Direct. Coronavirus en France : 3 093 nouveaux cas, la vaccination débute ce dimanche

COVID FRANCE. D'après le dernier bilan de Santé publique France diffusé samedi 26 décembre, 3 093 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en 24 heures. Un chiffre en baisse qui s'explique par la fermeture de nombreux laboratoires et centres de tests à Noël. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé ce dimanche 27 décembre en France.

L'essentiel

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté ce dimanche dans deux établissements, à Sevran et à Dijon. Une résidente de l'hôpital René-Muret de Sevran (Seine-Saint-Denis) et un professionnel de santé ont reçu une dose du vaccin Pfizer-BioNTech ce matin. Une vingtaine de personnes âgées et de soignants vont se faire vacciner contre le coronavirus dans cette structure et au CHU de Dijon (Côte-d'Or) aujourd'hui.

Les derniers chiffres publiés par Santé publique France samedi 26 décembre font état de 3 093 nouvelles contaminations en 24 heures. Un chiffre très certainement biaisé par la fermeture de nombreux laboratoires le jour de Noël. Depuis le début de l'épidémie, 2 550 864 personnes ont été infectées par le Covid-19.

Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France a relevé une poursuite de la circulation du virus à un niveau "élevé", en raison d'une augmentation des cas confirmés (+23%). Plusieurs régions sont très touchées par le Covid-19, à commencer par la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est.

Les autorités sanitaires ont constaté une explosion du nombre de dépistages via les tests PCR ou antigéniques. Du 14 au 20 décembre, le nombre de tests est passé à 2,3 millions, contre 1,4 million la semaine précédente. Pour rappel, le ministre de la Santé, Olivier Véran, insistait il y a quelques jours sur le fait qu'un test négatif n'est pas un "totem d'immunité" et qu'il faut malgré tout appliquer les gestes barrières pendant les fêtes de fin d'année.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié jeudi 25 décembre, dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 51 (du 14 au 20 décembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète d'un niveau "élevé" de circulation du virus, une situation "préoccupante" alors que les fêtes de fin d'année laissent craindre "une reprise de l'épidémie dans les semaines à venir". Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 est en hausse entre les semaines 50 et 51 . Le taux national d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est augmentation, à 146 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il était de 119 la semaine précédente. Le taux de positivité national est de 4,3% en S50, un chiffre en baisse par rapport à la semaine passée. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas confirmés a fortement augmenté en S51 : 98 280 nouveaux cas ont été enregistrés contre 80 104 en S50, soit +23%.

. Le taux national d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est augmentation, à 146 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il était de 119 la semaine précédente. Le taux de positivité national est de 4,3% en S50, un chiffre en baisse par rapport à la semaine passée. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas confirmés a fortement augmenté en S51 : 98 280 nouveaux cas ont été enregistrés contre 80 104 en S50, soit +23%. Le taux d'hospitalisations est stable entre les semaines 49 et 50. 8 672 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont intégré un service hospitalier en S51, contre 8 608 en S50, soit +1%. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en réanimation s'est également stabilisé : 1 156 en S51 contre 1 146 en S50, soit +1%.

est stable entre les semaines 49 et 50. 8 672 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont intégré un service hospitalier en S51, contre 8 608 en S50, soit +1%. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en réanimation s'est également stabilisé : 1 156 en S51 contre 1 146 en S50, soit +1%. Au niveau du nombre de décès , Santé publique France note une mortalité "très élevée" en France, avec 2 226 décès imputables au Covid-19 entre les semaines 50 et 51 (Ehpad compris), contre 2 878 la semaine précédente.

, Santé publique France note une mortalité "très élevée" en France, avec 2 226 décès imputables au Covid-19 entre les semaines 50 et 51 (Ehpad compris), contre 2 878 la semaine précédente. Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité restent la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est.

Au lendemain de Noël, Santé publique France fait état de 3 093 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures. Un chiffre faible et en baisse mais qu'il faut lire avec précaution. En raison du jour férié, de nombreux laboratoires étaient fermés, le nombre de tests réalisés est donc forcément très réduit. 146 personnes sont décédées des suites de la maladie en un jour. Voici les chiffres de ce samedi 26 décembre 2020 :

2 550 864 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 3 093 de plus

62 573 décès au total (Ehpad compris), soit 146 de plus

43 378 décès à l'hôpital, soit 146 de plus

24 477 hospitalisations en cours, soit 85 de moins

2 649 personnes actuellement en réanimation, soit 24 de plus

513 nouveaux admis à l'hôpital (-230) et 101 en réanimation (-11)

189 718 personnes sorties de l'hôpital, soit 273 de plus

Taux de positivité des tests : 3,1%, soit -0,7 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Consultez les chiffres du coronavirus dans votre commune

Nouveaux cas de Covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir