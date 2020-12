"DIRECT. Coronavirus en France : 3 063 nouveaux cas, des chiffres inquiétants sur le futur rebond"

COVID FRANCE. Lundi 14 septembre, la France compte 2 379 915 cas confirmés de coronavirus, soit plus de 3 000 enregistrés en 24 heures. 371 morts ont été comptabilisés de dimanche à lundi.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan de Santé publique France, publié lundi 14 décembre en début de soirée fait état de 3 063 cas supplémentaires recensés en 24 heures et de 371 décès en plus. Les hospitalisations et les réanimations augmentent. Le point détaillé :

22:00 - 652 personnes sorties de l’hôpital en 24 heures 177 647 sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie. En 24 heures, Santé publique France en enregistre 652 supplémentaires. Ce chiffre est en augmentation. Dans le bilan de dimanche, 252 patients étaient rentrés chez eux en une journée.

21:37 - Le taux de positivité baisse de 0,1 point Le taux de positivité des tests de dépistage du Covid-19 est de 6,2% ce lundi 14 décembre. Cet indicateur est en baisse par rapport au dernier bilan hebdomadaire, de 0,1 point.

21:17 - Une mutation du Covid-19 observée en Angleterre Le ministre de la Santé britannique a annoncé ce lundi que son pays faisait face à une "variante" du coronavirus. Plus de 1 000 personnes ont pour l’instant été contaminées par cette version du Covid-19. Cette nouvelle forme du coronavirus serait derrière une propagation "exponentielle" de la maladie observée dans le sud-est de l’Angleterre, a-t-il précisé.

20:46 - Une Française raconte avoir perdu l’odorat depuis neuf mois "Je suis restée six mois sans le goût et l'odorat. Je retrouve, à peu près, le goût depuis trois mois", raconte la Savoyarde Marie Grorod à RTL. Cette Française a été contaminée par le Covid-19 et a perdu l’odorat et le goût. Neuf mois après être tombée malade, cette dernière n’a toujours pas récupéré totalement l’odorat. Elle décrit les odeurs qu’elle sent comme "déformées".

20:23 - Des tests antigéniques à la sortie des centres commerciaux franciliens En Île-de-France, des centres de dépistage avec des tests antigéniques ont été installés à partir du 12 décembre à la sortie de 14 centres commerciaux de la région, détaille CNews. Ouverts du mercredi au dimanche, de 10 heures à 17 heures, ces dépistages sont avant tout destinés aux personnes symptomatiques.

20:02 - L’Occitanie dépiste dans les cités universitaires Avec les fêtes de fin d’années, de nombreux étudiants vont rentrer dans leur famille pour voir leurs proches. Pour éviter de possibles contaminations, la région Occitanie a organisé une campagne de dépistage au sein des cités universitaires, raconte le site de France 3. Ces tests PCR gratuits seront disponibles du 14 au 17 décembre.

19:44 - 25 481 personnes hospitalisées, dont 906 en réanimation Les hôpitaux français accueillent lundi 14 décembre 25 481 personnes atteintes du Covid-19, soit 242 de plus par rapport au dernier bilan. 906 patients sont en réanimation, soit 35 de plus en 24 heures. Ces chiffres correspondent au solde net qui tient compte des entrées, des sorties et des décès. Le solde brut des hospitalisations est également en hausse, contrairement au bilan de dimanche : on compte 1316 nouveaux admis à l'hôpital (+648) et 209 en réanimation (+120).

19:38 - 3 063 nouveaux cas de plus en une journée En 24 heures, Santé publique France a recensé 3 063 cas de Covid-19 supplémentaires. Lors du bilan de la veille, on a enregistré 11 533 cas de plus. Cette baisse importante peut s’expliquer notamment par le jour de la semaine, ce lundi, où les données des tests n’ont pas encore toutes été prises en compte en raison du week-end.

19:35 - 371 décès enregistrés en 24 heures Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus publié ce lundi enregistre 58 282 décès au total, soit 371 nouveaux morts en 24 heures. 40 346 personnes sont décédées à l’hôpital.

19:07 - Des dépistages massifs organisés au Havre et à Charleville-Mézières Plusieurs régions ont lancé des campagnes de dépistage massif avant les fêtes de fin d’année. C’est notamment le cas du Havre et de Charleville-Mézières, où les tests commençaient ce lundi. 400 000 personnes doivent ainsi être dépistées gratuitement et sans rendez-vous en quelques jours, comme l’indique 20 Minutes.

18:42 - "Nous n’échapperons pas à une troisième vague", selon un médecin Invité sur BFM TV ce samedi, le chef du pôle des urgences et du Samu du CHU de Lille prédit une troisième vague inévitable. "On est dans un plateau haut, ça ne diminue plus mais ça reste stable à un niveau élevé", constate Patrick Goldstein, qui précise avoir une quarantaine de patients en réanimation dans son hôpital. "Ça n’a strictement rien à voir avec ce que nous avions y a quelques semaines où nous étions à 200", précise-t-il. La reprise de la vie sociale, notamment pendant les fêtes, devra être regardée "avec attention" pour ne pas se retrouver dans la même situation qu’aux États-Unis, pendant Thanksgiving. "Je ne crois pas que nous échapperons à une troisième vague, prédit l’urgentiste. J’espère que ce ne sera pas une vague mais une évolution de l’épidémie, jusqu’à ce que l’immunité collective puisse se dérouler et que le vaccin puisse être largement distribué."

18:19 - Jean-Luc Mélenchon : "Ce vaccin ne me rassure pas" Jean-Luc Mélenchon a exprimé ses inquiétudes concernant le vaccin contre le Covid-19, dans une interview accordée à BFM TV, dimanche. Le chef de file de la France Insoumise doute d’un vaccin "qui se fabrique à -60°C". "On n’y connait rien en vaccin mais on connait au moins 2-3 trucs sur le surgelé", a-t-il affirmé, en rappelant qu’il ne devait pas y avoir de "rupture de la chaîne du froid". Tout en précisant qu'il n'a "pas la compétence", le député indique que le vaccin résulte d’un procédé que l’on ne connaissait pas jusqu’à présent. "Ce vaccin ne me rassure pas, je ne suis pas médecin ni épidémiologiste, je sais juste qu’un certain nombre de conditions ne me semblent pas respectées". S’il fait part de ses inquiétudes concernant ce vaccin, Jean-Luc Mélenchon se fera bien vacciner si son médecin lui dit de le faire.

18:00 - Les derniers chiffres en Ile-de-France Selon le dernier bilan du Covid-19 en Ile-de-France daté du 10 décembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 4954 patients, avec 321 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 633 malades sont en réanimation, avec 54 nouvelles entrées dans la journée. 11 367 personnes sont décédées du coronavirus, soit 62 de plus en 24 heures et 51220 sont sorties de l'hôpital soit 330 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 10 décembre 2020, à l'échelle régionale, était de 55,2%. Le taux d'incidence était de 104,7 cas pour 100 000 habitants, soit 0,8 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 8 décembre 2020 dans la région était de 0,83.

17:45 - La météo influe-t'elle sur l'épidémie ? Lors des vagues de froid, le nombre de cas de coronavirus augmente. Cela a été confirmé par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le jeudi 19 novembre : "Nous avons constaté au mois d'octobre une accélération épidémique quand il a commencé à faire froid". Daniel Levy-Bruhl, le responsable de l'unité infections respiratoires et vaccination de SPF, a précisé à l'AFP qu'"on a de bonnes raisons de penser que les facteurs climatiques jouent sur la dynamique épidémique, ne serait-ce que par la synchronicité des reprises épidémiques dans différents pays qui ont des politiques différentes de gestion du risque lorsque le thermomètre chute ou augmente".

16:31 - 48 décès en Lozère En Lozère, le nombre de personnes hospitalisées est de 23 patients, dont trois malades en réanimation. 48 personnes sont décédées du Covid-19 selon Santé publique France. Le taux d'incidence était de 190,1 cas pour 100 000 habitants, soit 14,4 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 8 décembre 2020 dans la région Occitanie était de 0,82.

15:39 - Les fêtes suscitent la crainte de Benoît Elleboode Benoit Elleboode, le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, a fait part de son inquiétude à l'approche des fêtes de fin d'année au micro de France Bleu Gironde : bien que les taux d'indicence soient plutôt bas dans ce département, "ce qui est surtout inquiétant, c'est que l'on a atteint un plateau, les chiffres arrêtent de diminuer. Donc on craint que pour les fêtes, avec ce brassage de population, cela puisse ré-augmenter".

15:05 - Le Pr. Éric Caumes se fera vacciner "sans aucun problème" par les injections Pfizer "Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin" avait précisé le Pr. Éric Caumes dans les colonnes du Parisien le mercredi 9 décembre, au sujet des infections Pfizer. Le chef du service infectiologie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris est finalement revenu sur son jugement. Ce dernier a souligné qu'il se ferait vacciner "sans aucun problème", après avoir passé le week-end à lire les rapports de la société américaine sur le remède. "J'ai été prudent car je n'avais pas de data. Jusqu'à jeudi dernier, il n'y avait pas de publication scientifique", a indiqué le médecin au micro de RMC et BFMTV ce lundi, avant d'ajouter que le vaccin était "très efficace".