"Direct. Coronavirus en France : 299 décès en 24 heures, des premiers signes positifs"

CORONAVIRUS. Si la situation reste préoccupante en France, de premiers signes positifs sont observés dans certaines régions. 290 décès ont été recensés en 24 heures, hors Ehpad.

21:55 - Bientôt un vaccinodrome à Poitiers L’Agence régionale de santé a ouvert deux très grands centres de vaccination contre le Covid-19 cette semaine à Pau (ouvert du lundi au vendredi 9h à 17h) et à Bordeaux (ouvert tous les jours de 8h à 20h), comme le rapporte actu.fr. Un troisième centre doit ouvrir à Poitiers, fin avril. Le média rappelle que ces vaccinodromes sont accessibles – gratuitement sur inscription (via Doctolib) – aux personnes âgées de plus de 70 ans ou de plus de 50 ans présentant des comorbidités. 21:35 - L'immunité collective possible pour mi-juillet ? Le commissaire européen Thierry Breton, interrogé sur France Info, pose la date du 14 juillet comme objectif pour atteindre l'immunité collective. Le gouvernement fixe l'objectif des 30 millions de Français vaccinés contre le coronavirus pour la mi-juin et l'Institut Pasteur estime que cela pourrait prendre jusqu'à l'automne pour vacciner 90% de la population. ????️ L'immunité collective pour le 14 juillet ? "C'est atteignable", assure Thierry Breton. "C'est désormais de plus en plus entre nos mains. C'est nous qui allons décider si on peut atteindre ou pas cet objectif."



Suivez le live ????https://t.co/dKmnTlr2By pic.twitter.com/bTheb3EEVN — franceinfo (@franceinfo) April 9, 2021 21:14 - Un taux d’incidence à la hausse en Nouvelle-Aquitaine Vendredi 9 avril 2021, l'Agence régionale de santé (ARS) évoquait un taux d'incidence à la hausse, malgré la mise en place du confinement. "La circulation du coronavirus reste importante en Nouvelle-Aquitaine avec un taux d’incidence qui progresse toujours (+13%) et qui atteint 225,7/100 000 habitants", a commenté l’ARS. Le média actu.fr rappelle néanmoins que les nouvelles mesures restrictives sont encore trop récentes pour inverser la courbe.

20:50 - À Vichy, 24 hospitalisations en raison du coronavirus Ce vendredi 9 avril, 24 personnes positives au Covid-19 étaient hospitalisées à l'hôpital de Vichy, dont quatre en réanimation et soins continus et sept dans le service de pneumologie, où une oxygénation à très haut débit peut être apportée, rapporte La Montagne. 20:30 - Les activités chirurgicales non urgentes déprogrammées à Vichy Les deux établissements de santé de Vichy (le centre hospitalier Jacques-Lacarin et la clinique La Pergola) freinent à nouveau leurs activités chirurgicales pour être en capacité d'accueillir des patients positifs au Covid-19, comme le rapporte La Montagne. Ces mesures s'appliqueront pour deux semaines au minimum, à la demande de l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes. Nos confrères précisent que l'établissement augmentera dans le même temps sa capacité d'accueil en réanimation en passant de huit à douze lits. 20:10 - Un dépistage gratuit organisé samedi à Dax La ville de Dax a publié sur sa page Facebook une publication concernant la mise en place d'une opération de dépistage gratuit au Covid-19 à Dax. Cette opération est lancée par La Croix-Rouge, comme le rapporte actu.fr. Elle se fera par le biais d’un test PCR nasal, sur le marché alimentaire de Dax, le samedi 10 avril de 9 heures à 13 heures. Le média précise qu’une autre unité mobile de dépistage Covid-19 menée par La Croix-Rouge et l’Agence régionale de santé (ARS) sera présente et disponible sur le parvis de la gare SNCF de Dax le mardi 13 avril de 8h30 à 12h30.

19:50 - CovidListe, un outil essentiel contre la perte de doses de vaccins Chaque dose de vaccin contre le coronavirus doit être administrée et les professionnels de santé s'organisent pour n'en perdre aucune, même lorsqu'un rendez-vous est annulé ou que des candidat éligibles sont trop méfiants pour accepter l'injection. Se référer aux listes d'attente, contacter un par un les patients prioritaires en attente d'un rendez-vous... Désormais un nouvel outil permet de prévenir les volontaires à la vaccination plus facilement : CovidListe. Le site internet permet, dès qu'une dose du vaccin est disponible et doit être administrée avant d'être perdue, de contacter les personnes inscrites sur le site en tant que volontaires pour la vaccination. La première personne a réagir et à valider le rendez-vous reçoit le vaccin et empêche le gaspillage des doses. 19:30 - 41 466 Réunionnais ont reçu une première injection de vaccin L’Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion a publié un point d'étape sur la vaccination contre le coronavirus, comme le rapporte le média Clicanoo. Au 8 avril 2021, 41 466 personnes avaient reçu au moins une première injection de vaccin contre le Covid-19 à La Réunion. Par ailleurs, nos confrères précisent que 22 857 personnes ont reçu les deux injections et sont donc totalement vaccinées contre le coronavirus. 19:15 - La circulation du coronavirus baisse dans l’Orne et l’Eure Le nombre d'hospitalisations liées au coronavirus et le taux d'incidence progressent en Normandie, notamment dans le Calvados et la Manche, comme le rapporte France 3 Régions. Néanmoins, la bonne nouvelle est que les contaminations ralentissent en Seine-Maritime et dans l’Eure, déjà confinées depuis le 20 mars. Le média précise que 6% des Normands ont d’ores et déjà reçu les deux doses du vaccin contre le coronavirus. 18:55 - Quelles sont les régions où l’on vaccine le plus contre le Covid-19 ? Qui sont les champions de la vaccination contre le coronavirus ? Selon BFMTV, d’après les données de CovidTracker, on retrouve l'Ile-de-France (1 522 957 personnes ont reçu au moins une dose), l'Auvergne-Rhône-Alpes (1 169 512), la Nouvelle-Aquitaine (1 008 917) et les Hauts-de-France (920 754). 18:35 - Dans les Hauts-de-France, un adulte sur cinq a reçu une dose de vaccin 920 754 habitants des Hauts-de-France ont reçu au moins une injection du vaccin contre le coronavirus depuis le début de la campagne de vaccination, comme le rapporte BFMTV. Soit plus de 15% de la population générale de la région. Par ailleurs, le média précise que 273 532 personnes ont déjà reçu une seconde injection et sont donc pleinement vaccinées contre le Covid-19. 18:16 - "Orteils Covid" : une nouvelle façon de voir si vous êtes immunisé ? "Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les dermatologues du monde entier ont signalé des cas inexpliqués de pseudo-engelures, surnommées ‘orteils Covid’", précise une étude publiée dans la Revue médicale suisse. Il s’agit de lésions bleues ou violettes sur les pieds et les orteils de certains patients. Selon les données recueillies par ces scientifiques, ces "orteils Covid" sont le signe d’une "immunité innée robuste" contre la maladie, "ce qui les rend résistantes à l’infection". Ces cas sont très rares, l’un des auteurs de l’étude, Ahmad Yatim, précise que cela pourrait concerner entre 0,05 et 0,5% des patients. 17:45 - L’Union européenne veut acheter 1,8 milliard de vaccins de deuxième génération Les autorités européennes vont négocier la commande de 1,8 milliard de doses de vaccins de deuxième génération, contre les nouveaux variants du Covid-19, selon l’AFP reprise par BFMTV. Il s’agirait d’acheter deux fois 900 millions de vaccins, pour des livraisons mensuels à partir de cette année et jusqu’en 2022 et 2023. 17:22 - L’épidémie de Covid-19 montre "des signes d'accalmie à un niveau élevé", selon Olivier Véran "La mortalité liée au Covid recule dans notre pays du fait de cette stratégie de vaccination" a déclaré Olivier Véran, vendredi 9 avril, lors d’un déplacement dans l’Isère. "La pression hospitalière continue de monter et la pression des réanimations continuera encore à monter pendant au moins 15 jours, ça, nous le savons", a estimé le ministre de la Santé, cité par l’AFP reprise par Le Figaro. "Des signes d'accalmie à un niveau élevé" sont toutefois observés, a-t-il constaté. 16:50 - Les vaccins à ARN messager pourraient devenir "interchangeables", affirme Olivier Véran "Les scientifiques commencent à nous dire qu'ils sont interchangeables", a déclaré le ministre de la Santé, lors d’une visite d’un centre de vaccination à Grenoble. "Ils sont en train de nous dire que si l'on fait l'un ou l'autre en première ou deuxième injection, c'est la même mécanique", a poursuivi Olivier Véran. Pour l’instant, ce n’est pas confirmé, mais le ministre a indiqué qu’il attendait "une réponse prochaine des autorités sanitaires". Cela permettrait de "simplifier" la campagne vaccinale, a-t-il précisé, relate l’AFP citée par Le Figaro. 16:17 - "Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque", prévient l’Académie de médecine Alors que les tests PCR et antigéniques sont rentrés dans les habitudes depuis le début de l’épidémie et que les autotests s’apprêtent à arriver, l’Académie de médecine a partagé un communiqué pour rappeler les "précautions" à prendre et les "risques encourus". L’institution précise que certaines complications restent sans danger comme les douleurs ou les saignements. Toutefois, "de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale depuis quelques semaines, notamment des brèches de l’étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite", écrit-elle. L’Académie de médecine recommande ainsi de faire pratiquer le geste uniquement par des professionnels de santé formés et de "mettre en garde les utilisateurs d’autotests" des dangers d’un "écouvillonnage trop profond et dirigé dans la mauvaise direction". 15:43 - Quelle situation épidémique dans le Grand-Est ? Dans la région Grand-Est, 2 686 personnes étaient hospitalisées jeudi 8 avril, soit 25 de moins que la veille. 478 malades se trouvaient en réanimation, un chiffre également en baisse. 41 nouveaux patients ont été admis en soins intensifs, contre 54 la veille. En une journée, 22 personnes sont décédées dans les hôpitaux de la région. 15:10 - 2,9 millions de morts dans le monde Selon le dernier bilan de la pandémie, établi par l’AFP et cité par LCI, 2 903 907 personnes sont mortes du Covid-19, depuis le mois de décembre. 133 908 150 infections ont été confirmées. En une journée, jeudi, 13 619 morts ont été recensés. 14:52 - Auvergne-Rhône-Alpes : situation "préoccupante" selon un infectiologue La situation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est jugée "préoccupante", par l’infectiologue Jean-Paul Stahl auprès de Franceinfo. Le nombre de personnes admises dans les services de réanimation a gonflé de 25% en une semaine, tandis que les établissements hospitaliers doivent déprogrammer les interventions non-urgentes. "Si les mesures marchent – et il semblerait que ces mesures aient une certaine efficacité - l'impact dans les hôpitaux ne se verra que dans deux semaines à peu près", précise Jean-Paul Stahl. 13:52 - L'hôpital du Mans ouvre une nouvelle unité Covid-19 Dans la Sarthe, l'hôpital du Mans a ouvert une troisième unité Covid-19 apprend Ouest-France. Pour armer ce nouveau service, de nouvelles déprogrammations d'interventions non-urgentes vont survenir à hauteur de 25% et permettront d'ouvrir douze lits supplémentaires pour les patients atteints de Covid-19.Le dispositif permet d'élever le nombre de lis dédiés au malades du coronavirus à 80. LIRE PLUS

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 1er avril son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 12 (du 22 au 28 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une augmentation de la circulation du Covid-19 particulièrement prononcée chez les enfants et les jeunes adultes, au moment où la fermeture des écoles a été décidée. La pression à l'hôpital continue d'augmenter, avec une confirmation du retour à la hausse des nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus, après plusieurs semaines de baisse. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 continue d'augmenter en semaine 12 , en témoigne les indicateurs de suivi. On observe une hausse continue du taux d'incidence national, avec désormais 386 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France (+22% par rapport à S11). A noter que ce taux d'incidence augmente pour toutes les classes d'âges. Le taux de positivité des tests réalisés en semaine 12 est en légère augmentation, passant de 8% en S11 à 8,2% en S12. Un total de 258 830 nouveaux cas confirmés a été rapporté, en augmentation (+22%) par rapport à la semaine 11, ce qui revient à une moyenne de 37 000 nouveaux cas journaliers.

L'inquiétude sur la propagation du Covid-19 chez les enfants se confirme . Alors que le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les chiffres peuvent tendre vers une compréhension de cette décision. L'augmentation du taux d'incidence est générale, mais particulièrement aiguë chez les 0-14 ans (+31%). Si l'on resserre les classes d'âges, on observe un taux d'incidence très inquiétant chez les 15-17 ans (569/100 000), mais aussi chez les 11-14 ans (487/100 000). Un total de 50 702 nouveaux cas confirmés chez les patients mineurs a été rapporté, en augmentation (+31%) par rapport à la semaine 11. Les moins de 18 ans représentent désormais 20% de l'ensemble des nouveaux cas observés dans la population générale, note Santé publique France.

Les variants du Covid-19 poursuivent leur propagation . La souche découverte au Royaume-Uni est largement majoritaire et parmi les tests criblés en semaine 12, près de 80% correspondaient à une suspicion de variant UK (contre 76,3% en S11). Les variants sud-africain et brésilien n'explosent pas et restent à des niveaux de circulation assez bas, avec 4,4% de suspicion parmi les tests criblés.

La pression hospitalière continue d'augmenter . L'augmentation des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée depuis la semaine 10 s'est poursuivie en S12 : 12 572 contre 10 881 en S11, soit +16%. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges, mais chez les 75 ans et plus, on avait noté une diminution entre S03 et S10. En S12, les nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus a de nouveau augmenté, confirmant le retour à la hausse initié en semaine 11. En réanimation, les nouvelles admissions sont aussi en augmentation (+11% en semaine 12, données non consolidées), particulièrement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région PACA.

Le nombre de décès liés au Covid-19 est stable. Santé publique France a recensé 1 738 décès en semaine 12 contre 1 789 en semaine, soit une diminution de 3%. Les plus forts taux hebdomadaires de décès en métropole étaient encore rapportés en Hauts-de-France (3,9 pour 100 000 habitants), Grand Est (3,7), Provence-Alpes-Côte d'Azur (3,6) et Ile-de-France (3,5).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.