"DIRECT. Coronavirus en France : 3 736 nouveaux cas, colère sur les vaccins"

COVID FRANCE. Alors que la crainte d'un rebond de l'épidémie de coronavirus ressurgit en France, plusieurs élus ont dénoncé, selon eux, le manque de doses de vaccin disponibles dans les centres de vaccination.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

20:41 - 27 cas positifs dans une école de l'Oise, l'établissement enfin fermé Malgré la découverte d'un gros cluster avec 26 cas de Covid, l'établissement dans la ville de Plessis-Belleville avait seulement fermé les quatre classes concernées mais pas l'ensemble de l'école. L’inspection académique avait rappelé qu’elle dépendait "d’une décision préfectorale prise après avis des autorités de santé." Cette décision a été enfin prise après la découverte d'un 27e cas.

20:22 - Pour Pécresse, la situation sur la vaccination est "ubuesque" La présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse a dénoncé une situation "ubuesque" autour de l'organisation de la vaccination en Ile-de-France sur l'antenne de BFM TV. Vaccin: Valérie Pécresse regrette que ce soit "le bazar" en Île-de-France pic.twitter.com/vCaOZqIq5H — BFMTV (@BFMTV) January 18, 2021

19:59 - Un débat "prématuré" sur le passeport vaccinal Alors que le débat se poursuit dans l’opinion publique sur l’instauration d’un éventuel "passeport vaccinal", Jean Castex a estimé que, dans la mesure où "il n’y a pas d’obligation de vaccination, il serait étonnant de rendre obligatoire" un tel passeport. "De plus, on n’est pas certains de la durée et de l’intensité de sa protection contre le Covid, il ne faudrait pas que ce passeport soit une fausse protection. La communauté scientifique nous dit que ce débat est prématuré", a assuré le Premier ministre dans C à Vous, ce lundi soir.

19:41 - Le confinement est toujours "à l'étude", selon Jean Castex Sur le plateau de C à Vous, sur France 5, Jean Castex a également tenu à rappeler que "la vaccination ne suffira pas" pour endiguer totalement l'épidémie de Covid-19. "Je rappelle que le précédent confinement a été décidé alors qu'il y avait en moyenne 50 000 contaminations par jour. Il a été efficace (...), on a rouvert un certain nombre d'établissements, puis la courbe est remontée. Pas question donc de desserrer l'étreinte. Je veille à l'équilibre, qui peut être remis en cause quasiment tous les jours, nous devons nous réserver une capacité d'action. Le confinement est à l'étude, mais nous le ferons par rapport à des situations épidémiques qui le justifient", a-t-il expliqué.

19:20 - Jean Castex : "Nous n’avons pas de stock caché" Interrogé ce lundi soir sur France 5 au sujet de la vaccination contre le coronavirus, le Premier ministre, Jean Castex a répondu aux critiques de certains élus sur le manque de doses de vaccins disponibles dans les centres de vaccination en rétorquant que le gouvernement "n’a pas de stock caché".

19:01 - Le variant britannique dominant en France mi-mars selon l’inserm Alors que les cas du variant britannique du Covid-19 commencent à être détectés en France, l’inserm a publié ce lundi des estimations qui prévoient que cette nouvelle souche deviendra dominante sur le territoire entre fin février et mi-mars. Baptisé "VOC", ce variant du coronavirus pourrait contaminer entre 1,5 et 1,7 personne, selon ce scénario.

18:45 - Pour Gilles Pialoux, le passeport vaccinal permettrait de reprendre la vie d'avant Le débat sur le passeport vaccinal ne fait que commencer et les avis continuent de pleuvoir dans un sens comme dans l'autre. Pour Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon à Paris, ce "passeport vaccinal" serait "une possibilité de retour à la vie d’avant". Cela "permettrait aux personnes vaccinées d’accéder à certains lieux, à certaines activités" explique-t-il sur France Info.

18:25 - L'OMS juge que le monde est au bord d'un échec moral "catastrophique" Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti ce lundi que le monde ferait face à un "échec moral catastrophique" si les pays riches accaparaient les vaccins contre le Covid-19 au détriment des pays pauvres. "Je dois être franc. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique, et le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde".

18:05 - Les Chinois testés positifs ne le seraient finalement pas Selon les informations de BFM TV, 32 ont été retestés et ils seraient cette fois négatifs, les 17 autres sont encore en attente. Il y aurait eu un problème avec la machine selon le laboratoire.

17:45 - Les chiffres en PACA Selon le dernier bilan du Covid daté du 17 janvier 2021 dans la région PACA, le nombre de personnes hospitalisées est de 2661 patients, avec 116 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 324 malades sont en réanimation, avec 13 nouvelles entrées dans la journée. 4013 personnes sont mortes du coronavirus, soit 23 de plus en 24 heures.

17:25 - 50 Chinois testés positifs à Roissy Europe 1 rapporte que 50 Chinois qui venaient de pays différents ont été testés positifs à l'aéroport ce dimanche alors qu'ils attendaient une correspondance pour Shangai. Un cluster assez étrange qui pourrait s'expliquer par des faux positifs. D'autres tests ont été réalisés ce lundi.

17:05 - L'ARS Ile-de-France lance un plan d'action pour lutter contre le variant Dès ce lundi, l'ARS met en place un plan d'action avec quatre mesures qui vont être généralisées sur le territoire et renforcées dans les prochaines semaines : la mise en place d'un dispositif de surveillance et de détection précoce des cas, l'intervention rapide autour des cas avérés, le déploiement d'actions spécifiques vis-à-vis des publics et des lieux à risque et enfin, la contribution au renforcement des connaissances sur le sujet.

16:45 - Le point en Occitanie Selon le dernier bilan du Covid en dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 1407 patients, avec 43 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 190 malades sont en réanimation, avec 9 nouvelles entrées dans la journée. 2352 personnes sont mortes du coronavirus, soit 8 de plus en 24 heures.

16:25 - Effets indésirables du vaccin : "Un bilan est très satisfaisant" selon une pharmacologue Pour une pharmacologue, le premier bilan sur les effets indésirables du vaccin est positif en France. Effets indésirables: selon Joëlle Micallef-Roll, pharmacologue, "le bilan est très satisfaisant après trois semaines de campagne vaccinale" pic.twitter.com/6nMN9Qe12W — BFMTV (@BFMTV) January 18, 2021

16:05 - Le bilan en Nouvelle-Aquitaine Selon le dernier bilan du Covid, le nombre de personnes hospitalisées est de 1228 patients, avec 55 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 163 malades sont en réanimation, avec 12 nouvelles entrées dans la journée. 1976 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures et 8598 sont sorties de l'hôpital soit 15 de plus.

15:45 - Des carnets de rendez-vous pleins dans le Val D'Oise D'après la présidente du Val d'Oise, Marie-Christine Cavecchi, invitée de France Bleu Paris, les centres de vaccination du département n'ont plus de place avant fin févrieret s'inquiète sur les doses. "Le problème ça va être les doses qui vont arriver au compte-goutte à partir d'un certain moment", dans les treize centres du département s'inquiète la présidente LR du Val d'Oise. "La bonne nouvelle c'est que le petit flacon prévu pour cinq doses peut être utilisé pour six doses, donc 20% de plus."

15:25 - Les chiffres en Normandie Selon le dernier bilan du Covid en Normandie daté du 17 janvier 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1283 patients, avec 27 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 98 malades sont en réanimation, avec 5 nouvelles entrées dans la journée. 1679 personnes sont mortes du coronavirus, soit 7 de plus en 24 heures.

15:05 - Schiltigheim repousse l'ouverture de son centre de vaccination En raison de la pénurie de doses, la ville de Schiltigheim repousse l'ouverture de son centre de vaccination d'une semaine. Danièle Dambach, la maire de Schiltigheim indique qu’elle "comprend, vu les stocks limités, une orientation prioritaire des vaccins vers les EHPAD" et que "la Ville de Schiltigheim se tient prête à ouvrir dès que possible son centre de vaccination grand public".

14:45 - Le bilan en Ile-de-France Selon le dernier bilan du Covid dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 4797 patients, avec 97 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 565 malades sont en réanimation, avec 22 nouvelles entrées dans la journée. 12756 personnes sont mortes du coronavirus, soit 18 de plus en 24 heures.