"DIRECT. Coronavirus en France : 25 207 cas de plus, le taux de positivité des tests en hausse"

13:15 - Crèches, écoles et collèges fermés pour une semaine à Chambourcy

Décision radicale dans les Yvelines. Samedi 27 février, et alors que la rentrée scolaire en zone C est prévue lundi 1er mars, Pierre Morange, le maire de la commune de Chambourcy, 5 700 âmes, a annoncé à France Télévisions que les crèches et les établissements scolaires de la ville, à savoir une maternelle, une école élémentaire et un collège, vont rester fermer lundi et ce, pour une semaine supplémentaire. En cause ? La découverte de "nombreux cas", assure-t-il, de variants dits brésilien et sud-africain. Pour l'heure, on ignore si les personnes infectées sont des élèves ou du personnel.