaux patients dans les dernières 24 heures. 438 malades occupent les lits de réanimation, avec 33 nouvelles entrées dans la journée. Déjà 5348 personnes sont mortes du coronavirus, soit 50 de plus en 24 heures et 25441 sont sorties de l'hôpital soit 196 de plus.

16:30 - Le vaccin Pfizer peut se conserver entre -25 et -15°C Les laboratoires Pfizer et BioNTech disposent de données qui prouvent que le vaccin reste stable et bien conservé dans des températures comprises entre -25 et -15°C. Bien loin donc des -80 et -60°C dans lesquels les doses Pfizer sont stockées depuis leur mise sur le marché. Ces nouvelles informations indiquent que le vaccin peut être stocké dans des congélateurs médicaux courants. Une bonne nouvelle puisque les températures de conservation étaient jusque là le frein principal à la distribution du vaccin.

16:10 - Didier Pitter : "Je n'ai pas dit que la fin de l'épidémie serait pour 2022" Didier Pittet mise sur l'été 2022 pour dresser un premier bilan de la pandémie. Il expliquait hier sur France Info : "On va pouvoir faire un premier bilan à l'été, mais ensuite on va se propulser vers l'automne, et à ce moment-là, il y aura certainement d'autres variants. Peut-être qu'il faudra d'autres vaccins, et il faudra ensuite pouvoir passer un automne qui ne sera pas un automne normal, ensuite l'hiver. Je crois que c'est en été 2022 qu'on pourra réellement faire un véritable bilan de la situation, et probablement que là, tout sera beaucoup plus facile". Ce vendredi sur BFMTV, le médecin a reprécisé son propos. "Je n'ai pas dit que la fin de l'épidémie serait pour 2022" corrige-t-il. Il aurait simplement voulu donner une date à laquelle un retour à la normalité était envisageable, en pensant notamment à l'organisation d'événements culturels ou sportifs d'aussi grande ampleur qu'avant le virus ou encore "la reprise des voyages internationaux et des activités de globalisation".

15:50 - Les Vielles Charrues maintiennent l'édition 2021 avec dix soirées de concerts Malgré les critiques du maire de Carhaix sur la configuration des festivals cet été, les Vielles Charrues seront maintenues et répondront aux critères requis, à savoir 5000 spectateurs maximum et assis. Le festival a dévoilé sa nouvelle formule, dix soirées de concerts du 8 au 18 juillet. Mais il faut patienter jusqu'au printemps pour découvrir la programmation de l'édition 2021, la billetterie ouvrira au même moment exclusivement sur le site internet de l'événement.