"DIRECT. Coronavirus en France : 25 207 cas de plus, projections alarmistes à l'hôpital"

COVID FRANCE. Plus de 25 000 cas de coronavirus ont été enregistrés en 24h, vendredi 26 février. 286 sont, par ailleurs, à déplorer. "Les indicateurs se maintiennent à un niveau très élevé, témoignant de l'intensité de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire", note Santé publique France.

21:35 - Près de 80% des résidents d’Ehpad vaccinés D’après les informations publiées par le gouvernement, près de 80% des résidents d’Ehpad ont été vaccinés ainsi que 25% des plus de 75 ans. Vendredi soir, 2,8 millions de personnes avaient reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid. 1,4 millions ont reçu les deux injections.

21:17 - 112,9 millions de cas de Covid-19 dans le monde Selon le dernier bilan établi par l’AFP, et cité par Ouest-France, 112,9 millions de cas de coronavirus ont été confirmés dans le monde depuis le début de l’épidémie. 2,5 millions de morts ont par ailleurs été comptabilisés depuis décembre 2019.

21:06 - 3 445 personnes en réanimation 3 445 personnes sont actuellement hospitalisées dans des services de réanimation en France, soit 15 de plus que la veille. En tout, 25 130 personnes sont à l’hôpital, selon les derniers chiffres de Santé publique France.

21:01 - Dernier bilan : 25 207 nouveaux cas, 286 morts 25 207 nouvelles infections au Covid-19 ont été confirmées, vendredi 26 février, d'après le dernier bilan de Santé publique France. 286 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux français. "Les indicateurs se maintiennent à un niveau très élevé, témoignant de l’intensité de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire", précisent les autorités sanitaires.

20:46 - Un pass sanitaire pour fréquenter les lieux culturels ? Un "pass sanitaire" pourrait accompagner la réouverture des restaurants et des lieux culturels. Emmanuel Macron et d'autres membres du gouvernement se réuniront la semaine prochaine pour aborder le sujet. L'élaboration du projet "va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d’organisation de nos libertés. Il faut la préparer dès maintenant techniquement, politiquement, juridiquement" à indiqué le président. Il a tenu à rassurer en expliquant que le pass ne serait pas uniquement lié à la vaccination. "Si on arrive à rouvrir certains lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n’aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes".

20:31 - Mayotte : "nous avons évité la saturation", affirme la directrice de l’Agence régionale de santé "Nous sommes sur le fil depuis des semaines, mais nous avons évité la saturation. Nous tenons de cette manière et il est hors de question de relâcher le confinement tant que nous n'arriverons pas à sevrer les patients sous respirateur", a précisé Dominique Voynet, la directrice de l'Agence régionale de santé de Mayotte, dans un entretien à l’AFP, relayée par Outre-mer la 1ère.

20:10 - La FHF réclame des "mesures drastiques" La tension dans les hôpitaux ne faiblit pas et un reconfinement apparaît comme la seule solution pour soulager les services pour Frédéric Valletoux. Le président de la Fédération hospitalière de France FHF) réclame "des mesures plus drastiques". "Plus on reconfinera tard, plus les hôpitaux seront sollicités et sous tension c'est mécanique" a-t-il assuré sur la plateau de France 2. Et d'ajouter : "Je demande qu'ils (le gouvernement) n'hésitent pas à prendre des mesures drastiques là où c'est nécessaire, il ne faut pas attendre que les hôpitaux soient débordés comme c'est le cas à Dunkerque car la réalité, c'est que le confinement est annoncé"

19:48 - 90% des résidents d’Ehpad bretons ont été vaccinés au moins une fois Dans les Ehpad bretons, la part de résidents ayant reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid est de 90,5%, rapporte Ouest-France, d’après des chiffres publiés mercredi 24 février. 60% de ces personnes ont reçu deux injections.

19:34 - Le variant britannique touche-t-il particulièrement les enfants ? "La plus forte proportion de suspicions de variant (anglais)" a été "observée chez les 0-9 ans (57,3%) et les 10-19 ans (52,7%)", précise Santé publique France dans son bilan de la semaine. Il semblerait en effet que ce variant plus contagieux touche particulièrement les enfants. La proportion de suspicions baisse ensuite pour les autres tranches d’âge. En moyenne, 49,3% des cas sont soupçonnés d’être liés à cette mutation du Covid-19 en France.

19:16 - Les Français sont plus nombreux à vouloir se faire vacciner Selon la dernière enquête rendue publique par Santé publique France, 57% des Français affirment qu’ils veulent "certainement ou probablement se faire vacciner contre la COVID-19, dès que cela serait possible pour eux". Les personnes ont été interrogées entre le 15 et le 17 février. Ces intentions vaccinales sont en hausse par rapport à l’enquête menée entre le 18 et le 20 janvier.

18:58 - Hausse de 14% de la mortalité en France Entre le 1er janvier et le 15 février, le nombre de morts enregistrées en France a augmenté de 14% par rapport à la même période en 2020, selon le bilan hebdomadaire de l’Insee. Par rapport à 2019, cette augmentation de la mortalité est de 6%.

18:37 - Sanofi va produire 27 millions de doses mensuelles de vaccins La ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a annoncé vendredi lors d’une visite d’usine dans l’Eure que Sanofi allait produire 27 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Il s’agit des vaccins de "BioNTech, Janssen, et le sien s’il obtient la mise sur le marché", a-t-elle précisé.

18:20 - Les chiffres en Moselle La Moselle continue d'être surveillée avec ses 80% de cas variants. Mais, malgré le chiffre important aucune explosion n'a eu lieu dans le département. "La situation reste sérieuse mais il n’y a pas d’explosion et nous n’envisageons pas, pour l’heure, de nouvelles mesures. L’effort doit se poursuivre jusqu’à ce que la vaccination nous permette de relâcher la pression", a expliqué le préfet de la Moselle, Laurent Touvet au Républicain Lorrain, mardi dernier. A l'hôpital les chiffres restent conséquents, le bilan d'hier compte 558 personnes hospitalisées et 55 nouveaux admis en une journée. 88 malades sont encore en réanimation et 18 sont des nouvelles entrées. On déplore 1820 décès liés au coronavirus, soit 14 de plus en 24 heures et 5422 sont sorties de l'hôpital soit 34 de plus.

18:00 - La Réunion appelle "un soutien matériel et humain" A Mayotte comme à La Réunion l'épidémie continue de gagner du terrain. La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, alerte sur la gestion des hôpitaux, des évacuations de patients entre les deux îles et demande un soutien " en matériel et en moyens humains" pour permettre aux départements de l'Océan Indien de faire face au virus. "Ces moyens matériels et humains permettront aux Mahorais de rester sur leur territoire, proches de leurs familles, durant leur période d’hospitalisation, mais également de libérer la pression sur le CHU de La Réunion". La maire réunionnaise indique que la variant sud-africain circule de plus et plus et représente désormais plus de 50% des cas de l'île. L'édile redoute quand continuant de la sorte, le système de santé presque "à bout de souffle" ne puisse affronter un pic épidémique et répondre aux besoins des malades réunionnais. "Notre hôpital atteint désormais des taux de saturation avoisinant les 95%. Il est occupé à plus de 80% par des patients issus des évacuations sanitaires de la zone océan indien", rappelle-t-elle.

17:40 - Les personnels des écoles pourront superviser les tests salivaires Hier soir Jean Castex a rappelé qu'il fallait rapidement pouvoir réaliser 300 000 tests salivaires par semaine dans les établissements scolaires, mais une question persiste : qui peut les faire passer ? Initialement la tâche revient aux laboratoires et aux médecins et infirmiers scolaires. Mais, faute de monde, une note du ministère a indiqué mardi que les personnels des écoles étaient invités à apporter leur aide en supervisant les tests après une formation avec un technicien. Le cabinet de Jean-Michel Blanquer a tenu a précisé : "En aucun cas des enseignants ne seront obligés de faire passer ces tests. S’ils ne le souhaitent pas, ils doivent faire remonter l’information aux directions académiques qui feront alors appel à des secouristes, comme ceux de la Croix Rouge".

17:20 - Six résidents d'Ehpad vaccinés testés positifs Six résidents d'un Ehpad dans le Rhône ont été testés positifs au variant brésilien ou sud-africain alors que la première injection du vaccin Pfizer leur a été administrée le 4 février rapporte le média Actu Lyon. Les pensionnaires ont développé les symptômes le 22 février et ont immédiatement été dépistés, puis isolés dans leur chambre pour 10 jours. Les visites familiales sont suspendues pour deux semaines à fait savoir la direction de l'établissement. Elle a également précisé qu'aucun autre cas n'est survenu depuis.

17:00 - La situation en Île-de-France L'épidémie flambe en Île-de-France, le bilan de Santé publique France daté du 25 février montre que 5049 personnes sont encore hospitalisées dans la région et 301 nouveaux patients ont été admis hier. On compte 798 malades en réanimation dont 69 nouvelles entrées dans la journée. Au total, 14738 personnes sont mortes du coronavirus, c'est 51 de plus que la veille et 65715 sont sorties de l'hôpital soit 252 de plus.

16:40 - "72% des capacités de réanimation occupées par des patients Covid' en Île-de-France Depuis hier soir, tous les départements de l'Île-de-France font l'objet d'une surveillance accrue. Dans les hôpitaux de la région la situation reste critique a confié Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS. "On a franchi cette semaine la barre des 800 patients Covid en réanimation. 72% des capacités de réanimation sont occupées par des patients Covid." a-t-il signalé sur BFMTV. Pour garder la situation en main les établissements de santé franciliens ont mis un "système de régulation" sur pied. "On ne laisse pas un hôpital tout seul face à des malades Covid. Si un hôpital ou une clinique à côté a de la place, on transfère les malades pour répartir à l'échelle de la région". La nouvelle organisation permet aux hôpitaux de gagner un peu de temps mais seule une diminution conséquente des contaminations pourrait soulager les services hospitaliers.

16:20 - Le professeur Raffi expose les avancées du traitement Xenothera à Jean Castex Lors du passage du Premier ministre au CHU de Nantes, le professeur Raffi a évoqué les essais cliniques sur le traitement de la biotech nantaise, Xenothera comme le montre sur Twitter un journaliste de Ouest-France. Actuellement le traitement est testé sur 67 patients en début d'hospitalisation dans une vingtaine d'établissements, au total 400 malades devraient recevoir le XAV-19. "Je ne peux pas vous donner des résultats alors que nous sommes est pleine étude. Pour l'instant, il n'y a pas d'effets indésirables, ce n'est pas néfaste. Après est ce que ça marche ? C'est la suite qui nous le dira". L’occasion était trop belle. Le Pr Raffi en profite pour expliquer à ⁦@JeanCASTEX⁩ les essais cliniques avec Xenothera. pic.twitter.com/5Ug4DJHdF8 — Arnaud Wajdzik (@awajdzik) February 26, 2021