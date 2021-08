"DIRECT. Coronavirus en France : le pass sanitaire validé, un nouvel objectif de vaccination"

COVID. Parallèlement à l'extension du pass sanitaire, validé par le Conseil constitutionnel jeudi 5 août, le gouvernement s'est fixé un nouveau cap dans la vaccination contre le coronavirus en France : atteindre 50 millions de primo-vaccinés d'ici fin août.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du vendredi 6 août Le nombre de nouveaux cas de coronavirus reste à la hausse en France. Au 5 août, 26 460 contaminations ont été enregistrées en 24 heures, soit une moyenne de 22 091 cas sur sept jours, contre près de 21 500 la semaine passée. Retrouvez les chiffres détaillés du bilan de l’épidémie de coronavirus en France ci-dessous.

Le Conseil constitutionnel a validé l’extension du pass sanitaire, qui entrera donc en vigueur le 9 août. Le texte prévoit notamment d’élargir la mesure aux hôpitaux pour les visiteurs et les patients ayant des traitements programmés, tant qu’elle "n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins". La vaccination obligatoire des soignants, critiquée par une partie de la profession, est elle aussi actée. Les soignants devront donc être vaccinés le 15 septembre, sous peine de sanctions. Consultez notre live dédié.

Jeudi, Emmanuel Macron a indiqué dans un live, diffusé sur les réseaux sociaux, qu’il "faudra vraisemblablement une troisième dose" de vaccin contre le Covid-19. "Il est maintenant établi que pour lutter contre ce virus, il faut des rappels. C’est pourquoi nous nous préparons à faire cette troisième dose pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles, et nous le ferons à partir de la rentrée", a précisé le chef de l’État.

En déplacement au centre hospitalier d’Aix-en-Provence, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré que "65% de la population générale a reçu au moins une dose de vaccin en France", soit "75% de la population vaccinable, c'est-à-dire âgée de 12 ans et plus".

La Haute autorité de santé a donné son feu vert pour l'accès précoce à un traitement préventif contre le coronavirus en France, le Ronapreve. Jusque-là réservé aux personnes présentant un très fort risque de développer une forme grave de Covid-19, le traitement sera désormais aussi administré aux personnes immunodéprimées. Selon la HAS, 130 000 patients sont concernés.

En déplacement à Avignon, dans le Vaucluse, Gabriel Attal a confirmé les premiers effets de la quatrième vague de l'épidémie de coronavirus en France sur l'hôpital, et plus particulièrement dans le sud du pays. "On observe une forme de plateau au niveau national, mais un plateau de haute altitude, et il n’y a pas aujourd’hui de descente assurée", a prévenu le porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement s'est fixé pour objectif un nouveau cap vaccinal : 50 millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus en France d’ici fin août. "Nous avons atteint notre premier objectif avec plus d’un mois d’avance et nous avons toutes les raisons d’être optimistes sur l’atteinte de notre nouvel objectif", a assuré Gabriel Attal.

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:47 - Une moyenne "alarmante" de décès quotidiens en Martinique [FIN DU DIRECT] Le président du conseil Exécutif de Martinique, Serge Letchimy, a alerté sur Twitter ce vendredi sur la gravité de la situation sanitaire sur l’île. "Il y a eu 40 morts en une semaine. Nous sommes sur une moyenne alarmante de cinq morts par jour. Des jeunes de 31 ans, de 33 ans, de 40 ans (…)Je me suis rendu à la morgue et je peux vous affirmer une chose : il n'y a plus de place. Certains corps attendent dans des sacs en plastique, car on ne sait où les mettre", écrit-il dans un long message posté sur son compte. 17:32 - Le profil des patients admis en réanimation Du 26 juillet au 1er août, Santé publique France a observé une augmentation de 63% des nouvelles admissions en services de soins critiques, concernant toutes les classes d’âge, excepté les moins de 20 ans. L’âge médian des patients admis dans ces services est de 59 ans. 17:14 - "Les infections chez les personnes vaccinées ne signifient pas que les vaccins ne fonctionnent pas" Selon l'Agence européenne des médicaments, "les infections chez les personnes vaccinées ne signifient pas que les vaccins ne fonctionnent pas". À travers un communiqué, l'Agence et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies appellent une nouvelle fois la population à se faire vacciner contre le Covid-19, rapporte Le Parisien. "Bien que l’efficacité de tous les vaccins contre le Covid-19 autorisés dans l’UE soit très élevée, aucun vaccin n’est efficace à 100 %", soulignent-ils. Et d'ajouter : "Lorsque des infections surviennent, les vaccins peuvent prévenir dans une large mesure les maladies graves et réduire considérablement le nombre de personnes hospitalisées en raison de Covid-19 ." 17:01 - 91,7% des cas liés au variant Delta Devenu majoritaire en France, le variant Delta a été retrouvé dans 91,7% des prélèvements effectués du 26 juillet au 1er août, rapporte Santé publique France dans son dernier point de situation. "En Outre-mer, les données de séquençage globales indiquent une forte augmentation de Delta à La Réunion, avec une moindre prédominance de Beta, tandis que Gamma restait majoritaire en Guyane. Dans les Antilles, Alpha était toujours dominant, même si la circulation du variant Delta augmentait en Guadeloupe et en Martinique", est-il précisé. 16:44 - 65 patients en réanimation dans le Grand Est Dans les dernières 24 heures, 4 nouvelles entrées en réanimation ont été enregistrées dans le Grand Est, portant le bilan à 65 patients pris en charge dans ces services pour une forme grave de coronavirus. Au 5 août, 419 patients sont toujours hospitalisés dans la région, avec 21 nouveaux admis dans les dernières 24 heures, selon Santé publique France. 16:31 - Les vaccins à ARN messager, une technique de "plus de trente ans" Les Académies de Médecine, des Sciences et de Pharmacie mettent les points sur les "i" au sujet des vaccins à ARN messager. Cette technique date d'il y a "plus de trente ans", ont rappelé les institutions dans un communiqué. Et d'assurer que les vaccins qui utilisent cette méthode sont "remarquablement sûrs" et que leur sécurité est "largement confirmée". L'occasion de dénoncer les "contre-vérités" qui circulent depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. 16:15 - Le taux d’incidence national en augmentation Selon le dernier point hebdomadaire de Santé publique France sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en France, le taux d’incidence atteint 225/100 000 habitants au niveau national, soit une augmentation de 17% par rapport à la semaine précédente. Cette augmentation est plus marquée dans la tranche d’âge des 40 ans et plus. 16:04 - Que va changer l’extension du pass sanitaire à l’hôpital ? À compter du 9 août, le pass sanitaire, dont l’extension a été validée par le Conseil constitutionnel jeudi, sera exigé pour pouvoir accompagner ou rendre visite à un malade à l’hôpital. Les personnes ayant des soins programmés devront, elles aussi, pouvoir présenter leur pass sanitaire. 15:47 - Les indicateurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur Au 5 août, 1 134 patients sont toujours hospitalisés pour une infection au coronavirus en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 120 nouveaux admis dans les dernières 24 heures, selon le dernier bilan de l’épidémie. 204 malades se trouvent actuellement en réanimation, avec 27 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation à l'échelle régionale s’élève à 44,3%. 15:33 - Premier transfert d’un patient en Corse En Corse, où la situation sanitaire reste très tendue depuis plusieurs semaines, un premier patient atteint d’une forme grave de coronavirus a été transféré vers Marseille, a annoncé l’Agence régionale de santé. Ce transfert, réalisé dans le cadre du plan blanc, a été décidé face à la saturation des services de réanimation d’Ajaccio et de Bastia. 15:16 - 764 personnes hospitalisées en Auvergne-Rhône-Alpes Selon les données du gouvernement, 764 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 121 personnes en réanimation. La moyenne des admissions sur sept jours est passée à 60 hospitalisations, contre 40 vendredi dernier. 15:04 - Une entreprise va proposer une prime à ses salariés pour se faire vacciner Pour les inciter à se faire vacciner contre le coronavirus, la société La Cooperl à Lamballe, dans les Côtes-d’Armor, a décidé de verser une prime de 200 € à ses salariés qui auront reçu le schéma vaccinal complet, intérimaires compris. Un coup de pouce qui sera versé sous forme de prime au pouvoir d’achat, dite prime Macron. LIRE PLUS

En savoir plus

Selon les données de Santé publique France, en date du 5 août, 26 640 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, contre 28 784 la veille. Pour autant, la moyenne des contaminations sur sept jours est toujours en augmentation, avec 22 091 cas, contre près de 21 5000 la semaine passée. De même, les admissions à l’hôpital restent à la hausse, avec 712 entrées dans les dernières 24 heures, dont 150 en réanimation, soit 211 de plus que jeudi dernier, et 59 de plus en réanimation. Le bilan détaillé de l’épidémie de Covid-19 en France :

6 233 876 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 26 460 de plus

112 082 décès au total (Ehpad compris), soit 49 de plus

85 577 décès à l'hôpital, soit 49 de plus

8 210 personnes actuellement hospitalisées, soit 76 de plus

1420 personnes actuellement en réanimation, soit 49 de plus

712 nouveaux admis à l'hôpital (-60) et 150 en réanimation (-7)

393 723 personnes sorties de l'hôpital, soit 594 de plus

Taux de positivité des tests : 4,14%

Taux d'incidence : 226,91 cas/100 000, soit 1,16 point de plus.

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 82,8% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#15 du 13 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.