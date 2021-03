"DIRECT. Coronavirus en France : 29 759 cas en 24h, l'Île-de-France sous surveillance"

CORONAVIRUS. Plus de 29 000 nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. La situation sanitaire reste inquiétante en France. L'exécutif surveille de près la tension hospitalière en Île-de-France. Trois nouveaux patients sont transférés hors de la région, dimanche.

15:09 - 0,66% d’effets indésirables pour le vaccin AstraZeneca Le vaccin d’AstraZeneca est au cœur des préoccupations ces derniers jours, alors que plusieurs pays ont suspendu son utilisation, soupçonnant un lien avec la formation de caillots sanguins. D’après le bulletin hebdomadaire de l’Agence nationale du médicament, ce sérum produit 0,66% d’effets indésirables, contre 0,19% pour Pfizer et 0,12% pour Moderna, précise LCI. 14:06 - Les infirmiers demandent à pouvoir vacciner "Permettre aux infirmiers d'assumer un rôle plus important dans la campagne de vaccination, c'est garantir l'accès aux vaccins à un plus grand nombre de patients", avancent les représentants des infirmiers, dans une tribune publiée dimanche, dans le JDD. Gérard Raymond, président de France Assos Santé et Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers dénoncent, par ailleurs, "l'incohérence du dernier avis de la Haute Autorité de santé à propos de l'extension des compétences vaccinales qui ne permet pas de répondre à l'enjeu d'une vaccination massive". 13:02 - Le Conseil scientifique demande des mesures plus fortes, d’après le JDD Les experts du Conseil scientifique jugent la situation particulièrement préoccupante, selon le Journal du dimanche. Ils ont envoyé un avis au gouvernement, jeudi, décrivant une situation sanitaire difficile, notamment à cause du variant britannique, considéré plus contagieux et plus dangereux. Le Conseil scientifique recommande des mesures plus restrictives que le couvre-feu, qui s’avérerait inefficace.

12:29 - "Nous sommes sur une ligne de crête", selon Jérôme Salomon Le directeur général de la santé fait un point sur la situation sanitaire, ce dimanche, sur BFMTV. "Nous sommes sur une ligne de crête, la situation est complexe, tendue, elle a tendance à se dégrader en Île-de-France", déclare-t-il. Dans 80 à 85 départements français, les variants représentent la majorité des contaminations, annonce Jérôme Salomon. Ce dernier évoque également les évacuations, qui concernent l’Île-de-France, "mais aussi la PACA, les Hauts-de-France, Mayotte." Le directeur général de la santé n’exclut pas un possible reconfinement. "Tous les outils sont sur la table. Et s’il faut confiner, on le fera, en sachant que c’est une décision difficile pour les Français, mais aussi les soignants", précise-t-il. 11:29 - Les premières doses du vaccin Johnson & Johnson arriveront en France à la mi-avril L’arrivée des doses du vaccin Johnson & Johnson "est prévue à partir de la mi-avril. D’ici la fin de l’été, nous pourrons honorer l’essentiel de l’accord de livraison de 200 millions de doses que nous avons signé avec l’Union européenne", a précisé le directeur scientifique du laboratoire auprès du JDD, dimanche 14 mars. Il s’agit du quatrième vaccin, autorisé cette semaine par les autorités sanitaires.

10:54 - Île-de-France : "Une centaine de patients évacués d’ici la fin de la semaine", selon Gabriel Attal Trois patients sont évacués hors d'Île-de-France, à la mi-journée, dimanche. Le porte-parole du gouvernement était présent sur le tarmac, lors de leur transfert, en avion médicalisé. "La situation est tendue et préoccupante en Île-de-France", a déclaré Gabriel Attal. Il a également précisé que six patients seraient évacués de la région francilienne chaque jour par avion, dès lundi. À la fin de la semaine, des TGV médicalisés seront mis en place. Une centaine de patients seront ainsi transférés vers d'autres régions, d’ici la fin de la semaine, selon le porte-parole.

Plus de 4 000 personnes sont toujours en soins intensifs, samedi 13 mars, d'après le dernier bilan des autorités sanitaires. On dénombre, par ailleurs, près de 30 000 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures. Le point complet :

4 045 319 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 29 759 de plus

90 222 décès au total (Ehpad compris), soit 169 de plus

64 978 décès à l'hôpital, soit 169 de plus

24 671 personnes actuellement hospitalisées, soit 78 de moins

4 070 personnes actuellement en réanimation, soit 37 de plus

1 087 nouveaux admis à l'hôpital (-361) et 263 en réanimation (-43)

272 615 personnes sorties de l'hôpital, soit 937 de plus

Taux de positivité des tests : 7,4%

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 11 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 09 (du 1er au 7 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une stabilisation du nombre de nouveaux cas, après deux semaines d’augmentation. Le nombre de patients en réanimation a augmenté et les effets de la vaccination continuent à se faire sentir avec une baisse des indicateurs chez les 75 ans et plus. Le variant anglais représente désormais 66% des nouvelles contaminations au Covid-19. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 est en légère baisse . 147 699 nouveaux cas ont été rapportés en semaine 09, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport à la semaine 08. Le taux de positivité des tests qui reste stable en semaine 09, à hauteur de 7,3%, tout comme le taux national d'incidence. On compte 220 cas positifs pour 100 000 habitants en France.

. 147 699 nouveaux cas ont été rapportés en semaine 09, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport à la semaine 08. Le taux de positivité des tests qui reste stable en semaine 09, à hauteur de 7,3%, tout comme le taux national d'incidence. On compte 220 cas positifs pour 100 000 habitants en France. Quels effets de la vaccination ? Lancée fin décembre dernier, la campagne de vaccination produit ses premiers effets avec la diminution du taux de dépistage chez les plus de 75 ans (-0,3 points). Il augmente pour les autres tranches d'âges, notamment les 0-14 ans (+ 9%). Concernant les hospitalisations, on note depuis plusieurs semaines une baisse chez les personnes âgées, conséquence également de la vaccination. Une diminution des taux d’admissions en réanimation est également observée chez les 75 ans et plus depuis la semaine 04. On constate une augmentation des taux d’admissions en réanimation chez les 15-44 ans, les 45-64 ans, et les 65-74 ans. Enfin, la baisse du taux d'incidence la plus notable est observée chez les 75 ans et plus (-14%).

Lancée fin décembre dernier, la campagne de vaccination produit ses premiers effets avec la diminution du taux de dépistage chez les plus de 75 ans (-0,3 points). Il augmente pour les autres tranches d'âges, notamment les 0-14 ans (+ 9%). Concernant les hospitalisations, on note depuis plusieurs semaines une baisse chez les personnes âgées, conséquence également de la vaccination. Une diminution des taux d’admissions en réanimation est également observée chez les 75 ans et plus depuis la semaine 04. On constate une augmentation des taux d’admissions en réanimation chez les 15-44 ans, les 45-64 ans, et les 65-74 ans. Enfin, la baisse du taux d'incidence la plus notable est observée chez les 75 ans et plus (-14%). Les variants continuent leur propagation en France et leur caractère majoritaire . Selon les estimations de Santé publique France, basées sur les données SI-DEP, 65,8% des tests positifs criblés correspondaient en semaine 09 à une suspicion de variant britannique (contre 59,5% en S08) et 5% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien (6,3% en S08).

. Selon les estimations de Santé publique France, basées sur les données SI-DEP, 65,8% des tests positifs criblés correspondaient en semaine 09 à une suspicion de variant britannique (contre 59,5% en S08) et 5% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien (6,3% en S08). Santé Publique France note une accélération de la vaccination depuis début mars . Au 09 mars, 4 164 418 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. La couverture vaccinale atteint ainsi 6% pour la première dose.

. Au 09 mars, 4 164 418 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. La couverture vaccinale atteint ainsi 6% pour la première dose. La situation à l'hôpital est inquiétante , surtout en services de réanimation. Si les hospitalisations classiques sont stables entre les semaines 08 et 09 (-0,2%), les nouvelles admissions en soins intensifs ont augmenté 9,2%. Il y a désormais près de 4 000 malades du Covid-19 occupant ces unités, une première en 2021.

, surtout en services de réanimation. Si les hospitalisations classiques sont stables entre les semaines 08 et 09 (-0,2%), les nouvelles admissions en soins intensifs ont augmenté 9,2%. Il y a désormais près de 4 000 malades du Covid-19 occupant ces unités, une première en 2021. Les régions les plus touchées restent l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. SPF met en lumière des données encourageantes pour Mayotte, avec la diminution de certains indicateurs. Si le plus fort taux hebdomadaire de décès en semaine 09 était observé sur ce territoire, (2,9/100 000 habitants), il est en baisse par rapport à la S08 (5,0, soit -42,8% et -6 décès). Au niveau départemental, le Covid-19 circule avec particulièrement de vigueur dans les Alpes-Maritimes, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Pas-de-Calais, en témoigne le taux d'incidence qui dépasse 400/100 000 dans chacun de ces départements.

restent l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. SPF met en lumière des données encourageantes pour Mayotte, avec la diminution de certains indicateurs. Si le plus fort taux hebdomadaire de décès en semaine 09 était observé sur ce territoire, (2,9/100 000 habitants), il est en baisse par rapport à la S08 (5,0, soit -42,8% et -6 décès). Au niveau départemental, le Covid-19 circule avec particulièrement de vigueur dans les Alpes-Maritimes, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Pas-de-Calais, en témoigne le taux d'incidence qui dépasse 400/100 000 dans chacun de ces départements. Concernant les décès, les données de la semaine 09 ne sont pas consolidées, indique Santé publique France, qui précise malgré tout que la tendance de la mortalité liée au Covid-19 est à la baisse. 1 959 personnes sont décédées en semaine 09 contre 2 098 en semaine 08.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.