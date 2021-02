"Direct. Coronavirus en France : 25 018 nouveaux cas, l'épidémie se transforme"

COVID FRANCE. "Un rien peut faire basculer la situation", a mis en garde le porte-parole du gouvernement ce mercredi 17 février. Si la situation sanitaire paraît stable, l'épidémie de coronavirus semble toutefois prendre un autre tournant avec la montée constante des variants, laissant craindre un boom épidémique dans les mois à venir.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Mercredi, les chiffres de l'épidémie du coronavirus nous révèlent plusieurs tendances. Après deux jours de légère hausse concernant le nombre de nouveaux cas, ce mercredi, 25 018 sont rapportés. C'est 369 de moins par rapport au bilan de mercredi dernier (25 387). Il apparaît néanmoins que la France se maintient sur le fameux "plateau haut". Du côté des hôpitaux, tendance plutôt positive. 1 487 personnes hospitalisées en moins sont comptabilisées par rapport à mercredi dernier. En réanimation, la situation est stable, quoi les chiffres du jour sont dans la moyenne haute. Quant aux réanimations et aux décès, on grimpe légèrement par rapport à la situation une semaine plus tôt, avec respectivement 27 patients et 14 morts en plus ce mercredi par rapport à la semaine dernière. Voici le dernier bilan :

19:34 - 25 018 cas supplémentaires recensés ce mercredi en France Santé publique France rapporte ce mercredi 17 février que 25 018 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans l'Hexagone. Cela porte à 3 514 147 le nombre de cas confirmés par PCR depuis le début de l'épidémie. Concernant l'évolution de cette donnée au cours de la dernière semaine, ce mercredi, on peut observer une légère baisse (-369) du nombre de cas quotidiens par rapport à mercredi dernier (25 387). Une diminution bienvenue après deux jours de faible hausse. Toutefois, il semble que la France reste sur un plateau "haut".

19:31 - 310 morts liés au coronavirus enregistrés ce mercredi Au cours des dernières 24 heures, 310 décès imputés au Covid-19 ont été recensés par Santé publique France. Tous ont été comptabilisés dans des établissements hospitaliers. Depuis le début de la pandémie, la France a enregistré 83 122 décès au total (Ehpad compris), dont 58 888 décès à l'hôpital. Sur une semaine, il semble que le bilan des décès est en légère hausse : +14 morts ce 17 février par rapport à mercredi dernier. Pour rappel, les chiffres des Ehpad sont mis à jour les mardis et vendredis seulement.

18:52 - Près d'un million de Français ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre le Covid-19 Le ministère de la Santé vient de dévoiler les chiffres du jour. À la date de ce mercredi 17 février, ce sont très exactement 2 406 172 Français qui ont été vaccinés, ou du moins qui ont reçu une dose d'un des vaccins contre le coronavirus. 923 289 ont pour leur par déjà fait leur rappel, ce qui veut dire que près d'un million de Français ont, à ce jour, reçu leur deuxième dose.

18:31 - La vente d'auto-tests urinaires pour dépister le coronavirus suspendue en France L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décrété ce mercredi 17 février, dans un communiqué, que la commercialisation des auto-tests urinaires censés dépister le coronavirus était suspendue. Proposés sur le marché par les sociétés Biomadetech et Medicsanté, ce dispositif, s'il bénéficierait d'une certaine publicité, ne serait ni conforme ni fiable. "Le fabricant n’a pas obtenu de certificat de conformité d’un organisme notifié pour la mise sur le marché de ce test", indique ainsi l'ANSM, qui note également que "nous n'avons aucune preuve de l’efficacité de ce test, étant donné que les anticorps, de manière générale, ne se retrouvent pas dans les urines". À noter également que les auto-tests pour dépister le Covid-19 sont à ce jour toujours prohibés dans l'Hexagone.

18:23 - Un Français sur trois espère retrouver une vie normale en 2021 Selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV, à peine un français sur trois pense retrouver une vie normale avant la fin de l'année, ils sont autant à espérer que ce soit en 2022. Quant au plus pessimistes, ils sont 22% à penser que l'on ne retrouvera pas la vie d'avant le virus. Parmi les choses qui manquent le plus aux Français on retrouve les repas aux restaurants, le fait de partir en voyage mais aussi les moments entre amis et en famille. D'autres points ont été abordés dans le sondage comme la lassitude face aux restrictions et l'envie des voir les lieux culturels ou festifs rouvrir. Le sondage a été réalisé sur un échantillon représentatif de 1001 personnes de plus de 18 ans interrogées sur internet les 16 et 17 février. ???? Seuls 31% des Français pensent retrouver une vie normale en 2021, selon un sondage Elabe pic.twitter.com/osKZknp9wX — BFMTV (@BFMTV) February 17, 2021

18:13 - Le virus recule en Bourgogne-Franche-Comté Le région Bourgogne-France-Comté quitte le top des régions les plus touchées par l'épidémie. Le taux d'incidence est descendu à 163 pour 100 000, moins que la moyenne nationale. "La situation est en amélioration lente, mais durable sur la région" s'est réjoui Pierre Pribile, le directeur de l'ARS. Les services des hôpitaux restent chargés avec notamment 155 patients en réanimation mais "ça faisait trois mois qu'on n'était pas descendu à ce niveau". Si la région respire un peu, elle n'est pas sortie d'affaire et la menace des variants plane toujours. L'ARS enregistre 15% des cas positifs comme étant des virus britanniques et 2% des souches sud-africaine ou brésilienne, cela reste moins que les moyennes nationales, respectivement de 35% et 6%.

17:53 - La situation en Pays de la Loire Selon le bilan de Santé publique France sur le Covid-19 en Pays de la Loire, le nombre de personnes hospitalisées est de 874 patients, avec 43 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 90 malades sont en réanimation, avec 6 nouvelles entrées dans la journée. 1918 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures et 8137 sont sorties de l'hôpital soit 61 de plus.

17:43 - 661 cas supplémentaires en une semaine à La Réunion Les chiffres continuent d'augmenter à La Réunion. En une semaine, l'île recense 661 nouveaux soit 94 contaminations quotidiennes. "La situation sanitaire se dégrade encore cette semaine avec une forte augmentation du nombre de cas par jour et l’apparition de quatre nouveaux clusters" indique la préfecture, le bilan ressemble à celui des semaines précédentes. Les variants sont également présents avec 65 cas découverts, 56 du virus sud-africains, 8 de souche anglaise et un d'origine brésilienne selon l'ARS. Même le nombre d'hospitalisation augmente avec 53 patients dont 32 en service de réanimation, le chiffre a doublé en une semaine. En parallèle, le CHU de La Réunion accueille également de cas de Covid-19 évacués depuis Mayotte.

17:33 - Une pétition pour rouvrir tous les lieux culturels en même temps Les élus et les syndicats ont publié une pétition dans laquelle ils demandent à ce que tous les lieux culturels soit rouverts en même temps, alors que Roselyne Bachelot, ministre de la Culture avait précisé que les musées seraient les premiers à rouvrir leur porte dès une "décrue" de l'épidémie. Le syndicat des entreprises artistiques et culturelles précise que les signataires "réfutent la distinction souhaitée par le gouvernement entre les musées, les cinémas et les salles de spectacles". Les présidents des régions Ile-de-France, Hauts-de-France, Centre Val-de-Loire, Occitanie, Sud ont signé la pétition, tout comme les maires de Paris, Lille, Rennes, Clermont-Ferrand, Montpellier, Strasbourg, Tours, Rouen, Grenoble, Reims et Nantes

17:13 - L'ONU souhaite faire naître un plan mondial de vaccination "Le monde a urgemment besoin d'un plan mondial de vaccination pour rassembler tous ceux qui ont la puissance, l'expertise scientifique et les capacités de production et financières requises", a déclaré Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Selon lui, "le G20 est bien placé pour établir un groupe de travail d'urgence chargé de préparer un tel plan mondial de vaccination et de coordonner sa mise en oeuvre et son financement". Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et l'Inde sont à la fois membres du G20 et les plus importants producteurs de vaccins.

17:03 - "Dix pays seulement ont administré 75% de tous les vaccins Covid-19" Le Conseil de sécurité de l'ONU fait suivre le message du secrétaire général, Antonio Guterres qui a expliqué plus tôt dans l'après-midi : "Dix pays seulement ont administré 75% de tous les vaccins Covid-19. Pendant ce temps, plus de 130 pays n'ont pas reçu une seule dose." Les pays membres du Conseil de sécurité appellent à coordonner les efforts de la vaccination mondiale pour limiter les inégalités d'accès aux vaccins et aux traitements. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab s'est voulu fédérateur : "Nous devons nous considérer comme une équipe travaillant contre une menace mortelle [...] il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte".

16:53 - Le Finistère reste le seul département avec un taux d'incidence en-dessous du seuil d'alerte Depuis le début de l'épidémie, le Finistère est épargné par le virus. Avec 37 cas pour 100 000 habitants, il est le seul département métropolitain a affiché un taux d'incidence bien inférieur au seuil d'alerte, fixé à 50 pour 100 000. Plusieurs hypothèses ont été émises, pour France Bleu, Eric Stindel, président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Brest, en expose quelques-unes. Ce serait d'abord grâce à la localisation du département à l'extrême ouest alors que l'épicentre de l'épidémie se trouve à l'opposé dans l'est du pays. Il évoque aussi le climat océanique et venteux qui permet un renouvellement régulier de l'air. Selon lui, la densité de population plus faible dans le département n'y est pas pour rien. "Brest étant la plus petite métropole de France, par conséquence et grâce à une densité de population plus faible, on a un peu moins d'échanges et donc un peu moins de propagation virale." Les dernières hypothèses s'appuient sur le même argument, dans une petite métropole les transports ne sont pas autant développés et beaucoup de trajets se font par des moyens personnels et enfin le Finistère n'est pas une région de passage avec beaucoup de circulation comme dans les territoires frontaliers. Pour toutes ces raisons, le virus aurait eu du mal à s'implanter dans le département qui vit comme en marge de l'épidémie.

16:33 - Les chiffres en Île-de-France Selon les chiffres sur le Covid-19 dans les Hauts-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 5014 patients, avec 354 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 731 malades sont en réanimation, avec 73 nouvelles entrées dans la journée. 14260 personnes sont mortes du coronavirus, soit 65 de plus en 24 heures et 63548 sont sorties de l'hôpital soit 348 de plus.

16:23 - L'Assemblée vote pour une prise en charge des patients "covid-long" Les témoignages de personnes souffrant de covid-long se multiplient sur les réseaux sociaux. La présidente de la haute autorité de Santé, Dominique le Guludec, explique "Plus de la moitié des patients présentent encore des symptômes initiaux du Covid-19 quatre semaines et 10 % après six mois". Les symptômes sont nombreux, douleurs musculaires, grosse fatigue, odorat et goût altéré, et bien d'autres. Ce mercredi, la député LREM Patricia Mirallès, elle-même diagnostiquée avec un covid-long, a présenté à l'Assemblée nationale une proposition de résolution non-contraignante qui permettra de reconnaître et de prendre en charge les symptômes lié à la pathologie. Elle vient d'être votée à l'unanimité avec 120 voix.

16:13 - Pas de tests salivaires dans les écoles pour la rentrée ? La semaine dernière, Jean Castex annoncé la réalisation de 200 000 tests salivaires par semaine dans les écoles, dès la rentrée scolaire. Or, dans la zone A, les élèves retrouveront le chemin de l'école dans une semaine, le 22 janvier. A l'instar du protocole sanitaire des les établissements scolaires, la mise en place des tests salivaires connaît aussi des ajustements. A la sortie d'une réunion avec le ministère de l'Education, le Syndicat national des enseignements de second degré, Snes-FSU, a expliqué, en parlant des 200 000 tests salivaires : "Il ne s’agit pas d’un volume dédié à l’Éducation nationale mais un volume global. On ne sait pas encore quel sera le nombre de tests propres à l’Éducation nationale. ​L’articulation avec les laboratoires chargés de l’analyse des tests n’est pas finalisée. En définitive, il n’y aura pas de déploiement massif des tests salivaires dès la semaine prochaine…" Impossible alors de dire si et comment les élèves bénéficieront d'une campagne de dépistage adaptée.

15:53 - 22 000 médecins volontaires pour participer à la campagne de vaccination Le ministère de la Santé a informé que 22 000 médecins se sont portés volontaires pour participer à la campagne de vaccination, parmi eux beaucoup sont des médecins généralistes. 550 000 doses seront livrées demain, le reste, soit 230 millions de doses, accuse un peu de retard. Les professionnels de santé pourront vacciner uniquement les personnes comprises entre 50 et 64 ans avec des risques aggravant pour le Covid-19 comme l'hypertension, un cancer ou des problèmes cardiaques. Mais l'administration des doses devront se faire dans les 6 heures après qu'ils aient été livrés ou sous 48 heures s'ils possèdent un frigo. Cela nécessite d'avoir déjà confirmé les rendez-vous auprès de dix patients, le nombre de doses disponibles dans un flacon.

15:33 - Dix classes fermées dans un lycée du Morbihan Les dix classes de seconde d'un lycée du Morbihan viennent de fermer, à seulement deux jours du début des vacances scolaires dans la région. La fermeture intervient après que trois cas de souche originelle de Covid-19 aient été détectés depuis le début de la semaine. "Jusqu’ici, nous n’avions que quelques cas asymptomatiques. Une dizaine, en tout, depuis septembre" a expliqué le directeur de l'établissement, Gilles Huellou à Ouest France, avant d'ajouter : "On observe une augmentation exponentielle des cas contacts, des élèves qui présentent des maux de tête importants et une très grande fatigue". Les deux semaines de vacances permettront aux élèves concernés d'observer les sept jours d'isolement sans louper une semaine de classe.

15:13 - Les chiffres en Bretagne Selon les données sur le Covid-19 en Bretagne, le nombre de personnes hospitalisées est de 712 patients, avec 29 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 53 malades sont en réanimation, avec 2 nouvelles entrées dans la journée. 1051 personnes sont mortes du coronavirus, soit 9 de plus en 24 heures et 4450 sont sorties de l'hôpital soit 29 de plus.

14:53 - L'UE commande 150 millions de doses du vaccin Moderna Après la signature d'un nouvel accord avec Pfizer, la Commission européenne commande également des doses supplémentaires au laboratoire Moderna. 150 millions de doses de vaccin vont être acheminées dans les pays de l'union européenne en 2021. Là aussi, la Commission dispose d'une option pour obtenir à nouveau 150 millions de doses dans les courant de l'année 2022 si besoin.