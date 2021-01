"DIRECT. Coronavirus en France : "2e pandémie", "grenade prête à dégoupiller"... Les experts alertent"

COVID FRANCE. La situation épidémique est préoccupante, la tendance à la hausse des cas de contaminations s'accélère et le variant anglais menace d'un boom épidémiologique rapide. Suivez l'évolution du Covid-19 en France.

10:08 - Les chiffres en Auvergne-Rhône Alpes Selon le dernier bilan dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 3832 patients, avec 88 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 409 malades sont en réanimation, avec 16 nouvelles entrées dans la journée. 7708 personnes sont mortes du coronavirus, soit 15 de plus en 24 heures et 31729 sont sorties de l'hôpital soit 26 de plus. 09:49 - Un confinement face à la mauvaise situation épidémique ? Rien n'est décidé pour le moment Auprès du Monde, le ministère de la Santé indique bien que ni le Premier ministre ni le président de la République n'ont tranché sur un durcissement des restrictions. "Le gouvernement doit prendre la mesure d’un confinement au moment où l’opinion peut l’accepter. Pas avant. S’il y a une flambée, on est légitime pour protéger le pays ; s’il n’y a pas de flambée, le risque est grand que les gens ne l’acceptent pas", confie un collaborateur d'Olivier Véran. 09:24 - Selon la Haute autorité de la Santé, les chiffres de "mardi ou mercredi" seront décisifs Dominique Le Guludec, présidente de la Haute autorité de la Santé, était ce matin sur France Inter. Elle a estimé que le gouvernement pourrait disposer de chiffres consolidés sur les effets du couvre-feu d'ici demain ou mercredi. "C'est un moment inquiétant. Nous regardons tous les chiffres au jour le jour. Il faut prendre des mesures assez tôt ...et pas trop tôt non plus". La spécialiste indique que l'exécutif pourra trancher "mardi ou mercredi" pour l'instauration ou non d'un nouveau confinement. Sur la campagne de vaccination, la médecin s'est dite optimiste : "On va monter en charge et vacciner le double au mois de février. Et puis il n'y a pas que le nombre, il faut vacciner les bons", a-t-elle rappelé. 09:18 - Quelle situation épidémique en Bourgogne-Franche-Comté ? Selon le dernier bilan du ministère de la Santé daté du 24 janvier 2021, 1786 patients Covid sont hospitalisées dans la région, avec 61 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 176 malades sont en réanimation, avec 16 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 24 janvier 2021, à l'échelle régionale, était de 88,9%. Le R effectif mesuré le 19 janvier 2021 dans la région était de 0,95. 09:05 - Pour Delfraissy, il y a "urgence" à intensifier le combat contre le Covid "Si nous continuons sans rien faire de plus, nous serons dans une situation extrêmement difficile dès la mi-mars", a alerté hier soir Jean-François, mettant le doigt sur les variants qui "sont en train de changer la donne depuis trois semaines". Et d'ajouter : "Si on continue, il y aura 12 %, 14 %, 15 % de variant britannique dans les semaines qui viennent. "Il y a urgence. [...] Dans une situation difficile, plus on prend une décision rapide, plus elle est efficace, plus elle peut être de durée limitée. [...] Il faudra probablement aller vers un confinement, mais de quel type ? Un confinement comme celui de novembre, plus adapté, ou un confinement plus dur mais pas tout à fait comme celui du mois de mars ? C'est une décision qui est éminemment politique".

L'épidémie de coronavirus est désormais très clairement en phase de progression en France, avec notamment plus de 18 400 nouveaux cas recensés dans le bilan de ce dimanche. C'est près de 2000 cas de plus que dimanche dernier. En moyenne 7 jours, le Covid frappe désormais plus de 20 000 personnes quotidiennement. Le dernier bilan dévoilé ce 24 janvier au soir fait aussi état 172 décès supplémentaires, mais c'est un sursaut du nombre de patients hospitalisés et en réanimation qui est remarqué : le solde est de près de 500 personnes de plus à l'hôpital et 69 de plus en réanimation. Des chiffres généralement élevés le dimanche du fait du nombre assez faible de sorties, mais qui n'avaient pas été atteints depuis la mi-novembre pour le solde de personnes hospitalisées en 24 heures. Ce sont désormais près de 26 400 personnes qui sont à l'hôpital pour une infection au Covid-19 et près de 3000 en réanimation. Voici les derniers chiffres disponibles ci-dessous :

3 053 617 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 18 436 de plus

73 049 décès au total (Ehpad compris), soit 172 de plus

51 073 décès à l'hôpital, soit 172 de plus

26 393 hospitalisations en cours, soit 493 de plus

2965 personnes actuellement en réanimation, soit 69 de plus

918 nouveaux admis à l'hôpital (-251) et 175 en réanimation (+3)

216 965 personnes sorties de l'hôpital, soit 240 de plus

Taux de positivité des tests : 7,1%

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 02 (du 11 au 17 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète de l'"augmentation des hospitalisations et admissions en service de réanimation", mais note une "stabilisation des taux d’incidence, de positivité et de dépistage au niveau national". Intéressant également, un premier bilan chiffré du couvre-feu avancé à 18 heures y est évoqué et on constate l'efficacité de la mesure. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Les indices de circulation du Covid-19 se sont stabilisés , après avoir augmenté en semaine 01. Le nombre de cas confirmés en semaines 02 est de 128 551, contre 126 734 en S01. Concernant le taux de positivité des tests réalisés en S02, on observe là encore une stabilisation : 6,7% contre 6,5% en S01. Enfin, le taux d'incidence ne décolle pas lui non plus. De 189 cas pour 100 000 Français en S01, on est passé à 192/100 000.

Les effets du couvre-feu avancé à 18 heures ont été évoqués . Santé publique France note une différence sensible de l'évolution du taux d'incidence dans les départements ayant fait l'objet de la mesure en premier, dès le 2 janvier. Dans ces départements, on constate une diminution du taux d'incidence de -13,3% entre S01 et S02. En comparaison, dans les départements où le couvre-feu a été avancé seulement depuis le 16 janvier, le taux d'incidence a augmenté de 4,7%. Dans les départements où la mesure est en place depuis les 10 et 12 janvier, le taux d'incidence est stable (+0,7%). En revanche, le couvre-feu avancé n'a pour l'instant pas d'incidence sur le taux de positivité des tests.

Les 75 ans et plus inquiètent Santé publique France , qui note une "augmentation du nombre de cas" particulière pour cette classe d'âge. Cela se ressent lorsque l'on regarde le taux d'incidence par classe d'âge justement. En semaine 02, ce taux est de 94 chez les 0-14 ans, 233 chez les 15-44 ans, 196 chez les 45-64 ans, 145 chez les 65-74 ans et 259 chez les 75 ans et plus.

Concernant le milieu hospitalier , l'augmentation du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée en semaine 01 se poursuit en semaine 02 : 9 631 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S02 contre 8 872 en S01, soit +9%. Une augmentation également constatée en services de réanimation, mais de manière plus mesurée (+3%).

Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité, restent : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

