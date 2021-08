"DIRECT. Coronavirus en France : 26 453 nouveaux cas, la quatrième vague poursuit sa progression"

COVID. Trois départements d'Outre-mer sont actuellement dans une situation sanitaire très critique, ce qui a inéluctablement conduit vers des reconfinements en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. En Occitanie, le taux d'incidence continue de progresser et sur tout le territoire les hospitalisations continuent d'augmenter.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du samedi 14 août De nombreux bugs ont été recensés sur la plateforme SI-DEP, empêchant de nombreux pharmaciens à pouvoir délivrer les QR codes numériques aux personnes venues se faire tester. Le premier couac s'est produit vendredi après-midi avant d'être résolu dans la soirée. Ce samedi 14 août, une nouvelle panne probablement due à une saturation du site a été recensée dans les officines de France.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’est rendu jeudi en Martinique, où la quatrième vague de l’épidémie de coronavirus fait flamber le nombre de nouveaux cas. "La situation sanitaire est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole", a-t-il alerté, soulignant l’âge des patients hospitalisés, "jeunes, très jeunes". Dans ce contexte, le ministre a une nouvelle fois incité les Français à se faire vacciner pour limiter le rebond de l’épidémie de Covid-19.

À La Réunion, le confinement partiel et le couvre-feu, instaurés fin juillet, "font état de premiers effets positifs", a indiqué le préfet de l’île, Jacques Billant, qui a décidé de prolonger ces mesures jusqu’à la fin du mois d’août. "Le pire est peut-être en train d’être évité", a-t-il justifié.

Selon l’un des enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé, le docteur Peter Ben Embarek, le patient zéro pourrait être un employé d'un laboratoire de Wuhan, spécialisé dans la recherche autour du SARS-COV-2. "Il s'agirait alors d'un employé de laboratoire au lieu d'un villageois au hasard ou d'une autre personne qui a des contacts réguliers avec des chauves-souris", a-t-il expliqué sur une chaîne de télévision danoise.

L’OMS a demandé jeudi à la Chine de lui donner accès à "toutes les données sur le virus" pour conduire une nouvelle enquête sur l’origine de l’épidémie de Covid-19. Une demande que Pékin a rejetée vendredi, arguant que l’enquête initiale est suffisante et estimant que la requête a des arrière-pensées politiques.

D’après le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, au 13 août, 26 453 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures. 836 personnes ont été admises à l’hôpital et 188 en réanimation. Consultez le bilan détaillé ci-dessous.

17:47 - 188 personnes hospitalisées sur l'île de la Réunion [FIN DU DIRECT] Selon le dernier bilan du Covid à La Réunion daté du 13 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées sur l'île est de 188 patients, avec 17 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 51 malades sont en réanimation, avec 3 nouvelles entrées dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 10 août 2021, était de 8,0% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 372,5 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 308 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 4 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité modérée. 17:37 - Covax en Egypte Le pays des pharaons vient de recevoir sa troisième cargaison de vaccins contre le Covid-19 via le système de solidarité international Covax. 1,7 million de doses d’AstraZeneca se trouvent en Egypte. En tout, le pays en a reçu 4,3 millions via le dispositif, détaillent nos confrères du Parisien. 17:12 - Des vaccinés s'agacent sur Twitter En ce samedi 14 août 2021, cinquième samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire, un autre groupe de Français veut se faire entendre sur les réseaux sociaux : les personnes vaccinées. C’est l’objet du hashtag #majoritésilencieusevaccinée, en tendance sur Twitter ce samedi, où des internautes postent des photos de leurs verres au bar, de leurs plats aux restaurants, de leur voyages... En mettant en avant le fait qu’ils y ont accédé parce qu’ils disposent du pass sanitaire, expliquent nos confrères du Parisien. 16:46 - 65 nouveaux admis durant les dernières 24 heures dans les Bouches-du-Rhône Selon le dernier bilan du Covid dans les Bouches-du-Rhône daté du 13 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées dans le département est de 775 patients, avec 65 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 173 malades sont en réanimation, avec 13 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 13 août 2021, à l'échelle régionale, était de 61,7%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 10 août 2021, était de 5,8% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 689,9 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 3694 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 8 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 16:37 - Plus de 8 hospitalisations de personnes non-vaccinées sur 10 auraient pu être évitées "Le fait de ne pas être vacciné engendre une multiplication de risques de faire une forme grave, d'être hospitalisé et de décéder", a détaillé Guillaume Rosier, fondateur de l'application de suivi de l'épidémie Covidtracker, au micro de nos confrères de CNEWS. Il a également évoqué les chiffres de l'épidémie en Martinique où aucune admission à l'hôpital ne concerne une personne vaccinée contre "plus de 400" parmi les personnes non-vaccinées. Il précise toutefois à nos confrères que "mécaniquement, on ne pouvait pas s'attendre à avoir énormément d'admission de personnes vaccinées", étant donné un taux faible de seulement 14 % de la population de ce territoire des Antilles vacciné. Enfin, il estime que parmi les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ont été hospitalisées, "plus de 8 sur dix auraient pu éviter" l'hospitalisation. 16:15 - 85 % de non vaccinés en soins critiques Un chiffre qui fait froid dans le dos. Chaque semaine, la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees) publie les derniers chiffres dont elle dispose. Ce vendredi 13 août, il s’agit de la semaine du 26 juillet au 1er août : "85 % des admissions en soins critiques et 79 % des admissions en hospitalisation conventionnelle sont le fait de personnes non-vaccinées", relaie Ouest France. 15:48 - Mayotte toujours dernier des départements touchés par le Covid-19 Selon le dernier bilan du Covid en Mayotte daté du 13 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 0 patient, avec 0 nouvel admis dans les dernières 24 heures. Aucun malade n'est en réanimation, et pas d'entrée dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 10 août 2021, était de 1,1% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 16,8 cas pour 100 000 habitants (stable). 132 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. 15:29 - 60 personnes en réanimation à la Martinique Selon le dernier bilan du Covid en Martinique daté du 13 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 360 patients, avec 15 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 60 malades sont en réanimation, avec 4 nouvelles entrées dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 10 août 2021, était de 18,2% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 1164,0 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 221 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 11 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 14:40 - "Seulement" 1 malade en réanimation dans le Cher Selon le dernier bilan du Covid en Cher daté du 13 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées dans le département est de 11 patients, avec 0 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 1 malade est en réanimation, avec 0 nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 13 août 2021, à l'échelle régionale, était de 20%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 10 août 2021, était de 2,8% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 103,6 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 514 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 14:30 - En Martinique, la situation est macabre La situation sanitaire devient de plus en plus inquiétante en Martinique, où l'on dénombre et où l'on déplore les morts du Covid-19. Au CHU de Fort-de-France, la morgue, comme les autres services, est débordée. Un patient de 76 ans est décédé jeudi 12 août. Dans la plus grande chambre mortuaire de l'île, les 25 places sont "toutes occupées". Dominique Arade-Chenor, la responsable de ladite chambre mortuaire qui s'est exprimée au micro de Franceinfo explique que son équipe est débordée : "On doit récupérer les personnes décédées, rapidement, dans les services, et il y en a d'autres qui attendent la place". Afin de pallier à ce manque de place, un mobile home réfrigéré sera bientôt installé dans l'enceinte de l'hôpital de Fort-de-France. 13:42 - 100% d'occupation des lits de réanimation à l'échelle régionale en Corse Selon le dernier bilan du Covid en Corse-du-Sud daté du 13 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées dans le département est de 32 patients, avec 3 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 7 malades sont en réanimation, avec 1 nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 13 août 2021, à l'échelle régionale, était de 100%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 10 août 2021, était de 5,0% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 620,6 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 121 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 13:05 - De nouveaux patients Covid de centres hospitaliers d'Occitanie ont été transférés ce vendredi Le rythme des évacuations sanitaires s'intensifie en Occitanie. Une patiente du centre hospitalier de Narbonne et deux de Montpellier avaient été envoyés ce mardi vers des hôpitaux du Nord de la France. D'après les informations de BFM TV, six malades du Covid-19 ont été transférés ce vendredi depuis la Corse et l'Occitanie vers la Bretagne et le Grand Est. En tout, dix patients de la région ont quitté cette semaine l'Occitanie pour les Hauts-de-France et le Grand Est, selon un bulletin d'information de l'Agence régionale de santé (ARS) publié hier, vendredi 13 août 2021. LIRE PLUS

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus reste important en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 26 453 contaminations ont été enregistrés en 24 heures, soit 1376 de plus que vendredi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 23 783 cas contre 23 587 la veille, soit 1256 de plus que la semaine dernière. 836 personnes ont été hospitalisées en 24 heures, soit 58 de moins que la veille et 26 de moins comparé à vendredi dernier. En réanimation, 188 entrées ont été recensées, soit 3 de moins que la veille et 23 de plus que vendredi dernier. Tous les chiffres :

6 425 436 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 26 453 de plus

112 542 décès au total (Ehpad compris), soit 74 de plus

86 037 décès à l'hôpital, soit 74 de plus

9 546 personnes actuellement hospitalisées, soit 81 de plus

1831 personnes actuellement en réanimation, soit 24 de plus

836 nouveaux admis à l'hôpital (-58) et 188 en réanimation (-3)

397 828 personnes sorties de l'hôpital, soit 666 de plus

Taux de positivité des tests : 3,94%, soit -0,18 point de moins

Taux d'incidence : 241,88 cas/100 000, soit 2,73 points de plus

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 82,8% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#15 du 13 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.