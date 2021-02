"DIRECT. Coronavirus en France : 25 387 nouveaux cas, bientôt des tests salivaires"

COVID FRANCE. Si l'épidémie de coronavirus reste sur un plateau élevé, les chiffres sont relativement encourageants. Du côté des hospitalisations et des réanimations, les soldes baissent pour le deuxième jour consécutif.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France ce mercredi 10 février, fait état de 25 387 nouveaux cas en 24 heures. Si le chiffre reste très élevé, il l’est moins que mercredi dernier (975 de moins). Le nombre de décès liés au Covid-19 s’élève quant à lui à 296 (en 24 heures), soit 61 de moins par rapport à mercredi dernier. À noter enfin, les soldes baissent pour le deuxième jour consécutif du côté des hospitalisations et des réanimations. Enfin, sur les nouvelles admissions en 24h, on est en légère hausse sur les réanimations (7 de plus que mercredi dernier), mais en baisse sur les nouvelles entrées à l'hôpital (-353). Le bilan détaillé ci-dessous :

21:00 - Un cas du variant sud-africain détecté dans un lycée en Vendée Un cas du variant sud-africain du Covid-19 a été identifié au lycée Sainte-Marie-du-Port aux Sables-d’Olonne comme le confirme l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire. Yannick Moreau, maire des Sables-d’Olonne a annoncé la fermeture "de toutes les classes de terminale jusqu’au 12 février".

20:35 - Le Covid particulièrement traqué à Limoges Une campagne de dépistage PCR ciblée sur un quartier précis de la ville de Limoges a été organisée ce mercredi après la découverte de traces de Covid 19 dans les eaux usées. "Nous avons détecté un taux significatif se situant au-dessus de 5 logs de génome viral par litre d’effluent dans le secteur Jean-le-Bail, où vivent 6000 personnes", a expliqué Sophie Alain, virologue au CHU de Limoges.

20:15 - Véran sur les tests salivaires : "J'attends les recommandations de la Haute autorité de Santé" "J'attends les recommandations de la Haute autorité de Santé ce (mercredi) soir, les laboratoires se préparent", a déclaré Olivier Véran à l'Assemblée nationale ce mercredi après-midi. "Le public prioritaire, ce sont nos enfants, dans nos écoles, de manière à pouvoir identifier sans désagréments pour les enfants des cas positifs, et donc protéger et préserver l'école dont nous souhaitons qu'elle puisse rester ouverte le plus longtemps possible. Dès la mi-février, nous en mènerons jusqu'à 300 000 par semaine".

19:55 - Des tests salivaires testés dans les écoles en Belgique avant la France ? La Belgique expérimentera à partir du 22 février les tests salivaires auprès des enseignants et personnels des écoles, afin d'éviter au maximum les foyers d'infection au coronavirus dans ces structures collectives, a annoncé ce mercredi le gouvernement.

19:35 - Des effets secondaires sur la seconde dose de vaccin ? "Il est important que les personnes qui se sont vues administrer le vaccin s’attendent à ce qu’il puisse y avoir des effets secondaires après l’une ou l’autre dose, mais encore plus après la deuxième dose" a expliqué l’agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA). Sur France Info, Christian de Tymowski, anesthésiste-réanimateur à l’hôpital Bichat, à Paris, et docteur en immunologie l'explique. "Quand on reçoit la première dose, il faut un temps de latence pour identifier la particule et la reconnaître comme une particule étrangère, contre laquelle notre système immunitaire doit se défendre. À l’inverse, lors de la deuxième injection, la particule virale est tout de suite identifiée et la réaction immunitaire est alors plus importante."

19:15 - Une arrivée difficile pour les vaccins anti Covid-19 en Corse De l'aveu même de l’Agence régionale de santé (ARS), les doses arrivent "au compte-gouttes" en Corse, malgré les annonces du Premier ministre jeudi dernier, rapporte Corse Matin. À l’heure actuelle, du Cap Corse à Bonifacio, aucun rendez-vous n'est disponible pour se faire vacciner contre le coronavirus. Le retour à un rythme plus soutenu de vaccination est attendu la semaine prochaine, précise le média.

18:55 - Est-il inquiétant d’avoir des résidents d’Ehpad positifs au coronavirus malgré le vaccin ? Pas forcément. Si plusieurs dizaines de pensionnaires ont été dépistés au coronavirus plusieurs jours après avoir reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19 en France, très peu d’entre eux ont généré une forme grave de la maladie, rapporte Le Parisien. "Rien de tout cela ne m'inquiète, on sait que l'efficacité du vaccin n'est pas de 100 % et que deux doses sont nécessaires pour y parvenir", indique le Pr Michel Moutschen, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Liège, au média.

18:37 - Les chiffres en Provence-Alpes-Côte d'Azur Selon les chiffres du Covid-19 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de personnes hospitalisées est de 3557 patients, avec 287 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 452 malades sont en réanimation, avec 44 nouvelles entrées dans la journée. 4978 personnes sont mortes du coronavirus, soit 42 de plus en 24 heures et 23911 sont sorties de l'hôpital soit 210 de plus.

18:18 - Six cas de variants sud-africains ou brésiliens du coronavirus en Bretagne En Bretagne, 110 cas de variants du Covid-19 ont été détectés lundi 8 février, selon l’Agence régionale de santé (ARS), indique France Bleu. Parmi ces cas de coronavirus, le média précise que six sont des variants sud-africains ou brésiliens. "Il s’agit majoritairement du variant britannique mais six cas de variant sud-africain ou brésilien ont également été détectés au sein de ces clusters", précise le communiqué de l’ARS.

18:10 - Des courses gratuites pour aller se faire vacciner A partir du 10 février, l'application de VTC, Uber, décide d'offrir 10 000 courses pour permettre aux Français de se rendre dans les centres de vaccinations. Le dispositif fonctionne avec 168 centres situés dans les dix plus grandes villes de France, attention le coût du trajet ne doit pas excéder 20 euros. La société a également informé vouloir offrir des courses "à des partenaires associatifs qui travaillent au plus près des seniors".

18:00 - 68% des Français ne croient pas que l'Etat puisse vacciner tout le monde avant la fin de l'été Publié ce mercredi, un sondage Elabe pour BFMTV révèle que 68% des Français ne pensent pas que le gouvernement arrive à tenir ses objectifs en matière de vaccination, à savoir vacciner toute la population avant la fin de l'été. Les personnes de plus de 50 ans, prioritaires pour recevoir les injections, sont celles qui se montrent les plus pessimistes. 71% d'entres elles ne croient pas que cela soit réalisable.

17:40 - 400 cas en 5 jours à La Réunion A la Réunion, la situation sanitaire se dégrade. Aujourd'hui, un point de situation fait état de 400 nouveaux cas de Covid-19 en 5 jours, l'augmentation du nombre de malade témoigne du seuil critique qu'a atteint le taux d'incidence sur l'île, 67,2 pour 100 000 habitants. Mais, ce qui inquiète par-dessus tout, c'est l'apparition progressive des variants, l'ARS en compte 51 dont 43 sont issus du virus sud-africain, 7 du variant britannique et 1 cas de virus brésilien. Pour limiter les contaminations, le préfet a décidé de "fermer les commerces non alimentaires dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 dès le jeudi 11 février et de mettre en place un couvre-feu à partir du vendredi 12 février à partir de 22 heures dans les communes dont le taux d’incidence dépasse le seuil de 100 pour 100 000 habitants".

17:20 - En Vendée, un variant sud-africain détecté dans un cluster La semaine dernière un cluster a été découvert dans un lycée des Sables d'Olonne donnant lieu à la fermeture de toutes les classes de terminale de l'établissement jusqu'au 12 février. Le maire, Yannick Moreau, a annoncé ce matin qu'un cas de variant sud-africain était présent parmi les personnes infectées : "Grâce aux dispositifs de criblage désormais disponibles et opérationnels dans les labos vendéens, nous venons d’apprendre la présence d’un variant sud-africain au cœur de ce cluster". "Compte-tenu des particularités de ce variant, la Ville appelle à redoubler de prudence et à observer strictement les recommandations sur les gestes barrière", a-t-il ajouté.

17:10 - Et si le Covid-19 circulait en France depuis novembre 2019 ? Ce mercredi, des scientifiques de l'Inserm ont publié un rapport qui défend l'hypothèse que le Covid-19 soit apparu en France dès le mois de novembre 2019. L'OMS a déjà expliqué qu'elle n'avait aucune preuve pour confirmer cette théorie. Les experts de l'Inserm ont mené une analyse rétrospective sur quelques 9000 personnes grâce à des échantillons recueillis entre le 4 novembre et le 16 mars. Les scientifiques ont recherché des anticorps spécifiques au Covid-19, et en ont trouvé chez 353 participants, dont 13 avaient été échantillonnés entre novembre et janvier. Les scientifique ont poursuivi leur étude avec une enquête poussée sur 11 d'entre eux. "Cinq participants ont présenté des signes de maladies respiratoires virales, et huit ont été en contact étroit avec des personnes qui présentaient de tels signes ou ont signalé des situations à risque d’exposition potentielle au Covid-19".

17:00 - Le bilan en Occitanie Selon les chiffres de Santé publique France sur l'épidémie en Occitanie, le nombre de personnes hospitalisées est de 1866 patients, avec 146 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 215 malades sont en réanimation, avec 17 nouvelles entrées dans la journée. 2856 personnes sont mortes du coronavirus, soit 43 de plus en 24 heures et 12730 sont sorties de l'hôpital soit 132 de plus.

16:40 - 33 878 personnes ont reçu deux doses de vaccin dans les Hauts-de-France L'ARS des Hauts-de-France informe dans un point de situation que 163 621 premières doses de vaccins ont été administrées et, surtout, que 33 878 personnes ont reçu les deux injections du produit de Pfizer-BioNTech depuis le début de la campagne de vaccination. L'ARS accompagne sa publication des chiffres des livraisons de vaccins prévues pour février. A la fin du mois, la région aura bénéficié de plus de 164 000 doses des vaccins Pfizer et Moderna, auxquelles s'ajoutent les 50 000 doses AstraZeneca livrées pour la première quinzaine de février. Une bonne nouvelle pour le territoire qui figure parmi les plus touchés de France.

16:30 - L'OMS défend l'efficacité d'AstraZeneca sur le plus des 65 ans L'Organisation mondiale de la Santé considère le vaccin d'AstraZeneca à même d'être administré aux personnes de plus de 65 ans. Le Groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination a encouragé l'utilisation du vaccin "même si des variants sont présents dans un pays" sans parler de son efficacité sur les variants du virus. La recommandation de l'OMS ne changent pas, pour le moment, la décision de la Haute autorité de Santé sur les consignes d'utilisation du vaccin en France.

16:20 - 6 cas de variants brésiliens et sud-africains découverts en Bretagne En Bretagne, l'ARS révèle que 36 clusters ont été détectés ce mercredi parmi lesquels 110 cas de variants on été recensés. L'écrasante majorité des infections relève du variant britannique, qui circule activement dans la région, mais six cas apparaissent comme des variants sud-africains ou brésiliens. Toutes les personnes positives respectent un isolement de sept jours, dix pour ceux qui présentent les virus brésiliens ou sud-africains. L'ARS a rappelé : "Il convient de sensibiliser le patient porteur d’une variante au risque de contagiosité accrue et à l’importance d’un respect particulièrement strict de l’isolement et des gestes barrière".

16:00 - AstraZeneca et l'allemand IDT Biologika augmentent la production de vaccin en Europe La laboratoire suédo-britannique, AstraZeneca, s'associe à la société allemande IDT Biologika pour pouvoir augmenter les capacités de production et de livraison de vaccins à destination de l'Europe, dès le deuxième trimestre de 2021. La nouvelle intervient quelques jours après qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel aient défendu la stratégie européenne de lutte face au Covid-19.